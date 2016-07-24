Почему никто не заметит ухода Широкова

Широков уже не тот

Роман Широков деградировал. Хотя даже в свои 35 лет он по-прежнему считался топовым футболистом. Широков поучаствовал в голевой атаке в игре со Словакией на Евро-2016, но команду спасти не смог. Если раньше его представляли лидером сборной, ее настоящим капитаном, то теперь о лидерских способностях напоминала лишь повязка.

Роман Широков больше не мог быть определяющим звеном в сборной и в клубе. В ЦСКА он так и продолжил бы сидеть в глубоком запасе. Уход в команду рангом ниже не мог принести Роману никакой радости. За последние несколько лет Широков привык быть в топе. Но сам футболист при этом не заметил, что из этого топа постепенно начал выпадать.

Широков не нужен грандам

Полгода назад, когда Роман Широков переходил в ЦСКА, никто и подумать не мог, что полузащитник так скоро завершит карьеру. Слуцкий, Бабаев, Гинер – все в один голос утверждали, что Роман пришел сюда играть и помогать клубу. Когда же главный тренер пустил его в игру, стало понятно, что Широков не тянет такой уровень футбола.

Он не подходил армейскому стилю игры, не мог набрать хорошую физическую форму. Слуцкий в этом трансфере разочаровался, полностью сосредоточившись на воспитании Головина. Опытному Широкову оставалось только с тоской смотреть на поле, не имея никакой надежды и шанса проявить себя. Есть ощущение, что он задумался о завершении карьеры еще весной.

От Широкова нет пользы

Карьера Широкова развивалась так, что раскрылся он слишком поздно. Лучшие годы Роман провел в «Зените», где действительно считался крутым игроком. Его имя было постоянно на слуху не только на поле. На трибунах все обсуждали скандальные высказывания Романа. Одни футболиста любили, другие в это время осуждали.

Тогда Роман Широков действительно приносил футбольному миру радость. Но прямо сейчас он вышел из того образа, за которым все так привыкли следить. Широков сосредоточился только на своей футбольной работе. На него это повлияло положительно, но восприятие фанатов получило прямо противоположную реакцию. Роман Широков стал обычным парнем, каких в современном футболе много.

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Роману не нужна игра

Найти мотивацию и желание в 35 лет – дело сложное. Роман Широков искал ее во всем. Но получается, что постоянно находиться в активном поиске футболист устал. Ему наскучило ругаться с тренерами и что-то доказывать самому себе. Широков выиграл трофеи, о которых многие мечтают дома перед телевизором. Однако времена, когда в глазах Романа чувствовались страсть и желание, прошли.

Все кончено

Роман по-прежнему намерен остаться в футбольном мире, но уже в другом амплуа. Раньше мы восхищались качеством и задумкой передач Широкова. Возможно, не касаясь мяча, ему удастся впечатлить мир еще больше. Однако надо осознать, что мир футбола потерю Романа Широкова воспринимает спокойно. Топ-клубы по-прежнему продолжат играть и побеждать, сборная России будет с надеждой готовиться к домашнему чемпионату мира. Триумфальная карьера Широкова подошла к концу. Теперь ему нужно напомнить о себе уже в другом амплуа. Иначе Романа все забудут окончательно.

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