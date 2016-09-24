Вне Поля зрения. Что мешает Погба стать лидером «Манчестер Юнайтед»

О нем писали тонны материалов. Нарезку с его голами и финтами миллионы раз смотрели на YouTube. Его хвалили, им восхищались, его ждали. Поль Погба уже не первый год считается одним из талантливейших полузащитников Европы. Ему прочат славу Патрика Виейра, прогнозируют, когда он получит «Золотой мяч». Однако сейчас француз и частично не демонстрирует той игры, которую от него ждут. Попытаемся разобраться – в чем корень невнятного перфоманса Погба на старте сезона.

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Тактические нюансы

Начнем с системы игры «МЮ». При всем уважении к тактической выучке Моуринью, при нынешней схеме с двумя опорниками в лице Феллаини и Погба команда не может использовать сильные качества своих полузащитников. Осложнить жизнь «красным дьяволам» в центре поля очень просто, и это наглядно продемонстрировал «Уотфорд» в последнем туре АПЛ. При схеме 3-5-2 нападающие Дини и Игало легко перекрывали направления передач центральным защитникам Смоллингу и Байи, которые и так не славятся умением играть в пас. В предыдущих турах эту проблему Моуринью старался решить за счет использования Блинда в центре обороны, но Дэйли пока находится в не самой оптимальной форме.

Моуринью стал заложником ситуации, в которую загнал сам себя. В попытках вписать в схему Уэйна Руни и нежеланием переводить того вглубь, Жозе использует в качестве двух опорников Погба и Феллаини. Однако индивидуальные качества француза и бельгийца сделали эту модель нежизнеспособной – Маруан совершает много брака при игре в пас, а Погба в попытках сыграть чуть глубже порой не успевает за атакующими действиями, что оставляет трио форвардов в изоляции от полузащиты. Руни же, и без того не отличающийся активностью при работе без мяча, в данный момент также находится в на спаде. Тактическая недисциплинированность (и это будет сказано не в укор игрокам – они просто вынуждены играть не в свою игру) уже который матч оставляет всю центральную зону на откуп одному Феллаини, который банально не справляется с таким объемом работы. В итоге «Манчестер» занимает последнее место в АПЛ по километражу. Сам бельгиец старается принимать позицию ближе к своим воротам, что оставляет огромные разрывы в центре поля, чем и воспользовался недавно «Уотфорд». Просто понаблюдайте за действиями шестого номера «МЮ»: он лишь сопровождает голевую атаку «шершней» взглядом.

Погба, привыкший играть в схеме с двумя партнерами в центре и оттянутым вглубь опорником, пока не может приноровиться к тактическим задумкам Моуринью. Поль просто не может понять, чего хочет от него главный тренер, поэтому пытается успеть и тут и там. В итоге – не успевает нигде.

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Особенности Особенного

Каким бы крутым игроком ты ни был, если команда играет через пень-колоду, вряд ли ты будешь показывать свой максимум (если конечно ты не Златан Ибрагимович). Поль Погба появился в «МЮ» в период перестройки – перестройки, которая никак не закончится после ухода Алекса Фергюсона. Все это похоже на историю со строительством стадиона «Крестовский» в Питере. Каждый раз меняющиеся планы с приходом новых генподрядчиков в лице Ван Гаала и Моуринью, растущая с каждым годом смета и, само собой, отсутствие какого-либо понимания о том – а что вообще вся эта конструкция под названием «Манчестер Юнайтед» будет из себя представлять?

