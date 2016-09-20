Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
РПЛ ФНЛ Матчи Новости Конкурс прогнозов
Нотифаи
Бонусы букмекеров Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Прогнозы на футбол Рейтинг букмекеров Трансферы Рейтинг ФИФА Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ FONBET Кубок России PARI Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Примера Серия А Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Украина Казахстан Беларусь Турция МЛС Португалия Нидерланды Бразилия Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Все команды
Сафонов Батраков Месси Роналду Мбаппе Головин Миранчук Все игроки
Рейтинг пользователей Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
  • Главная
  • Статьи
  • «Челси» одержал тяжелую победу над «Лестером». Ключевые моменты (ВИДЕО)

«Челси» одержал тяжелую победу над «Лестером». Ключевые моменты (ВИДЕО)

Еще один мяч влетает в ворота Цилера. Снова Сеск. Посыпался «Лестер». Со счетом 4:2 в пользу «Челси» завершилась наша встреча.

Круто начинается дополнительное время. Сеск Фабрегас уже на первых минутах выводит «Челси» вперед. В меньшинстве оборона «Лестера» трещит по швам. А гол снова получился красивым.

Основное время матча завершилось со счетом 2:2. Красную карточку получил защитник «Лестера» Василевски. Ахмеда Мусу уже поменяли. Дополнительные 30 минут ждут нас.

Что сейчас сотворил Аспиликуэта?! Сумасшедший мяч укладывает защитник «Челси»! Никакой Буффон бы не вытащил, а тут Цилер.

Кэхилл в самой концовке тайма все-таки отыгрывает один гол. Давид Луиз очень хотел, чтобы этот мяч записали на него, но немного не успел. Не везет сегодня бразильцу.

Второй мяч влетает в ворота Беговича! И снова Оказаки, воспользовавшись ошибкой Давида Луиза, посылает мяч мимо Беговича. Аспиликуэта выбил снаряд уже из-за ленточки. Преимущество «Лестера» теперь насчитывает два мяча.

С обоюдных атак началась встреча «Лестера» и «Челси». Форвард лондонцев Педро даже забил в ворота голкипера Цилера, но судья отменил взятие ворот из-за офсайда. Зато гол «Лестера» отменить уже было нельзя. Оказаки воспользовался неразберихой в обороне «Челси» и курьезным ударом поразил цель. Бегович в этой ситуации сыграл не очень уверенно.

Англия. Кубок Лиги Англия
Комментарии (11)
Популярные
Новые
Первые
Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
Отправить
kurskih
1474399617
"Бегович в этой ситуации сыграл не очень уверенно." Ребят, ну вы что?) Позорно он сыграл
Ответить
marslond
1474404618
У Лестера фарт закончился походу.
Ответить
Dammit
1474412520
Фабрегас - технарь, умница. Челси - заслужили победу. Да и многие игроки Лестера-молодцы,хоть физики и не хватило,конечно. П.С. Коста - всегда был позорным провокатором.Таким и остался.
Ответить
magg27
1474425000
Челси молодцы ! Набирают хороший ход! Автобус начинает двигаться в нужном направление!!!
Ответить
mihail1980
1474430460
все лестер сдулся
Ответить
CamburV
1474434107
Фабрегас в основу
Ответить
Ильгизар И
1474436612
Всему свое время
Ответить
dimid
1474437563
челси и лестер в этом сезоне команды середины
Ответить
pik54
1474438152
Челси с победой.
Ответить
Partizanmett
1474439407
Голы у Челси отличные получились
Ответить
Главные новости
Тренер «Галатасарая» оценил игру Батракова в матче с его первым ассистом
02:53
Мостовой прокомментировал 3:0 «Спартака» с «Ростовом»
01:36
Фото«Какое спасение»: Лига 1 в восторге от сейва Сафонова за «ПСЖ»
00:59
Экс-арбитр ФИФА оценил поступок Кордобы: «Некрасивый, немужской эпизод»
00:44
Сафонов получил лучшую оценку среди всех игроков «ПСЖ» за матч с «Брестом»
00:39
Лапочкин сообщил об ошибочном решении судьи в матче «Спартак» – «Ростов»
Вчера, 23:53
2
Максименко удивил вопрос журналистов: «Что вы курите, товарищи?»
Вчера, 23:34
1
Аршавин недоволен, что ему не подарили квартиру в Таджикистане: «Где произошел обман?»
Вчера, 23:23
1
Футболисты «Акрона» плакали после ничьей с «Краснодаром»
Вчера, 22:46
5
«Это просто ужас»: легенда «Спартака» раскритиковал поступок Кордобы
Вчера, 22:31
6
Все новости
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила Политика сайта
18+