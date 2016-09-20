«Челси» одержал тяжелую победу над «Лестером». Ключевые моменты (ВИДЕО)

Еще один мяч влетает в ворота Цилера. Снова Сеск. Посыпался «Лестер». Со счетом 4:2 в пользу «Челси» завершилась наша встреча.

Круто начинается дополнительное время. Сеск Фабрегас уже на первых минутах выводит «Челси» вперед. В меньшинстве оборона «Лестера» трещит по швам. А гол снова получился красивым.

Основное время матча завершилось со счетом 2:2. Красную карточку получил защитник «Лестера» Василевски. Ахмеда Мусу уже поменяли. Дополнительные 30 минут ждут нас.

Что сейчас сотворил Аспиликуэта?! Сумасшедший мяч укладывает защитник «Челси»! Никакой Буффон бы не вытащил, а тут Цилер.

Кэхилл в самой концовке тайма все-таки отыгрывает один гол. Давид Луиз очень хотел, чтобы этот мяч записали на него, но немного не успел. Не везет сегодня бразильцу.

Второй мяч влетает в ворота Беговича! И снова Оказаки, воспользовавшись ошибкой Давида Луиза, посылает мяч мимо Беговича. Аспиликуэта выбил снаряд уже из-за ленточки. Преимущество «Лестера» теперь насчитывает два мяча.

С обоюдных атак началась встреча «Лестера» и «Челси». Форвард лондонцев Педро даже забил в ворота голкипера Цилера, но судья отменил взятие ворот из-за офсайда. Зато гол «Лестера» отменить уже было нельзя. Оказаки воспользовался неразберихой в обороне «Челси» и курьезным ударом поразил цель. Бегович в этой ситуации сыграл не очень уверенно.