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  • «Кассано будет тренироваться носить носки». Что творят в «Сампдории» президент-кинопродюссер и тренер-балагур

«Кассано будет тренироваться носить носки». Что творят в «Сампдории» президент-кинопродюссер и тренер-балагур

2013-й год. Когда-то перспективный тренер Марко Джампаоло возглавил «Брешию». Под его руководством команда проиграла очередной матч Серии В – на этот раз «Кротоне» (1:2). На следующий день Джампаоло назначил восстановительную тренировку. И не пришел на нее. На звонки тренер не отвечал, родные и близкие ситуацию не комментировали. К поискам пропавшего подключилась полиция Брешии. На следующий матч с «Карпи» команда вышла без главного тренера.

Искать Джампаоло пришлось полторы недели, после чего на связь с журналистами вышел его брат Федерико. «Не волнуйтесь, с ним все в порядке. Сейчас он находится в своем доме у побережья и наслаждается жизнью», – огорошил тот прессу. – Джампаоло подал заявление об отставке, но ее руководство «Брешии» не приняло». На вопрос о причинах отставки брат ответил предельно конкретно. «Дело не в шести набранных очках за пять туров и не в зоне вылета. После матча с «Кротоне» Джампаоло подкараулили тифози «Брешии» и максимально жестко поговорили с ним. Посыл был такой: «Марко – не тренер, и лучше бы ему сменить профессию».

К тому времени еще свежа была история со скандальным увольнением Марко из «Сиены» накануне сезона-2009/10. «Джампаоло сообщил, что хочет разорвать с нами контракт. Все бы ничего, но тренер завербовал ряд игроков против руководства, и теперь футболисты хотят уйти. Подобные вещи являются поводом для официального расследования действий этого тренера», – заявил президент «Сиены» Джованни Стронати. Шумиха поднялась на всю Италию. По репутации Джампаоло был нанесен мощный хук с правой.
История Джампаоло – лучшая иллюстрация, почему нужно разделять мнения болельщиков и специалистов. За плохие результаты Марко увольняли из «Чезены», «Кальяри», «Сиены», «Катании». Но мнение СМИ о Джампаоло не менялось: многие считали его перспективным тренером со необычным видением футбола.

Руководители «Эмполи» обожают рисковать. Летом прошлого года в «Наполи» ушел тренер Маурисио Сарри. Этот трансфер стал определяющим в тренерской судьбе Джампаоло. Марко усовершенствовал методы своего предшественника и спас «Эмполи» от вылета задолго до окончания Серии А. Никуда не пропала и тренерская чуйка швейцарца. «В первом круге «Интер» стал специалистом по уродливым матчам. Регулярные победы со счетом 1:0 не должны вводить никого в заблуждение и уж тем более обрастать мифами. Если команда Манчини не прибавит, вторая часть чемпионата станет для «нерадзурри» кошмаром», – напророчил в январе Джампаоло и добавил оттенков своему и без того яркому имиджу.

Минувшим летом Марко должен был возглавить «Милан». По сообщению некоторых СМИ, в шорт-листе фамилия Джампаоло стояла выше Капелло, но спасать великий клуб все-таки позвали Винченцо Монтеллу.

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Джампаоло ушел на его место в не менее интересный проект – «Сампдорию». Швейцарец сразу перестроил команду на 4-3-1-2. Схема Монтеллы 3-5-2 была отторгнута игроками. Джампаоло пообещал дать шанс любому футболисту, но если тот не принимает видение игры тренера, дорога ему не в основу, а на рынок. Швейцарец, впрочем, не выносит сор из избы. Для организации шоу в «Сампе» хватает владельца Массимо Ферреро. Тот оказался даже круче Антонио Кассано.

«Кассано – не очень умный человек, захотел сделать из себя жертвенного агнца, – рубанул президент. – Должно быть, он сказал себе: «О! А ведь я Кассано – великий, который так много дал футболу, поэтому, если я останусь здесь и буду тренироваться в одиночестве, кто-нибудь заговорит обо мне». Может, он также думал: «Если я сыграю, перестанут ли они говорить обо мне?» Он повел себя плохо, так что справедливо, что он остается здесь и пожинает плоды этой ситуации». Ферреро хотел сплавить строптивого игрока в «Виртус Энтелла» из Серии Б и даже готов был платить всю зарплату. Кассано дважды отказался. Хотели уже расстаться полюбовно. «Когда он спорил с нашим юристом, я сказал, что мы можем написать заявление о его увольнении. И он дал мне слово, что уйдет, но вместо этого – ничего», – негодует Ферреро. – Теперь он проведет год под пуховым одеялом и будет тренироваться носить носки». Жестоким получилось и расставание с Лукасом Кастаном. «Его пребывание в «Сампдории»? Он ошибся поездом!», – в красноречии Ферреро просто неподражаем.

Для Джампаоло не было и нет неприкасаемых. Марко не боится доверять молодежи, даже если их конкуренты – более звездные игроки. «Noi abbiamo Angelo Palombo! Angelo, Angelo, Angelo Palombo», – тиффозерия «Сампдории» поет оды своему капитану в каждом матче. Вот только самого капитана на поле уже нет. «Вечный» Паломбо при новом тренер сидит в запасе, потому что у «Сампы» есть опорник Карол Линетти. В 21 год поляк уже вызывается в сборную, так что генуэзцам пришлось заплатить «Леху» 3 млн евро. «По манере жесткого и в то же время чистого отбора Линетти напоминает мне Гаттузо. При этом Карол должен построить более яркую карьеру, ведь по сравнению с Дженнаро у него лучше работает голова при построении атак», – охарактеризовал юношу генуэзский журналист Коррадо Тедески.

Заскучал на лавке другой опытный полузащитник – Лука Чигарини. Ничего личного: просто скауты «Сампдории» заметили в «Пескаре» Лукаса Торрейру. «Лукас – головастый хавбек, потрясающе читающий игру. Уругваец однозначно вырастет в нового Давида Писарро», – продолжает нахваливать новичков Тедески. Также «Сампдория» приобрела бомбардира «Андерлехта» Денниса Прата (за 10 миллионов евро) и удержала голкипера Вивиано, фантазисту Рики Альвареса и форвардов Муриэля и Квальяреллу. Солидно для Италии.

Благодаря умениям Ферреро еще лучше получилось продавать. «Иногда я слушаю нашего президента, и не могу оторвать от него глаз. Ферреро – потрясающий оратор», – восхищается Тедески. Способность заговорить до смерти, непосредственность и чувство юмора президента позволили «Сампдории» продать Роберто Сориано за 14 миллионов, запасного форварда Коррею – за 13. На располневшего Фернандо, к радости Ферреро, засмотрелся щедрый на легионеров «Спартак». Доход от летнего трансферного окна составил 27 миллионов евро. Команда не только не стала слабее, но и сумела возглавить таблицу Серии А.

Филиппо Индзаги считает, что в этом сезоне у «Ювентуса» вообще не будет конкурентов. В похожем направлении думают более-менее все, но почему бы под шумок этих разговоров кому-нибудь не натворить сенсацию?

Все трансферы Италии. Полная таблица

Италия. Серия А Италия Сампдория
Комментарии (1)
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alexis02lion
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Хорошая статья. Наконец-то Сампа снова стала играть интересно - лет 10 прошло с тех пор как они играли на высоком уровне. Тот год был переходный, сейчас костяк сохранили, лидеров взяли и справедливо претендуют на зону Лиги Чемпионов. Главное чтоб и в следующий год костяк остался, а тренера если что всегда найти можно.
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