Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Угадаете клуб по городу?
    Угадаете клуб по городу?
    2 Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    3 Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов
    Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов

    Не, футбольная. Почему Леонид Слуцкий ошибается


    5
    Голосов: 6
    06.09.2016 17:30
    Заявление главного тренера ЦСКА прозвучало обидно для страны, в которой действительно очень любят футбол. «Бомбардир» призывает не верить в нашу «нефутбольность».

    И почему этот вопрос каждый раз поднимается лишь тогда, когда наша сборная с треском вылетает с очередного крупного турнира? Вчера Леонид Слуцкий четко обозначил: нет, мы – нефутбольная страна. В качестве аргументов – незаполненные арены и малое количество проданных ЦСКА абонементов на матчи на новом стадионе. «Спартак» тоже упомянут, мол, самый популярный клуб в стране, а ходят не больше 20 тысяч. Впрочем, неужели этот важный вопрос нужно сводить только лишь к тому, ходят ли люди на футбол?

    ЦСКА в этом плане – пример очень неудачный. Клуб купается в трофеях и чемпионствах, а по посещаемости еле-еле заползает в десятку РФПЛ. Впереди «Спартак», «Зенит» и кто угодно. На матчи Лиги чемпионов крошечная «Арена Химки» заполнялась далеко не всегда. На предпоследний домашний матч «Спартака» в ЛЧ с несчастным и абсолютно беззвездным «Селтиком» пришло 50 тысяч человек. Говорите, долго добираться в Химки и обратно? Расскажите это людям, которые ради любимой команды преодолевают сотни километров. Это не проблема ЦСКА, на «трофейности» все это не отражается. Вопрос лишь интереса к отдельному клубу. В 2007-м матч квалификации ЛЧ «Спартак» – «Селтик» вообще собрал 67 тысяч. Леонид Викторович, на кого пришли тогда все эти люди? На Накамуру и Донати?

    Вообще, неуважительно по отношению к болельщикам поднимать этот вопрос после очередного провала сборной России. То есть, на Евро-2008, когда в любом даже самом маленьком городе после победы над Швецией и выхода из группы по улицам сигналили машины, а люди выходили праздновать, тогда страна у нас была футбольная? Что творилось в ночь с 21 на 22 июня 2008-го после унижения голландцев – вообще на всю жизнь запомнит каждый, кто тогда до утра не спал. С тех пор мы на крупные турниры отбирались, но из групп не выходили. И резко стали страной нефутбольной?

    Главная ошибка – мерять «футбольность» страны по достижениям клубов/сборной на международной арене, а этим грешат часто, стоит только кому-то крупно проиграть. С таким же успехом можно обвинять в нефутбольности Англию, которая гораздо реже нашей страны завоевывала медали крупных турниров, а ее клубы регулярно проваливаются в еврокубках уже который год. Но там на финал Чемпионшипа на «Уэмбли» «Халл» – «Шеффилд Уэнсдей» (у нас, условно, «Оренбург» – «Томь») пришло 70 тысяч, а в Оренбурге не заполняется шеститысячная арена. В чем разница? Да все гораздо проще. Помимо того, что там это вошло в привычку, наши «70 тысяч» сидят в Интернете в полном комфорте. Все можно посмотреть с повторами под чай/кофе/что-нибудь еще.

    И вот ключевое слово – «комфорт», которое в связке со словом «организация» способно творить чудеса. Обеспечить людям удобный проход на стадион и удобный выход с него – решение половины проблем, не заставляя людей торчать на арене после окончания матча еще час-полтора. На красавицу «Донбасс-Арену» до грустных событий в Украине ходило в среднем больше 30 тысяч человек, и это на матчи украинского чемпионата, где тоже уровень футбола далеко не лигочемпионский и никогда не был выше нашего. Заслуга в этих цифрах во многом организаторская – не зря «Спартак» пригласил главного управляющего этого стадиона Александра Атаманенко к себе в структуру, что помогло клубу возглавлять список посещаемости даже тогда, когда руководство во главе с Федуном продолжало свои жуткие эксперименты над «Спартаком».

