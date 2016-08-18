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    Райола купил шикарную виллу Аль Капоне на деньги от трансфера Погба


    3.3
    Голосов: 3
    18.08.2016 15:00
    Известный агент Мино Райола помог «Ювентусу» получить сотню миллионов евро за уход Погба в «МЮ», а сам приобрел грандиозную виллу в Майами. «Бомбардир» показывает, чем еще помимо судеб футболистов теперь завладел Райола.

    В 1928 году знаменитый гангстер Аль Капоне приобрел великолепную виллу в Майами за смешные 40 тысяч долларов. 3000 квадратных метров, двухэтажный особняк, семь спален, пять ванных комнат и красивый парк, а также небольшой песчаный пляж.

    Бандит приобрел ее, потому что Майами в то время являлся ключевым пунктом сбыта контрабандного алкоголя. К тому же вилла располагалась вблизи Кубы. Виллу сам Аль Капоне переоборудовал чуть ли не в крепость, снарядив ее толстыми стенами и железными воротами.

    Здесь Аль Капоне провел последние годы жизни перед семилетней ссылкой в тюрьму. Здесь же он разработал знаменитый план бойни в День святого Валентина, взяв под свой контроль весь чикагский рынок контрабандного алкоголя, причем это преступление так и не могли раскрыть на протяжении аж сорока лет.

    После смерти Аль Капоне виллой владели ее наследники, затем она не раз продавалась и покупалась, а к 2011 году стала стоить уже $10 миллионов, но из-за кризиса на рынке недвижимости подешевела примерно на полтора миллиона.

    Что касается Мино Райолы, то за переход Поля Погба в «МЮ» он получил примерно $26 миллионов. Девять из них Райола вложил в знаменитую виллу, которая теперь является его собственностью.

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    Источник: Бомбардир.ру
    Фото: Mirror, italy4.me
    Рейтинг: 3.3 Голосов: 3
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    Комментарии6
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      Рейтинг: +483

      headdevil 19 августа 2016, 08:48

      Неплохо, неплохо, надо бы в агенты пойти

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +120

      Kosmotoga 18 августа 2016, 21:12

      на даче лучше чем вся эта гламурная херь

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +7917

      FanatSerj 18 августа 2016, 15:53

      Да нормуль, раньше тоже на продаже негров хорошо зарабатывали ))))

      4
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    • ...
      Рейтинг: +186

      STatham 18 августа 2016, 15:30

      Ахренеть не встать

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +7007

      ivanthebest 18 августа 2016, 15:12

      Желаю всем тем и себе в частности, кто прочёл эту статью, иметь в активах такую же роскошную виллу

      10
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    • ...
      Рейтинг: +223

      АХ 18 августа 2016, 15:10

      Умеет человек жить

      0
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