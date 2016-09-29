Четвертьфинал «Спартака», 4 клуба в плей-офф, сенсация «Сибири». 5 лет лучшему сезону России в еврокубках

Предыстория

Очень забавно, что самым неудачным еврокубковым сезоном за последние десять лет по коэффициенту был как раз предыдущий – 2009/10. И это несмотря на то, что «Рубин» бил «Барселону», а ЦСКА выходил в четвертьфинал Лиги чемпионов. Страшно подумать, какой был бы результат без них, поскольку остальные четыре клуба самоликвидировались еще летом – «Динамо» вылетело и из ЛЧ от «Селтика» и из ЛЕ от софийского ЦСКА, «Зенит» проиграл «Насьоналу», «Амкар» не смог преодолеть «Фулхэм», а «Крылья Советов» со Слуцким вообще вылетели от несчастного ирландского «Сент-Патрика». Остались две команды в Лиге чемпионов и ни одной в Лиге Европы – турнире, где мы регулярно брали очки.

Участники еврокубков-2010/11

В сезоне-2009 борьбу за чемпионство вели «Рубин» и «Спартак»: казанцы выиграли, но в группу ЛЧ попали оба клуба, а третьей командой в этом турнире стал бронзовый призер – «Зенит». В Лигу Европы отобрались «Локомотив» и ЦСКА, занявшие соответственно четвертое и пятое места в РФПЛ, а также новичок чемпионата – «Сибирь», как финалист Кубка России (уступили 0:1 «Зениту»).

«Зенит» (18,5 баллов)

Сколько б ни набрал очков «Зенит», этот сезон все равно навевает не самые радужные для него воспоминания. Под руководством Лучано Спаллетти клуб в Лиге чемпионов забил всего лишь один гол румынской «Унире», а затем не смог преодолеть барьер в виде «Осера» и не попал даже в группу, что было справедливо расценено как провал. Частично команда исправилась на групповом этапе Лиги Европы, где выиграла все шесть матчей у «Андерлехта», АЕКа и «Хайдука», наколотив 18 мячей. В плей-офф же все пошло по старому сценарию – с фобией гостевых матчей. «Янг Бойз» после поражения 1:2 пройти все же сумели, хоть и не без приключений (3:1), но отыграть три пропущенных гола в Энсхеде, над которыми посмеялся и Валерий Карпин, было не очень реально, хоть «Зенит» и выиграл ответный матч у «Твенте» со счетом 2:0.

«Спартак» (18 баллов)

У красно-белых получился самый удачный еврокубковый сезон за последние лет 15. В Лиге чемпионов «Спартак» стартовал с побед над «Марселем» и «Жилиной», но затем потерпел три поражения подряд – два от «Челси» и дома от французов (которое и вывело их в плей-офф досрочно). Матч со словаками уже ничего не решал, но «Спартак» победил и финишировал третьим с девятью очками.

В Лиге Европы приключения начались уже в Базеле – от безнадежных 0:2 к перерыву, до невероятно крутых 3:2 благодаря голам Д.Комбарова, Дзюбы и Ананидзе. В домашнем матче «Спартак» перенервничал и проигрывал 0:1 до последней минуты, пока счет не сравнял Макгиди. В 1/8 финала красно-белые благодаря красивому голу Алекса увезли победу из Амстердама, а дома грохнули «Аякс» со счетом 3:0. Жаль, что в четвертьфинале по сумме двух матчей было 3:10, но тот «Порту» с Халком и Фалькао остановить было не под силу никому. Например, весьма крепкий «Вильярреал» тоже получил 1:5 от «Порту» на стадии полуфинала.

