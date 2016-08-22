Man of the match и победный мяч. Как дебютировали Погба и Игуаин

Поль Погба

Трасферная стоимость: 105 млн евро

Дебют: «Манчестер Юнайтед» – «Саутгемптон» – 2:0

Дебют самого дорогого игрока в истории мирового футбола в составе «МЮ» Жозе Моуринью проанонсировал еще в пятницу. В первом же туре Погба не сыграл из-за дисквалификации, полученной еще в бытность игроком «Ювентуса». Тем лучше для него, ведь первый матч за «красных дьяволов» француз провел на переполненном «Олд Траффорд». Хозяева одержали уверенную победу со счетом 2:0, а сам Погба показал товар лицом, став лучшим игроком встречи по версии Whoscored.

По окончании игры легенда «МЮ» Райан Гиггз напророчил Полю будущее Стивена Джеррарда. Брайана Робсона и Роя Кина, добавив, что Погба должен делать в полузащите все. Действительно. Внушительные антропометрические данные француза позволяют ему выигрывать подавляющее число единоборств, ну а то, что Поль прекрасно видит поле, вряд ли для кого-то является секретом. Конечно, по одному матчу вряд ли стоит делать скоропалительные выводы, однако пока создается впечатление, что Погба довольно органично вписался в игровую схему «Юнайтед».

Француз показал солидный процент брака – лишь 17% его передач оказались неточными. 14 раз шел в дриблинг и 9 раз оставлял соперников не у дел, что стало лучшим показателем среди обеих команд. Вот это и бросалось в глаза в игре Погба. Он всегда получает мяч в движении, стараясь, приняв его, одновременно обыграть соперника. Кроме того, француз оказался самым бьющим игроком «МЮ» в этой встрече – на его счету оказалось четыре удара. Самым запоминающимся моментом с участием Погба в этом матче стала его тончайшая передача с левой ноги на голову Хуану Мате, после чего испанец сбросил мяч на Ибрагимович а последний нанес удар боковыми ножницами. Резюмируя сказанное, Поль привлек к себе внимание именно сильными сторонами своего футбольного таланта, а не очередной новой прической.

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Домашнее Поля. Почему Погба стоит этих колоссальных денег

Гонсало Игуаин

Трансферная стоимость: 90 млн евро

Дебют: «Ювентус – «Фиорентина» – 2:1

Шла 66-я минута матча первого тура Серии А «Ювентус» – «Фиорентина» Счет на табло – 1:0 в пользу туринцев. Массимилианно Аллегри, уставший ждать хотя бы еще одного забитого мяча, выпускает на поле второго по стоимости игрока нынешнего межсезонья Гонсало Игуаина. Однако всего через четыре минуты «фиалки» создают свой единственный момент и тут же его реализовывают. Но уже через пять 60-секундных отрезков «Старая Синьора» вновь выходит вперед. Усилиями как раз Гонсало Игуаина. Лучший дебют трудно себе представить: победный гол через девять минут после выхода на замену.

1 удар, 1 в створ, 1 забитый мяч – убойная для нападающего статистика. И пусть этот самый выстрел наносился по практически пустым воротам с нескольких метров, Дибала и Манджукич на пару до этого момента ни разу не попали в створ. Четыре из пяти отданных Гонсало передач оказались точными, а одна – обостряющей. К слову, из 11 пасов Манджукича нестандартным оказался также только один. Ровно столько же раз попытался вскрыть оборону соперника разрезающей передачей Пауло Дибала, на счету которого в общей сложности 53 паса.

Цифры говорят сами за себя. Гонсало Игуаин за неделю успел прийти в форму и забить победный мяч за свой новый клуб, хотя в расположение «бьянконери» он прибыл, мягко говоря, не в лучших кондициях. Весьма вероятно, что в следующем матче против «Лацио» аргентинец впервые выйдет в стартовом составе «Ювентуса», ведь Массимиллиано Аллегри, кажется, доволен игрой форварда: «Игуаин? Когда у него возникает полумомент, он забивает, вы видели это сегодня».

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Бизнес > Футбол. Почему 90 миллионов за Игуаина – это нормально