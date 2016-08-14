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    Поступок дня. Игроки «Галатасарая» отпраздновали победу с болельщиком-инвалидом


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    Голосов: 1
    14.08.2016 16:00
    «Галатасарай» в принципиальном противостоянии с «Бешикташем» выиграл Суперкубок Турции. «Бомбардир» показывает, почему Уэсли Снейдер и его партнеры заслуживают уважения не только из-за этого успеха.

    Матч против «Бешикташа» складывался для «Галатасарая» очень тяжело. Основное время матча закончилось без забитых мячей. В дополнительных таймах сначала забил «Галатасарай», но затем свой же защитник Шеджу срезал мяч в собственные ворота. Фернандо Муслера оказался удачливее своего оппонента. В серии пенальти футболисты «Бешикташа» ни разу не смогли пробить уругвайца, позволив «Галатасараю» стать обладателем Суперкубка Турции.

    Футболисты «Галатасарая» яро праздновали успех, но даже в такое время не забыли про одного из болельщиков, испытывающего проблемы со здоровьем. Для него одно только попадание на футбол было большим успехом. Однако Уэсли Снейдер отдал фанату свою медаль, а остальные игроки принесли и дали подержать трофей.

    Уже в подтрибунном помещении Муслера и Снейдер неплохо потанцевали во время интервью, продолжив наслаждаться успехом.

    Такие поступки игроков заслуживают уважения и доказывают, что футбол еще не потерял своего главного предназначения – приносить радость тем, кто за ним следит.

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    Источник: Бомбардир.ру
    Фото: ФК «Галатасарай»
    Рейтинг: 5 Голосов: 1
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    Комментарии3
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      Рейтинг: +1022

      Joko21 14 августа 2016, 17:16

      достойный поступок

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      Рейтинг: +7007

      ivanthebest 14 августа 2016, 16:35

      Красавцы! А Снейдер так вообще молодчик.

      0
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      Рейтинг: -197

      Kuborg_Ua 14 августа 2016, 16:09

      Молодцы и правда респект!

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