    Ну а Интернет вообще в этом плане главный враг посещаемости, даже если не касаться вопроса комфорта. В РФПЛ больше не играют Это’О, Виллиан и Вальбуэна, уехал Халк. Больше не тренируют Эмери, Билич и Спаллетти. В каждом туре есть лишь 1-2 игры, где действительно есть на что посмотреть, в остальном же – матчи, о которых никто никогда не вспомнит, потому что угасли звезды, нет личностей, а пешеходный темп навевает дремоту. Поэтому люди переключают на тот же «Халл» или «Бернли», где видят радующую глаз картинку, полный стадион, антураж и борьбу на каждом участке поля. Происходит это не потому, что они не любят футбол. Просто они выбирают.

    Вопрос не должен звучать так: «футбольная ли мы страна?». Спортивная ли – да, он более корректен, потому что с футболом все равно ничто не сравнится, никакой хоккей его никогда не переплюнет. Во что играют дети в ваших городах, майки каких клубов или сборных носят люди, что обсуждают больше всего и какие паблики в соцсетях набирают больше участников? Везде в топе именно футбол. Хорошо или плохо, но именно такие критерии сейчас наиболее справедливы в ту эпоху, когда на «Открытие-Арене» «Спартак» вылетает от клуба из Кипра, но все равно остается самым популярным клубом России, а на новенькую «Казань-Арену» «Рубин» каждый год пускают с оговорками. Сейчас, в эпоху Интернета, любое самое унылое шоу можно: а) организовать; б) раскрутить; в) подать так, что люди повалят сразу же, и для этого совсем необязательно быть Иваном Ургантом на Первом канале.

    Если же Россия – нефутбольная страна, то что же заставляет вас начинать день с чтения футбольных новостей, а неделю – с ожиданий уик-энда, где к нам вернется клубный футбол, сражение «Спартака» с «Локомотивом» и манчестерское дерби? Почему словосочетание «Лига чемпионов» – одно из самых приятных в вашей жизни? Почему многие из вас все равно играют в футбол и хотели бы играть еще больше, было бы только время? Да все слишком просто: душевность русского человека умножается на те мощные эмоции, которые дает футбол, и пазл складывается, а при успехах сборной/клубов никто и не смеет даже заикнуться об отсутствии интереса к этому виду спорта. А когда в нашей стране научатся организовывать футбольные мероприятия, вопрос о «футбольности» отпадет сам собой. Пока же он звучит скорее даже оскорбительно. Потому что эта страна выиграла первый чемпионат Европы. Потому что она идет шестой в таблице коэффициентов. Потому что она умеет собирать сотни тысяч на стадионах и миллионы у телеэкранов. Потому что на самом деле вас, кто без ума от футбола, по-прежнему много. Всех нас много. И дело совсем не в количестве проданных абонементов на новый стадион ЦСКА.

    Источник: Бомбардир.ру
    Фото: РФПЛ, Telegraph
    Рейтинг: 5 Голосов: 6
    Рекомендуем
    Комментарии21
    ...
    • ...
      Рейтинг: +2251

      kvm 7 сентября 2016, 14:00

      лёня-неудачник

      -1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +3541

      momwig_ 7 сентября 2016, 11:10

      Да, Россия - нефутбольная страна. Если сравнивать со странами, которые действительно - футбольные. Потому что в целом это обобщение довольно условно и относительно. А автор либо написал заказуху, либо ему лучше сосредоточиться на сухой статистике - репутационных рисков меньше.


      Страшные миллионы тысяч у нас приходили на Селтик? Ау!.. Вот именно для нефутбольной страны они такие страшные. А в Барселоне (это Испания, на всякий случай...) в 2013 году на НИКАКУЩИЙ Селтик, записной аутсайдер группы, по которому Барса прокатилась 6:1, пришло (ага, специально посмотрел) 55 тысяч человек. А в 2012, когда Селтик вышел из группы, а записным аутсайдером был Спартак - 75 тысяч. А в Шотландии на матч со Спартаком - 60 тысяч (это вместимость их стадиона, на всякий случай...). Будем сравнивать? А в 2007 и Селтик был очень интересный (он только в 1/8 влетел - и совсем не позорно - всё той же Барселоне - 0:1 на Камп Ноу при всё тех же 75 000 зрителей). В Испании больше население, чем в России? Или в Барселоне - чем в Москве? Не, нифига. А Глазго - вообще "деревня" в сравнении с Москвой - по населению. Всё ещё сравнить что-то хочется?


