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    Почему «Зенит» не сможет победить «Спартак»


    2
    Голосов: 20
    02.10.2016 12:35
    В главном матче 9-го тура РФПЛ сойдутся «Зенит» и «Спартак». «Бомбардир» рассказывает и показывает, почему предстоящую встречу должна выиграть московская команда.

    «Зенит» в последних матчах много забивает, что особенно чувствуется в Лиге Европы. Однако у «Спартака», освобожденного от участия в еврокубках, значительно больше времени на восстановление. Москвичи, пережившие два поражения подряд в чемпионате и Кубке России, сейчас мотивированы на успех в игре с принципиальным соперником. При этом «Зенит» хоть и научился играть без Халка, все еще слишком зависим от формы других лидеров. Жулиано, которого купили на замену уехавшему в Китай лидеру, выглядит круто, но, похоже, пик формы уже пережил. Спартаковец Промес смотрится интереснее, что можно заметить из нашего сравнения:

    Источник: Бомбардир.ру
    Фото: Наталия Кондратенко
    Рейтинг: 2 Голосов: 20
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    Комментарии (38)
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    walrus132
    1475421871
    нормалнды без балды
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    MasterAlPh
    1475422804
    Поздравляю команду "ЗЕНИТ" с победой!!! И назло всем московским прогнозам команда из города Санкт-Петербурга доказала своё преимущество!!!
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    Kollljan
    1475422892
    Да впорол Зенит Спартаку по самые гланды!
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    mik1954
    1475423768
    Потому что не по сеньке шапка....
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    alp
    1475426372
    получается, что ваш експерт - лох )))
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    Dem_on
    1475430167
    Интересная статья, буду перечитывать, жаль, конечно, что букмекеры такое не читают, можно было бы и подзаработать, автору 5 с минусом 6
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    lysenkoff
    1475431514
    Бубнов и то бы лучше предсказал -_-
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    Йогурт Мэн
    1475442635
    статья названа "почему Зенит не сможет победить Спартак" хахаха
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    Lucky777
    1475499667
    Статья и так ниочем,никаких нормальных аргументов в пользу Спартака.так еще прогноз не удался.я такие заметки на любой матч могу выдать..а если еще и нашлись доверчивые читатели..очень плохая статья,не гоже бомбардиру такое допускать.или же можно открыть новую рубрику-"неудачный прогноз"для таких статей
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    1Patriot1
    1475517172
    Что за тупой болельщик мяса писал эту статью в которой нет ни одного нормального аргумента?
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