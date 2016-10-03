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    • Широков мог перейти в «Борнмут». Фанаты «Спартака» испортили питерские граффити. Дайджест событий дня

    Широков мог перейти в «Борнмут». Фанаты «Спартака» испортили питерские граффити. Дайджест событий дня


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    Голосов: 2
    03.10.2016 20:52
    Александр Головин продлил контракт с ЦСКА. Роберто Ди Маттео уволен из «Астон Виллы». Широков мог завершить карьеру в Англии. «Бомбардир» собирает главные новости дня в одном материале.

    Головин продлил соглашение с ЦСКА

    Полузащитник ЦСКА Александр Головин продлил контракт с командой. Новое соглашение с 20-летним футболистом будет действовать до лета 2019 года, о чем и сообщил глава селекционной службы армейцев Олег Яровинский. Условия контракта не разглашаются. «Нынешнее соглашение Александра Головина с командой действует до лета 2019 года», – заявил Яровинский.

    Орлов удивлен претензиями к судейству в матче «Зенит» – «Спартак»

    Комментатор Геннадий Орлов прокомментировал обвинения «Спартака» в предвзятости судейской бригады матча с «Зенитом» (2:4) в 9-м туре РФПЛ.

    «Претензий к судье теоретически может быть очень много. Но надо посмотреть на действия спартаковцев во время матча. Почему игроки гостей не использовали свои шансы впереди и в то же время допустили грубейшие ошибки в обороне? Чего теперь пенять на погоду, газон, арбитра? Разве не было матчей, когда рефери подсуживал красно-белым? Это все человеческий фактор», – заявил Орлов.

    Ещенко, Гацкан, Чорлука, судьи и другие герои и антигерои 9-го тура РФПЛ

    «Астон Вилла» уволила Ди Маттео

    Главный тренер «Астон Виллы» Роберто Ди Маттео отправлен в отставку. Английский клуб принял решение уволить 46-летнего специалиста из-за неудовлетворительных результатов команды.

    По итогам 11 туров Чемпионшипа «львы» имеют в своем активе 10 очков и располагаются на 19-й строчке в турнирной таблице. Последнюю победу клуб из Бирмингема одержал 13 августа.

    Широков мог оказаться в «Борнмуте»

    Бывший капитан сборной России Роман Широков признался, что не имел хороших шансов уехать из РФПЛ и поиграть в европейском клубе.

    – Какой был ваш главный шанс в карьере?

    – Главный шанс? Да я их все использовал. Какие у меня были шансы? Был шанс в ЦСКА в школе заниматься – я занимался. Был шанс играть в хороших командах – я в них играл. Настоящего шанса уехать за рубеж не было, поэтому я им не воспользовался.

    – Ни одного вообще?

    – Серьезного – ни одного. В последние полгода был вариант с «Борнмутом», но он сорвался. А я был готов.

    Фанаты «Спартака» испортили граффити болельщиков «Зенита»

    Болельщики «Спартака» накануне матча 9-го тура чемпионата России против «Зенита» испортили граффити в Санкт-Петербурге, посвященные актеру Михаилу Боярскому и полузащитнику сине-бело-голубых Данни.

    Шалимов получил постоянную должность в «Краснодаре»

    Российский специалист Игорь Шалимов утвержден в должности главного тренера «Краснодара». Об этом сообщил генеральный директор «быков» Владимир Хашиг. Ранее Шалимов занимал пост исполняющего обязанности главного тренера после отставки Олега Кононова. Под его руководством команда победила в пяти матчах из шести.

    Тайна «Краснодара»: как прогресс команды неожиданно привел к уходу Кононова

    Гвидолин уволен из «Суонси», команду возглавил Брэдли

    «Суонси Сити» объявил об отставке Франческо Гвидолина с поста главного тренера команды. Руководство валлийского клуба уволило 60-летнего специалиста из-за неудовлетворительных результатов. Под руководством итальянца «лебеди» набрали лишь 4 очка в нынешнем сезоне АПЛ и располагаются на 17-й строчке в турнирной таблице. Новым наставником «Суонси» назначен Боб Брэдли, последним местом работы которого был «Гавр», выступающий во французской Лиге 2.

    Беленов вызван в сборную России

    Голкипер «Анжи» Александр Беленов вызван в сборную России на товарищеский матч против Коста-Рики. 30-летний вратарь сменил Игоря Акинфеева, который отправился на медицинское обследование в Германию и не успеет вернуться в расположение национальной команды до встречи с костариканцами. Напомним, что товарищеский матч между сборными России и Коста-Рики пройдет 9 октября в Краснодаре.

    Второй список Черчесова: новичков трое, а «Зенит» – снова базовый клуб сборной России

    Источник: Бомбардир.ру
    Фото: Global Look Press
    Рейтинг: 3 Голосов: 2
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    Комментарии (13)
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    343443
    1475555889
    Повезло Борнмуту!
    Ответить
    magg27
    1475556469
    Посмотрим что из этого получится!
    Ответить
    Ильгизар И
    1475558663
    Шалимов заслужил
    Ответить
    bolela_16
    1475559886
    Беленов давно должен заменить Лодыгина
    Ответить
    CamburV
    1475562883
    И спрашивается зачем? Фанаты Спартака создавайте что-то а не разрушайте, да не только Спартака все фанаты...
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    Чикомас
    1475563770
    Граффити то тут причем, идиоты? Надо было морду Иванову "испортить"..
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    hellkid
    1475564243
    Широков мог завершить карьеру в Англии, но решил завершить её дома,ёпт
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    PassCSKA
    1475564686
    Натуральные свиньи
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    ateist90
    1475570224
    Свиньи они и в Африке свиньи;) Что то поxерить очень просто, а вот создать что то красивое самому тут мозг нужно напрячь;)
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    mihail1980
    1475595468
    у спартака не фанаты а дебилы
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