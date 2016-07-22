​Непопулярный маршрут. Футболисты, переходившие из «Баварии» в «Боруссию Д»

Удо Латтек

«Бавария» (1970-75, 1983-87) / «Боруссия» (1979-81, 2000)

Единственный тренер в нашем списке. И, наверное, самая неординарная личность. Латтек с высокой колокольни плевал на клубные пристрастия, успев потренировать «Баварию», «Боруссию» и «Шальке», фанаты которых терпеть не могут друг друга. Зато в коллекции Латтека – восемь завоеванных чемпионств, три Кубка Германии, Кубок обладателей кубков, Кубок европейских чемпионов и Кубок УЕФА. С таким послужным списком можно рассчитывать как минимум на уважительное отношение болельщиков, как-никак – самый титулованный тренер в истории немецкого футбола. Став в 35 лет у руля «Баварии», Удо пригласил в нее ребят из молодежной сборной – Брайтнера, Хенесса, и других талантливых игроков, с которыми в первый же сезон выиграл Бундеслигу. На финише сезона-1999/00 Латтек пришел в дортмундскую «Боруссию» и вместе с помощником Маттиасом Заммером спас желто-черных от вылета из Бундеслиги. Говоря тогда о тренерской работе, Удо бросил: «За последние пять недель я четко заметил: это уже больше не мой мир», после чего ушел из футбола.

Цитата: «На дортмундском стадионе всегда замечательное настроение, мешает здесь, собственно, только команда».

Михаэль Румменигге

«Бавария» (1982-88) / «Боруссия» (1988-93)

Уроженец Мюнхена, игрок «Баварии», да еще и по фамилии Румменигге. Вряд ли можно представить более красную тряпку для дортмундского быка. За 6 лет в «Баварии» Михаэль вместе с братом Карл-Хайнцем трижды выиграл чемпионат и дважды кубок Германии. Однако после всех успехов попал под чистку состава и отправился в Дортмунд. Несмотря на не самый теплый прием местных фанатов, Михаэль своей игрой вскоре заслужил их любовь и по завершении карьеры не уставал говорить, что нашел тут новый дом.

Цитата: «У меня были проблемы с Юппом Хайнкессом. Ули Хеннес пригласил меня в офис и сказал, что в клубе планируется радикальная чистка состава, и я должен команду покинуть. Поначалу в Дортмунде было тяжело, при каждом моем неудачном действии фанаты свистели, однако со временем я смог показать чего стою».

Юрген Вегманн

«Боруссия» (1984-86) / «Бавария» (1987-89) / «Боруссия» (1989-92)

Вряд ли вы слышали что-то интересное об этом футболисте. Что и неудивительно. Игроком он и правда был не самым выдающимся. Зато вот его футбольная карьера – наглядный пример как заслужить ненависть половины болельщиков страны. Воспитанник дортмундской «Боруссии» сначала перешел в 1986 году в стан заклятых врагов из «Шальке-04», оттуда – в «Баварию», а в 1989 году замкнул круг, возвратившись в родные пенаты. По завершении карьеры Вегманн хотел стать футбольным арбитром, но на этом поприще у него ничего не получилось. В итоге «Боруссия» пристроила своего ветерана на должностях клубного водителя и смотрителя музея.

Цитата: «В 2004 году тренер «Шальке» Руди Ассауэр пригласил меня на вечеринку, посвященную 100-летию клуба. Он тогда преподнес мне роскошную гаванскую сигару, только он, видимо, подзабыл, что я не курю. Но я еще верю, что однажды на пороге моего дома появятся Ули Хенесс или Герд Мюллер и предложат мне работу в «Баварии». Мне даже иногда снится это».

Штефан Ройтер

«Бавария» (1988-91) / «Боруссия» (1992-04)

Штефан мог построить отличную карьеру в «Баварии», однако решил попробовать свои силы в «Ювентусе». Не сумев закрепиться в стане «старой синьоры», Ройтер решился вернуться на родину, однако родной клуб в его услугах уже не был заинтересован. В итоге защитник подписал контракт с «Боруссией», в которой задержался на 12 лет и в которой стал культовой персоной, завоевав с клубом три чемпионства, Лигу чемпионов и Межконтинентальный кубок.

