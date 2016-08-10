Пять клубов для Акселя Витселя

«Эвертон»

Английский середняк интересовался Витселем еще при Роберто Мартинесе. В межсезонье выходки неудачливого наставника терпеть устали, сбагрив того в сборную Бельгии. Там Мартинес сможет воссоединиться с Акселем и построить вокруг него команду. Но и «Эвертон» внимание с полузащитника переключать не собирается. «Трансфер Витселя? Возможно», – ответил публике новый главный тренер английской команды Рональд Куман. Пока дальше разговоров и отклоненного предложения в 37 миллионов евро дело не продвинулось. Сам бельгиец не слишком хочет ехать в клуб, пролетевший мимо еврокубков. А «Эвертон» больше не пытается сильно переплатить за игрока, у которого остался всего один год по действующему контракту. Теперь здесь намерены ждать и надеяться, что получат Витселя бесплатно.

«Наполи»

Параллельно с переговорами в Англии развивалась ситуация в «Наполи». Неаполитанский президент Де Лаурентис очень хотел подписать Витселя, из-за чего едва не рассорился с тренером команды Маурицио Сарри. Опытному специалисту пришлось названивать начальнику и убеждать отказаться от сомнительного трансфера. «Я не смогу гарантировать ему место в основе», – кричал Сарри. Сумев убедить владельца клуба, тренер публично принизил Витселя. «Эррера или Витсель? Эррера, конечно же», – в одной из программ на телевидении произнес Сарри, когда речь шла о сравнении полузащитников «Порту» и «Зенита». «Наполи» был готов заплатить за Витселя 25 миллионов евро, а сейчас едва ли отдаст даже вдвое меньшую сумму. Но вероятность этого трансфера по-прежнему есть, ведь у президента «Наполи» каждый день новые мысли в голове.

«Интер»

Непонятная ситуация в миланском «Интере» привела к смене тренера и хаотичной трансферной политике. К примеру, купив из «Фенербахче» латераля Джанера, его едва не продали в другой клуб. Похожие вещи происходят и в переговорах между «Интером» и «Зенитом». Итальянцы хотели приобрести Гарая, потом переключили внимание на Витселя, затем вообще сдались и оборвали все контакты. Сейчас диалог снова возобновлен. И фигура Акселя опять фигурирует в качестве возможной сделки. Но теперь «Интер» намерен ждать окончания контракта бельгийца с российской командой. Зато перехватить игрока у конкурента неожиданно захотел «Милан», где ждут больших вливаний из Китая.

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«Челси»

Матич и Фабрегас предыдущий сезон провалили. И если на подстраховку первому уже взяли Канте, то достойной замены Сеску в составе «Челси» нет. Витсель мог бы стать для «Челси» футболистом, который заставил бы забыть о странностях испанца, когда у того плохое настроение. «Челси» с начала лета интересовался Акселем и даже вел конкретные разговоры о его персоне. Газета «The Sun» сообщала, что «Челси» договорился с Витселем о контракте, но забыл спросить об этом «Зенит». Когда же в российский клуб все-таки пришлось обратиться, переговоры застопорились. Но до закрытия трансферного окна еще очень много времени.

«Ювентус»

Именно «старая синьора» сейчас является главным претендентом на Витселя. Уход Поля Погба вряд ли станет невосполнимой потерей для «Ювентуса», но заменить его кем-то надо. Правда, итальянцы диктуют «Зениту» свои условия, которые нашему клубу совсем не нравятся. Нынешним летом «Ювентус» готов купить Акселя всего за 15 миллионов евро. И ни центом больше. При этом может так случиться, что Витсель вообще переедет в Италию только через год. «Ювентус» серьезно продвинулся в переговорах по Блезу Матюиди из «ПСЖ». Этого француза давно называют упрощенным вариантом Поля Погба, что в сравнении с Витселем склоняет руководство «Юве» именно на его сторону.

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