Супертуго. Почему этот сезон – главный для Слуцкого

Французское эхо

Самая простая аналогия прячется не глубоко. Чуть больше месяца от роду ей. Сборная России под управлением Слуцкого телепортировалась на стадион «Локомотив». Осторожно, прямолинейно и, если совсем честно, стремно играл ЦСКА. Ошибки те же, что и на Евро.

При забитом голе пару финтов хватило Кокорину, чтобы сгруппировать игроков ЦСКА в одну бесполезную массу. Удар у Маурисио получился средним, но защитный балаган не был готов к добиванию через одну передачу Юсупова с фланга, которого армейцы старательно забывали на протяжении всего матча. Так оборонялись и парни в бордовых футболках: с проблемами на краях, хаотичным прессингом и запоздалой реакцией. Двойной шок для Слуцкого – некоторые игроки, которые называли себя говном, превратились для его команды в Бэйлов и Гамшиков.

Цитата дня. «Мы говно» — сборная России рефлексирует

Вот еще одна картинка. Позиционно все очень верно. Только опять храпят фланги, а передача Шатова кажется космосом. Завершается все спасением Акинфеева. Да, как и в Тулузе: жалости заслуживает исключительно вратарь.

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Обязательные «но»

ЦСКА играл без Мусы. Фраза, объясняющая очень многое. Потому что Траоре вообще не понял, как быть хоть чуточку Ахмедом. Ласина не создавал пространства, чисто физически не мог драконить рейдами и просто тонул в верховых объятиях Гарая и Нету. Превратившись в Дзюбу (очередной Евро-флешбэк), новый наконечник армейцев один раз за матч оттеснил корпусом Нету и пробил с острого угла – все.

Ионов и Тошич (не зря их Слуцкий заменил) морозили края пассивностью, толком не помогая Еременко, который фрагментами казался подвижным. С выходом Головина ситуация капельку повернулась – свежий игрок разгонял атаки через центральную зону и пару раз неточно пальнул издали.

Можно объяснить это недостаточной «физикой». «Долгопрудный», «Уфа» и тульский «Арсенал», с которыми тренировался ЦСКА, – не «Спортинг», «Базель» и «Монако». Нельзя исключать, что Луческу решил повыпендриваться и показать всем, кто тут папаша. Что может аукнуться ватными ногами уже к октябрю, когда армейцы докажут, что не зря разогревали мышцы постепенно. Но пока это видится дешевой отговоркой.

Переломный сезон

Впрочем, ЦСКА привык проигрывать «Зениту». В первую очередь – тактически. Слуцкий давно горит идеей разделать Питер контратаками и кирпичной стеной у ворот. Не получается, но тренер настаивает на своем и примерно с одним планом бежит от матча к матчу, как студент по офисам с плохим резюме, которое ему кажется гениальным.

ЦСКА еще наберет свое. Раскачается на матчах со второй восьмеркой, вдохновит Траоре бегать чуть быстрее и цепляться за мячи аккуратнее, а там и забить полтора десятка голов. Главная же проблема прячется в другом измерении.

Слуцкий все никак не может поднять команду на новую ступеньку. Проваливая Лигу чемпионов и матчи с нашими грандами, тренер не находит (или не видит) маневра, чтобы изменить себя и свою банду глобально. Меняется ведущий форвард, тасуются те же лица в обороне (скоро в центр переведут Набабкина), покупаются русские игроки для ротации (Панченко, Широков, Ткачев, Ионов).

Но выходит «Зенит» без своих бриллиантовых икон и бьет кувалдой по этой реставрированной стабильности. И будут бить, что важно. Если Слуцкий не сварганит чего-то действительного свежего и перестанет мурыжить свой пожелтевший конспект. Цикл закончен давно, но теплая РФПЛ-водичка обманывает и по весне намекает, что не все так уж и фатально.

Если система пойдет по кругу, то Евгению Гинеру придется спасать не карьеру Слуцкого, а клуб, которому придется искать нового тренера.

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