ЦСКА (16 баллов)

Армейцы, не напрягаясь, уничтожали одного соперника за другим в матчах Лиги Европы – сначала вынесли кипрский «Анортосис» в квалификации (4:0, 2:1), а в группе выиграли пять встреч (четыре из них – крупно) у «Лозанны», «Спарты» и «Палермо» с Пасторе и Дармианом. Первый же соперник на стадии плей-офф – греческий ПАОК – вполне был сопоставим по классу с предыдущими жертвами, но с ним ЦСКА намучился после гостевой победы 1:0 – долго проигрывал дома с тем же счетом, но все же сравнял с помощью пенальти (Вагнер не забил, но добил Игнашевич) и вышел дальше. Уже в 1/8-й армейцы угодили на страшный «Порту», и хотя тут не было никаких 3:10, но португальцы выглядели заметно сильнее. Они добились победы в Москве (1:0), а дома довольно быстро повели в два мяча, пропустив затем один. ЦСКА вылетел, но вполне прилично отыграл евросезон и здорово помог России подправить коэффициент.

«Рубин» (10 баллов)

От казанцев, конечно, ждали большего в группе с «Барселоной», «Копенгагеном» и «Панатинаикосом», но «Рубин» так и не забил ни одного гола с игры (оба – с пенальти), хоть и снова отобрал дома очки у «Барсы», набрал шесть очков и скучно занял третье место. Но хотя бы позволил нашей стране представлять сразу четыре клуба в плей-офф Лиги Европы наряду со «Спартаком», ЦСКА и «Зенитом». Впрочем, домашний матч 1/16 финала с «Твенте» вообще лучше забыть как страшный сон: жуткий холод в «Лужниках» с аудиторией в 567 зрителей и поражение 0:2, почти не оставляющее шансов на продолжение борьбы. Но, кстати, в Энсхеде «Рубин» отыграл эти два мяча уже к 24-й минуте (удар Нобоа вообще получился фантастическим), жаль лишь, что пропустил в конце первого тайма и в начале второго. В итоге 2:2 и вылет, но первый тайм ответной игры с «Твенте» понравился гораздо больше, чем все лигочемпионское выступление казанского клуба.

«Сибирь» (2 балла)

На новосибирскую команду надежд было мало – ко времени своего дебюта в еврокубках она безнадежно горела в зоне вылета в РФПЛ. Спасибо сибирякам и за то, что выстояли в безумно тяжелом матче на Кипре (1:2 с «Аполлоном» после домашних 1:0 с чудо-сэйвами вратаря и помощью каркаса ворот) и, конечно, за памятную победу над голландским монстром. «Сибирь» – «ПСВ» – 1:0 – звучит круто до сих пор, даже если не вспоминать счет гостевой игры. Победный гол Дегтярева в добавленное время наверняка стал самым ярким воспоминанием для любого фаната «Сибири» на долгие годы. В ответке сибиряки продержались целых 38 минут, на перерыв ушли, проигрывая 0:1, но во втором тайме получили еще четыре гола. И все-таки оставили о себе добрую память.

«Локомотив» (1 балл)

В каждом сезоне у нас обязательно находится хоть одна команда, которая оглушительно проваливается на фоне остальных. В 2010-м такая «честь» выпала «Локомотиву» под руководством Юрия Семина. В соперниках была скромная «Лозанна», которая в том сезоне даже не играла в элите швейцарского футбола. Команды забили по голу в обоих матчах, а в серии пенальти точнее были швейцарцы – 4:3 (у «Локо» промахнулись Шишкин и Майкон).

Итог

Этот сезон стал самым крутым в российской истории не по коэффициенту, но по очкам – 65,5 мы не набирали ни до ни после, а коэффициент 10,916 получился чуть меньше рекордного прошлогоднего (11,500) лишь потому, что баллы тогда делились на шесть клубов, а сейчас от России выступает всего пять. Главное, что в плей-офф Лиги Европы можно было следить сразу за четырьмя российскими клубами, три из которых боролись за выход в четвертьфинал. Памятных побед тоже хватало – в том сезоне удавалось обыграть «Марсель», «Аякс» и «ПСВ», отобрать очки у «Барселоны». Если не суждено нашим погреметь в ЛЧ в нынешнем сезоне, то было б здорово снова увидеть целый квартет российских клубов в Лиге Европы на будущий год.