      Но ко всему этому добавляется ещё и совершенно дурацкая попытка выдать исключение за правило. В российском футболе (по количеству болельщиков) есть Спартак, а есть все остальные. Тут даже долгие бестрофейные годы мало что изменили. И тут автор как бы верно вспоминает про арену "Химки", но выхлоп - нулевой. Ни одна команда в России не собрала бы столько народа ни на Селтик, ни, скорее всего, даже на Барселону (ну, на барсу, может, ещё одна-две команды могли бы случайно дотянуться... хотя вряд ли). Сезон 15-16 35 тур Барселона-Спортинг (1место-19место). 77 000 зрителей. Мы всё ещё футбольная страна? Тот же тур, Севилья-Бетис - 39 000. Вот когда у нас на какой-нть Рубин-Амкар столько придет... ну ладно, на Ростов-Уфа - вот тогда будем говорить, что мы страна футбольная. Ребята, на Лас-Пальмас ходит в среднем народу столько, сколько нас на Спартак. Если кто не понял, на команду Лас-Пальмас из курортного городка, самым большим достижением которой является 3 место в чемпионате Испании в 60-е годы, а так он чаще по Сегундам околачивается, чем в Примере играет, ходят столько народа, сколько в России не ходят НИ НА КОГО, разве что за исключением одного единственного клуба - и то не в каждый сезон. Интерес к футболу в России просто огромен и всеподавляющ, ага. На упоминании Халл-Щеффилд автора как бы опять прорывает, но такое впечатление, что про всё это ему кто-то другой рассказывал, потому что по выводу складывается впечатление, что он уверен: в Англии нет интернета, кофеварок, кресел и пледов.... ну и им приходится толпами на стадионы, больше же нигде не увидеть, то ли дело Оренбург.


      Просто феерический бред про всенародное празднование успеха сборной на Евро 2008. Да, вышли на улицы, да гудели машины. Но дай Бог - 3-4 человека из тысячи - в самых футбольных городах. А учитывая, что многим (коих куда больше, чем людей что-то знающих о футболе, намного больше, чем им интересующихся и несравнимо больше, чем в нем разбирающихся) людям у нас пропустить повод что-то отпраздновать сильно сложнее, чем собственно пойти на футбол, пиво, конечно, текло рекой. Кстати, о пиве. Заходя только в бары, где подают только очень хорошее пиво, можно подумать, что наш человек очень разборчив в выборе этого напитка... это если не знать, какая моча лидирует в продажах с мегалитровыми отрывами. "Что заставляет вас начинать день с чтения футбольных новостей?.." Кого - "вас"? И сколько этих "вас"? Автору недоступна информация о рейтингах футбольных трансляций и специализированных спортивных изданий? Он правда верит, что если - условно - одеть тех, что предвкушает "битву Спартака и Локомотива" во что-то очень яркое и запустить в толпу всех остальных, мы их там разглядим вообще?


      И - да, организация нашего "футбольного хозяйства" - тоже что-то значит. Потому что в футбольных странах эта игра - зрелище, а у нас собственно об игре рефлексируют болельщики опять же - только одной команды. Подавляющему большинству остальных тупо пофиг - ""самое красивое в футболе - счет на табло"©. А когда и он не всегда зависит от чисто футбольных факторов, тут и Халк будет пешком ходить. А Халл и Бернли - да, бегать как заводные на другом канале.


      Мы не футбольная страна, и не будем ей - ни завтра ни послезавтра. Слишком многое должно измениться. А собственно - кому оно должно?..

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +7038

      Диктор 7 сентября 2016, 10:23

      По моему неудача в сборной полностью надломило Леню как тренера-несет абсолютную пургу.Считаю что этот шаг начала заката его карьеры.

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +979

      TUMS 7 сентября 2016, 01:36

      Я думаю, что Леонид Слуцкий имел ввиду не любовь болельщиков к футболу, а принцип подготовки наших футболистов. А может быть журналисты как всегда вырвали контекст из высказывания.

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +81

      Freeman84 6 сентября 2016, 22:45

      Слуцкий в чем-то прав. Дело в том, что Россия не столько футбольная/хоккейная/бейсбольная, сколько политическая страна. Любое спортивное достижение почему-то связывается с генеральной политикой партии единорастов и кремлевских карликов.