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Кажется, и сам Жозе сейчас не может понять, чего он хочет от своей команды. Вы, наверное, и сами заметили, что за последние несколько лет португалец сильно изменился. Раньше, в золотые времена работы в «Интере», он мастерски выводил своих игроков из-под прессинга, умел сплотить команду вокруг себя, плакал в обнимку с Марко Матерацци перед тем, как покинуть Милан. Но куда все это подевалось? В «Реале» Моуринью откровенно заигрался. Его постоянные нападки на Гвардиолу, инцидент с тычком в глаз Тито Виланове, жалобы на судейство сделали его одним из главных злодеев мирового футбола. И вскоре это сыграло с ним злую шутку. Привычки и поведение Жозе были возведены в какую-то невероятную степень (конечно, с негативным оттенком), и первое время это помогало. Но потом – как отрезало. Во времена второго пришествия в Лондон португалец уже не был тем тренером, по которому «сохли» трибуны «Стэмфорд Бридж». Жозе все так же подкалывал Арсена Венгера за плаксивость, однако и сам не заметил того, как превратился в такого же сноба.

Арбитры, неудобный календарь, невезение, плохая форма игроков. В только что начавшемся сезоне Моуринью успел пожаловаться абсолютно на все. Единственным невиновным в трех поражениях подряд, по его мнению, оказался он сам. «Челси» первого прихода Моуринью отличался невиданной сплоченностью; «Челси» второго прихода Моуринью не переварил методы Жозе и объявил итальянскую забастовку. Кичливое, надменное поведение тренера отражается и на игроках. Футболисты «Юнайтед» будто и сами не понимают (или же – не хотят понять), чего от них хочет наставник. Не понимает этого и Поль Погба, привыкший к четким установкам перед играми от искушенных тактиков Конте и Аллегри. В футболке «Ювентуса» Поль успевал везде – отрабатывал сзади, эффективно атаковал. В «Манчестер Юнайтед» он не знает, куда ему деваться и что делать с мячом. Партнером француза по центру поля Моуринью выбрал не Швайнштайгера, не Кэррика, не Андера Эрреру и даже не Уэйна Руни. Маруан Феллаини, единственный футболист, который никогда не являлся светлым пятном в игре манкунианцев, странным образом стал полноценным игроком основы. В теории присутствие бельгийца в полузащите должно было развязать руки Погба в атаке. Однако на деле оба они «слили» центр поля в каждом без исключения матче, что провели в паре.

Ментальные проблемы

Та же история была и на Евро. Погба привык играть с сильными партнерами, привык выступать на вторых ролях. Когда Полю вдруг надо взять бремя лидерства на себя и повести партнеров вперед, он тушуется и теряется на поле. Из пафосного парня со стильной прической, грозно и надменно глядящего на вас с рекламных плакатов, Поль превращается в испуганного юнца, старающегося ни в коем случае не облажаться. И его сложно за это винить. Погба недавно стукнуло 23, и он привык, что рядом с ним есть опытный партнер, который подскажет, подбодрит, успокоит. В «Ювентусе» был Пирло, был Кьеллини, был Буффон. В «Манчестер Юнайтед» он сам по себе. Простой парень, за которого вдруг заплатили 105 миллионов евро и от которого ждут соответствующей игры. Отсюда такие казусы:

Ментальная проблема – одна из ключевых не только в голове Погба, а в голове каждого из игроков «МЮ». И Рой Кин, и Эрик Кантона, и Алекс Фергюсон в своих автобиографиях писали об одном – о командном духе манкунианцев. Они вместе рубились на тренировках, вместе пили в пабах, дрались, а в выходные вместе выходили на поле и умирали за победу. Видите ли вы хоть что-то похожее в нынешнем «Юнайтед»? Я вижу модных мальчиков, которые все делают ради себя. И просто-напросто не понимают, в футболке какой команды они играют и за какой клуб бьются.

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Проблема Погба рано или поздно перестанет так активно муссироваться в прессе. Вполне вероятно, что через сезон француз окрепнет, почувствует на что способен и покажет все, что умеет. А может, будет с позором продан после тщетных попыток адаптироваться к английскому футболу. Но проблема «Манчестер Юнайтед» останется. Пока не придет стабильность, пока не придет человек, способный вернуть манкунианцам их дух. И, как ни прискорбно это признавать, этим человеком вряд ли станет Жозе Моуринью.