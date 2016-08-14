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Kurbana. Почему «Спартаку» очень повезло этим летом

Удачная самоликвидация

Дмитрий Аленичев резким рывком до пятого места сильно покорежил настроение боссу. Леонид Федун уже стал догадываться, что летом 2015-го опять повелся на сказки людей в красно-белых шарфиках, но тут подоспели еврокубки. Те самые – молимые и недостижимые «Спартаком», после того, как «Санкт-Галлен» долбанул по банде Карпина.

Отказать Аленичеву казалось неадекватным. Проскочило заявление о «позорном пятом месте», но Леонид Федун сдержался и попытался выглядеть Гинером: вот тебе доверие, Дима, вот тебе второй сезон и пухлый Фернандо.

Эфемерная идиллия понравилась болельщикам, которые тоже решили обмануть себя и забыть о победах на финтах Промеса и добродушном «Локомотиве» (подарившем «Спартаку» квалификацию Лигу Европы). К счастью «Спартака» маски были спущены очень рано – сырой тренер с такой же командой подорвались на первой мине, не сумев дожать кипрских ноунеймов. Опять новый стадион скучает вместе с маршем Блантера.

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Вторая ликвидация. Удачная не для всех

Тем временем ростовские болельщики довольно цокали. Бердыев наш, Бердыев разделывает «Андерлехт», чьи ребята скоро будут мелькать на «Матч ТВ» чаще – уже в топовых европейских лигах. Вроде бы все нормально. А к бардаку ко всему в остальном привыкли. Он сам как-то рассасывается этот кошмар. Не в этот раз.

Бердыев давно искал «Спартак». В прошлом сезоне, например. И сами знаете кому проиграл в этом заочном файтинге. Никакой «Ростов» не тянул творить невозможное (был тихо благодарен за местечко в РФПЛ). Мурату Якину никакой второй попытки и не думали дарить. Все было идеально для спокойного разгона в традициях Курбана Бекиевича. Но Леонид Федун вновь ударился в туманные эксперименты.

Все сложилось через боль и только через год. Обидно ведь за Аленичева – уволили формально за глупость. «Ростов» убрали из большой игры спонсоры, которые вроде «держат клуб на плаву», но самые главные проблемы решают перманентно, образуя гигантский ком неразрешимых кошмаров.

Наконец-то все закончилось. Бердыев свободен. Как и «Спартак».

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Система

Журналист Айрат Шамилов серьезно прошелся по шансам Бердыева сделать из «Спартака» мощный клуб. Центральная претензия – Бердыев все под себя подминает, создает империю, которая держится только на его плечах. Сказка закончится, как начнутся конфликты на административном уровне, связанные со стремными трансферами, своими людьми даже на кухне и прочими мелочами, которые должен структурировать клуб, а не главный тренер.

Все верно. Только Бердыев приходит в более-менее готовую систему. Тут нет условного Шикунова (которого можно тихо сплавить) и провинциального раздолья для темных дел. Это Москва и пусть Федун не очень понимает, как добывать результат, но казанские и ростовские фокусы прокатить не могут в принципе – он наивный спортивный начальник, но не бизнесмен.

Бердыев понимает, что свою систему придется встроить в сложившуюся. Иначе – можно было бы дальше проходить «Аякс» и грозно смотреть на Ивана Саввиди, чтобы он немного отщипнул от ПАОКа и подарил «Ростову».

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Что может помешать?

Именно то самое красно-белое мнение. Оно нестабильное. Но умеет давить страшным прессом. Удивительная для России история. Болельщики что-то значат, не пустое место посреди гнилых трибун (которые новехонькие, что тоже редкость). Только это плохо.

Подсчет количества номинальных защитников, острых передач около штрафной и прочая дребедень займут мозги штатных спартаковских экспертов и колумнистов. С самого начала Бердыева будет ругать очень модно: если результаты сразу не попрут, то и до первых фанатских роз на газоне совсем немного времени.

Леонид Федун часто ломался под этим гулом. Но, похоже, он решился. Всерьез и надолго. Единственному русскоговорящему тренерищу надо доверять. Заткнитесь все. И смотрите. Не нравится – сдавайте абонементы. Настал момент сделать что-то правильно, черт побери.

Федун, Аленичев или Промес. Кто виноват в упадке «Спартака»?

Россия. Премьер-лига Россия Спартак Бердыев Курбан Аленичев Дмитрий Федун Леонид
Комментарии (9)
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petrovich666
1471171208
ну и концовка)))
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Вомбат
1471172723
Не верю я, что Федун пойдет на условия Бердыева. Ну не верю. А если пойдет, то все может быть.
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Qranat
1471176638
Ну молодец, что скажешь... А я уже думал, что среди ангажированных спартаковских писак нет адекватов - приятно ошибался. Отказываться от возможности вернуть былую славу некогда уважаемой команде и клубу - ГЛУПО !
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Аликерич
1471178888
Сколько можно писать о том, что может вообще не произойти? И что это за "вангую"? Кто вас журналистике учил, школьники?
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miklos
1471266608
Проскурин, как обычно, топ! ) Все абсолютно по делу.
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