Райола купил шикарную виллу Аль Капоне на деньги от трансфера Погба

В 1928 году знаменитый гангстер Аль Капоне приобрел великолепную виллу в Майами за смешные 40 тысяч долларов. 3000 квадратных метров, двухэтажный особняк, семь спален, пять ванных комнат и красивый парк, а также небольшой песчаный пляж.

Бандит приобрел ее, потому что Майами в то время являлся ключевым пунктом сбыта контрабандного алкоголя. К тому же вилла располагалась вблизи Кубы. Виллу сам Аль Капоне переоборудовал чуть ли не в крепость, снарядив ее толстыми стенами и железными воротами.

Здесь Аль Капоне провел последние годы жизни перед семилетней ссылкой в тюрьму. Здесь же он разработал знаменитый план бойни в День святого Валентина, взяв под свой контроль весь чикагский рынок контрабандного алкоголя, причем это преступление так и не могли раскрыть на протяжении аж сорока лет.

После смерти Аль Капоне виллой владели ее наследники, затем она не раз продавалась и покупалась, а к 2011 году стала стоить уже $10 миллионов, но из-за кризиса на рынке недвижимости подешевела примерно на полтора миллиона.

Что касается Мино Райолы, то за переход Поля Погба в «МЮ» он получил примерно $26 миллионов. Девять из них Райола вложил в знаменитую виллу, которая теперь является его собственностью.

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