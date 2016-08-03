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    Поступок дня. Руни пожертвует 5 миллионов на помощь тяжелобольным детям


    5
    Голосов: 1
    03.08.2016 15:30
    Нападающий «Манчестер Юнайтед» Уэйн Руни в межсезонье посещает больницы и интересуется здоровьем окружающих. «Бомбардир» рассказывает, как Уэйн решил заняться благотворительностью и почему это так важно.

    Не так давно у жены Уэйна Руни умерла 14-летняя сестра. Возможно, именно это событие так повлияло на футболиста. Теперь Уэйн является частым гостем медицинский учреждений, где содержатся дети с тяжелыми заболеваниями. Уэйн хочет улучшить их жизнь, предоставив им возможность наслаждаться существованием наравне с остальными.

    Англичанин желает, чтобы дети получали медицинскую помощь, но при этом могли развиваться и радоваться. Футболист намерен пожертвовать пять миллионов фунтов на помощь детям. Он встречается с ребятами и обещает им светлое будущее. Его благотворительная акция намерена охватить больше двух тысяч тяжелобольных детей, которым дадут возможность учиться в университетах, получать образование и жить по-настоящему.

    Руни хочет стать примером, чтобы за ним последовали и другие. В мечтах футболиста существует целая организованная сеть, с помощью которой улучшится жизнь тяжелобольных детей. При этом футболист оказывает финансовую помощь и учреждениям, где содержатся такие дети. С поступка Руни может начаться история, когда футболисты начнут пускать заработанные деньги на важные вещи. И это действительно круто.

    Поступок дня. Де Росси отдал свою медаль умершему другу

    Источник: Бомбардир.ру
    Фото: Daily Mail
    Рейтинг: 5 Голосов: 1
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    Комментарии16
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    • ...
      Рейтинг: +49

      melnicn 10 августа 2016, 20:49

      Уэйн Руни уважуха за это!!!

      0
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      Рейтинг: +324

      hellkid 4 августа 2016, 09:28

      уважение. дети - наше всё

      0
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    • ...
      Рейтинг: +44

      AlMann 4 августа 2016, 00:15

      Уэйн Руни - более чем известный и уважаемый в Англии человек, который в дополнительной известности не нуждается. Роль СМИ для него - ну, например привлечь зрителей на Олд Траффорд, на инициированный Уэйном матч Манчестер Юнайтед - Эвертон, сбор с которого пойдет на описанные в статье цели (Олд Траффорд был полон). Тем же, кто приписывает другим свою убогость - ребята, не надо здесь на всеобщее обозрение жаловаться на свою жизнь, и на то, какие вы несчастные. Идите, убейтесь молча.

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +27

      S_TRAX 3 августа 2016, 21:29

      достойно уважения!

      2
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +102

      Ker0s 3 августа 2016, 20:06

      Филантропство на камеру не красит человека.

      -3
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      ...
      Рейтинг: +14769

      kykyi > Ker0s 3 августа 2016, 20:31

      Это не филантропство на камеру, этим он призывает других присоединиться.

      0
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      ...
      Рейтинг: +5113

      hunta > kykyi 3 августа 2016, 21:58

      Не надо быть наивным.......

      -1
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      ...
      Рейтинг: +14769

      kykyi > hunta 4 августа 2016, 09:21

      Чего и тебе желаю.

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +5113

      hunta 3 августа 2016, 17:50

      Почему все ведутся..., не пойму.., если делать это искренне и ради больных детей, то не надо об этом трубить на весь мир, иначе - это просто пиар, да, достаточно дорогой, но обычная банальная реклама стоит ещё дороже....

      -1
      Ответить
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      Рейтинг: +5113

      hunta > Авторитетный 3 августа 2016, 21:56

      Зря думаешь, что у богатеев есть проблемы...., а ему, как и всем футболистам, реклама нужна.....

      0
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      Рейтинг: +3651

      АртурZaСМ 3 августа 2016, 17:03

      Вот еще бы сделать это эстафетой как с обливанием холодной водой среди футболеров, которые на шару бабло рубят, а не среди тех кто с утра до вечера трудится пытаясь обеспечить семью...

      0
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      Рейтинг: +223

      АХ 3 августа 2016, 16:41

      Если б он отдал свои единственные 5 млн, это был бы поступок.

      -3
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      Рейтинг: +3651

      АртурZaСМ > АХ 3 августа 2016, 16:59

      А ты готов отдать свои не последние пару тысяч рублей?

      1
      Ответить
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      Рейтинг: +223

      АХ > АртурZaСМ 3 августа 2016, 18:23

      Не готов. И не вижу смысла в благотворительности. Только конкретная помощь конкретному человеку и без фотокамер.

      0
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      Рейтинг: +1843

      Kulimen 3 августа 2016, 16:40

      Красавчик. Нашим бы у него поучиться, особенно двоим. Если вы понимаете о чем я.

      4
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      Рейтинг: +25

      Clockwork_Bob 3 августа 2016, 15:37

      Кокорина и Мамаева пусть позовёт. Карму чистить)

      1
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