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    • Так говорил Златан. 11 последних цитат Ибрагимовича, которые можно поставить в статус «Вконтакте»

    Так говорил Златан. 11 последних цитат Ибрагимовича, которые можно поставить в статус «Вконтакте»


    3.7
    Голосов: 14
    03.10.2016 10:55
    Сегодня Златану исполнилось 35 лет. Мир празднует Его день рождения, а мы вспоминаем, что Он говорил.

    Источник: Бомбардир.ру
    Фото: http://sport.tn.nova.cz
    Рейтинг: 3.7 Голосов: 14
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    Комментарии (18)
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    Krics
    1472391637
    Настоящий Футболист.
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    GM
    1472394728
    >>>Устами младенца глаголит истина, а устами Златана – Бог. Ну или Бог устами Златана. Масло масляное
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    dolf666
    1472564608
    великолепный игрок. пусть что угодно говорит, его игре это как-то не мешает)
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    panmon
    1475487044
    Zlatan очень крут, жаль пока МЮ не соответствует его амбициям
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    luke-c1
    1475490200
    Прикольный тип)
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    NeoNaTe
    1475493091
    с Кьеллини убило)
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    alexis02lion
    1475504468
    Как всегда чётко и по сути говорит. Часть вообще фраз истинная правда. Где ПСЖ сейчас без него? И фразы о мотивации, что он лев, так пусть так все по боевому настраиваются, тогда и будут побеждать.
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    Flydis
    1475508214
    Сколь красноречив, столь и превосходен как игрок. Тот самый редкий случай, когда высокомерие позволительно.
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    omnikolaev
    1475751114
    человек просто знает себе цену, он действительно "бог футбола"
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    Alex3920486
    1476709120
    Златка....)))))
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