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +817

      Пельш 1 6 сентября 2016, 21:57

      это говорит тренер который просрал евро Чемпионство то берёт с горем по палам и ничего не взял на международной арене! Игры в команде нет и не будет! Это не страна не футбольная, это тренер не футбольный!

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +498

      Поль 6 сентября 2016, 21:30

      Футболом я увлечён с 2000, после Евро. Сказать, что меня окружают любители футбола - значит спиз...еть. Я жене три года уже не могу обьяснить, что Испания не может играть в Лиге Чемпионов, а Шинник - не может просто так попасть в Премьер Лигу. Конечно, можно подумать и о недалекости супруги, но нет - инженер высокой квалификации... Как человек общительный, подтверждаю, что футбол в России немногим популярнее и интереснее предстоящих выборов.

      -1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +3197

      Опорник84 6 сентября 2016, 20:25

      Страна у нас футбольная и футбол у нас очень любят! Просто футболисты зажравшиеся, матчи скучные, плюс всё покупается и продается, вот болельщик на стадионы и не хочет ходить! Смотреть то откровенно говоря не на что!

      9
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +251

      Aztec58 6 сентября 2016, 19:21

      Это ЦСКА Гинера - не футбольный клуб, ага. Смешной автор, возражает Слуцкому, но никак не может удержаться от выпадов против Федуна и Спартака. Короче у Спартака много болельщиков, потому он и народная команда, а за коней только троечная школота у компа "сражается".

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +46

      electroguide 6 сентября 2016, 19:01

      насколько же бездарны "писаки" !!!! у нас не футбольная страна и Слуцкий прав! А Вы уважаемый писатель этой статьи видели как празднуют "чемпионство" в Германии 5-го дивизиона???? Ведь футбол это не только Спартак или ЦСКА, и далеко не показатель когда раз в год собирается 50 000 человек на Селтик, это по вашему футбольная страна???? Да люди в футбольных странах ходят на матчи с семьями по нескольку раз в месяц, а у нас раз в год, и то как отвратительно смотреть что порой происходит на стадионе!!!! Так что Леонид Викторович вполне прав, у нас достаточно бабла чтобы содержать ряд команд, а остальные барахтаются ничего не показывая, это по вашему развитие футбола в футбольной стране, да мне просто смешно!!!! Я живу в Волгограде, где тот самый Ротор, где футбольные школы, где площадки, где все то что воспитывается с детства, впитывается, это нет, есть фанаты, и только!!!!

      0
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +817

      Пельш 1 > electroguide 6 сентября 2016, 22:03

      Электрогудель! А не подскажешь ли мил человек, как прийти на стадион и не хапнуть горя от ублюдочных фанатиков дэбилов, которые громят всё. И что показать детям на стадионе, кроме мата и потасовок. Научитесь сначала уважать других людей кроме себя, а потом народ пойдёт и на стадион! Вспомни (если конечно ты можешь) какая посещаемость была на матчах в 40-60 годы, да ив 70-80 тоже, а потом говори что не футбольная!!!

      3
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +46

      electroguide > Пельш 1 10 сентября 2016, 18:58

      я чего то не понял, это наезд, для начала мы говорим о футбольной стране под именем Россия, а в СССР были ряд других супер команд!!!! И потом что за сравнение, в СССР была идеология и уважение за клуб который играешь, а сейчас только бабки.... а потом это мне вопрос что делать с фанатами???? я вроде не работаю в РФС, там есть умники, да толку от них ноль!!!! Что значит уважать других людей, я по Вашему кому-то хамил??? Я лишь написал, что это пустая статья, зря потраченное время, мы не футбольная страна и точка и хватит об этом говорить, я помню еще 15 лет назад, каких то 15 лет, я учился в школе, и мы с ребятами все выходные, все свободное время играли в футбол, а что сейчас, современной молодежи этого и не надо, у меня в округе 4 школы и никто не играет в футбол, а вы говорите футбольная страна???!!!! Мы сейчас покемонов ловим на смартфон, вот и все футбол, так что не надо мне ля-ля!!!

      0
      Ответить
    • Читайте нас: 
    11