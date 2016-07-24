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Почему никто не заметит ухода Широкова

Широков уже не тот

Роман Широков деградировал. Хотя даже в свои 35 лет он по-прежнему считался топовым футболистом. Широков поучаствовал в голевой атаке в игре со Словакией на Евро-2016, но команду спасти не смог. Если раньше его представляли лидером сборной, ее настоящим капитаном, то теперь о лидерских способностях напоминала лишь повязка.

Роман Широков больше не мог быть определяющим звеном в сборной и в клубе. В ЦСКА он так и продолжил бы сидеть в глубоком запасе. Уход в команду рангом ниже не мог принести Роману никакой радости. За последние несколько лет Широков привык быть в топе. Но сам футболист при этом не заметил, что из этого топа постепенно начал выпадать.

Широков не нужен грандам

Полгода назад, когда Роман Широков переходил в ЦСКА, никто и подумать не мог, что полузащитник так скоро завершит карьеру. Слуцкий, Бабаев, Гинер – все в один голос утверждали, что Роман пришел сюда играть и помогать клубу. Когда же главный тренер пустил его в игру, стало понятно, что Широков не тянет такой уровень футбола.

Он не подходил армейскому стилю игры, не мог набрать хорошую физическую форму. Слуцкий в этом трансфере разочаровался, полностью сосредоточившись на воспитании Головина. Опытному Широкову оставалось только с тоской смотреть на поле, не имея никакой надежды и шанса проявить себя. Есть ощущение, что он задумался о завершении карьеры еще весной.

От Широкова нет пользы

Карьера Широкова развивалась так, что раскрылся он слишком поздно. Лучшие годы Роман провел в «Зените», где действительно считался крутым игроком. Его имя было постоянно на слуху не только на поле. На трибунах все обсуждали скандальные высказывания Романа. Одни футболиста любили, другие в это время осуждали.

Тогда Роман Широков действительно приносил футбольному миру радость. Но прямо сейчас он вышел из того образа, за которым все так привыкли следить. Широков сосредоточился только на своей футбольной работе. На него это повлияло положительно, но восприятие фанатов получило прямо противоположную реакцию. Роман Широков стал обычным парнем, каких в современном футболе много.

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Роману не нужна игра

Найти мотивацию и желание в 35 лет – дело сложное. Роман Широков искал ее во всем. Но получается, что постоянно находиться в активном поиске футболист устал. Ему наскучило ругаться с тренерами и что-то доказывать самому себе. Широков выиграл трофеи, о которых многие мечтают дома перед телевизором. Однако времена, когда в глазах Романа чувствовались страсть и желание, прошли.

Все кончено

Роман по-прежнему намерен остаться в футбольном мире, но уже в другом амплуа. Раньше мы восхищались качеством и задумкой передач Широкова. Возможно, не касаясь мяча, ему удастся впечатлить мир еще больше. Однако надо осознать, что мир футбола потерю Романа Широкова воспринимает спокойно. Топ-клубы по-прежнему продолжат играть и побеждать, сборная России будет с надеждой готовиться к домашнему чемпионату мира. Триумфальная карьера Широкова подошла к концу. Теперь ему нужно напомнить о себе уже в другом амплуа. Иначе Романа все забудут окончательно.

Таблица летних трансферов РФПЛ

Россия. Премьер-лига Отборочные матчи к ЧМ. Европа Россия ЦСКА Россия Широков Роман
Комментарии (24)
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getta
1469367928
Всё равно Рома молодец , играл хорошо,он умный парень у него всё получится ...И хватит его гнобить...
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getta
1469368040
Если тренером сборной будет Черкесов,то опять провал...
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Вомбат
1469368960
Неправда. Широкова не забудут, как не забудут Мостового, Смертина, Цымбаларя, Евсеева и некоторых других, хоть они не комментируют и не тренируют, а кое-кто уже и умер. Не так уж много было у постсоветской России хороших игроков.
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Igorello97
1469369421
Широков серьезный, а не раздолбай как Мамаев с Кокориным, поэтому ждем Рому в РФС.
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Трах- Тибетох
1469370593
да что там такого не забываемого дают играть играет может и отдать но только когда дают играть скорости никогда не было потому в зените и заиграл что было кому биться и оборону отрабатывать а так капризный хочу играю не хочу не играю и лодырь будь здоров
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nik55
1469381126
средний игрок--кто его будет помнить а до Цымбаларя ему как до луны
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Hala Madrid
1469381474
Да хоть вся эта сборная завершит карьеру, беды не будет.
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TUMS
1469394901
Посредственный игрок, да еще и с амбициями, футбол ни чего не потеряет от его ухода.
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ufos73
1469430663
Через пару лет про него будут говорить, мол кто это? )))
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Taps
1469462358
Широков всегда был засранцем и слишком много о себе мнил.
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