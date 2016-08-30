Цифра дня. Англия сходит с ума на трансферах

Выступая с нынешнего сезона в Чемпионшипе «Астон Вилле» не удалось перетащить обратно в трясину форварда «Халла» Абеля Эрнандеса, который только-только вышел со своей командой в АПЛ. Не беда – есть другое решение, с помощью которого можно громыхнуть сразу на весь мир. Какой уж там Эрнандес, если есть вот такой парень, за которого бирмингемцам не жалко поделиться и суммой, размером с годовой бюджет среднего клуба РФПЛ.

Остается добавить, что этого товарища «Бристоль Сити» приобрел год назад у французского «Анжера» всего за три миллиона евро. А «Анжер» перед сезоном-2014/15 бесплатно утащил игрока из «Реймса».