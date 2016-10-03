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Так говорил Златан. 11 последних цитат Ибрагимовича, которые можно поставить в статус «Вконтакте»
Так говорил Златан. 11 последних цитат Ибрагимовича, которые можно поставить в статус «Вконтакте»
Бомбардир.ру
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3.7
Голосов:
14
03.10.2016 10:55
Англия. Премьер-лига
Манчестер Юнайтед
ПСЖ
Ибрагимович Златан
Сегодня Златану исполнилось 35 лет. Мир празднует Его день рождения, а мы вспоминаем, что Он говорил.
Источник:
Бомбардир.ру
Фото:
http://sport.tn.nova.cz
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Рейтинг:
3.7
Голосов:
14
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Комментарии (18)
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Krics
1472391637
Настоящий Футболист.
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0
GM
1472394728
>>>Устами младенца глаголит истина, а устами Златана – Бог. Ну или Бог устами Златана. Масло масляное
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2
dolf666
1472564608
великолепный игрок. пусть что угодно говорит, его игре это как-то не мешает)
Ответить
2
panmon
1475487044
Zlatan очень крут, жаль пока МЮ не соответствует его амбициям
Ответить
0
luke-c1
1475490200
Прикольный тип)
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1
NeoNaTe
1475493091
с Кьеллини убило)
Ответить
1
alexis02lion
1475504468
Как всегда чётко и по сути говорит. Часть вообще фраз истинная правда. Где ПСЖ сейчас без него? И фразы о мотивации, что он лев, так пусть так все по боевому настраиваются, тогда и будут побеждать.
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0
Flydis
1475508214
Сколь красноречив, столь и превосходен как игрок. Тот самый редкий случай, когда высокомерие позволительно.
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3
omnikolaev
1475751114
человек просто знает себе цену, он действительно "бог футбола"
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0
Alex3920486
1476709120
Златка....)))))
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0
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