Цитата: «Любой футболист может гордиться тем, что играл в Серии А. Опыт можно приобрести только таким путем. Но мне по душе немецкая лига, и я не жалею о годах, проведенных в Дортмунде и Мюнхене».

Юрген Колер

«Бавария» (1989-91) / «Боруссия» (1995-02)

Колера фанаты «Боруссии» прозвали футбольным богом. Даже несмотря на то, что у форварда было обширное баварское прошлое. В составе мюнхенцев Колер становился чемпионом Германии и имел твердое место в стартовом составе, однако не смог устоять перед предложением туринского «Ювентуса», которому отдал четыре года своей карьеры. Под закат игрового пути Юрген попал в Дортмунд, где заслужил любовь местной публики. С «Боруссией» он дважды побеждал в Бундеслиге, а также выигрывал Лигу чемпионов и Межконтинентальный кубок. Действительно, в Дортмунде Юргенов любят.

Цитата: «Не буду делать тайны из того, что я целиком и полностью дортмундец. На протяжении всей своей карьеры тут я прекрасно себя чувствовал и ощущаю связь с этим клубом».

Кристиан Нерлингер

«Бавария» (1992-98), «Боруссия» (1998-01)

Нерлингер родился в Дортмунде, однако в раннем детстве вместе с семьей перебрался в Мюнхен, где и поступил в академию «Баварии». Пройдя все ступени молодежных команд клуба, Кристиан пробился в основу и стал частью той команды, выигрывавшей Кубок УЕФА, по пути дважды став чемпионом страны. Однако под конец карьеры Кристиан принял предложение «Борусии» и перебрался в Рур. Здесь болельщики не устраивали ему жесткой обструкции, достойно приняв своего земляка. Тем более что надолго в клубе он не задержался – спустя два года Нерлингер перебрался в «Глазго Рейнджерс».

Цитата: «Мои родители родились в Мюнхене. Моя мама, кстати, даже раздумывала над тем, чтобы ехать рожать в Мюнхен. Эти пять лет моего дортмундского детства были прекрасными, но спустя тридцать четыре года я полностью чувствую себя мюнхенцем».

Роберт Ковач

«Бавария» (2001-05) / «Боруссия» (2007-09)

Культовый хорватский защитник провел четыре сезона в «Баварии», с которой выигрывал Межконтинентальный кубок и Бундеслигу. Транзитом через «Ювентус» Роберт оказался в дортмундской «Боруссии». Тем не менее, за два сезона в Дортмунде игроком основы Ковач стать не сумел и отправился завершать карьеру в загребское «Динамо».

Цитата: «Мы с братом с детства болели за «Баварию». У Нико была футболка с 11 номером, который тогда принадлежал Карлу-Хайнцу Румменигге. Годы спустя мы смогли воплотить свою мечту. Это было невероятно! Четыре года я имел счастье носить футболку этого клуба. Хорошее было время».

Матс Хуммельс

«Бавария» (1995-08) / «Боруссия» (2008-16) / «Бавария» (2016-н.в)

Нет, мы ничего не напутали. Да, Матс этим летом сменил «Боруссию» на «Баварию», но свою карьеру Хуммельс начинал именно в Мюнхене. На старте карьеры он выступал на позиции опорного полузащитника, однако позже был переведен в центр обороны, где и дебютировал в первой команде клуба. Однако место в основе заслужить Матс не сумел и в итоге отправился в годичную аренду в «Боруссию», где настолько здорово проявил себя, что клуб поспешил выкупить его контракт. В Дортмунде Хуммельс вырос в топового футболиста и уже в статусе звезды вернулся на родную землю.

Цитата: «Разумеется, мне было трудно решиться на уход из «Боруссии». Но сейчас я просто рад, что оказался в «Баварии». С нетерпением жду начала следующего сезона. Я знал о намерениях Гюндогана и Мхитаряна покинуть клуб, и это во многом повлияло на мое решение».

Зачем Матс Хуммельс понадобился «Баварии»

Себастьян Роде

«Бавария» (2014-16) / «Боруссия» (2016-н.в.)

Покупка Роде в «Баварию» – личная просьба Хосепа Гвардиолы, который по достоинству оценил игру молодого полузащитника в «Айнтрахте». За два сезона в Мюнхене Себастьян наиграл почти 40 матчей, но, фактически проиграв конкуренцию в центре поля, белокурый полузащитник попросил отпустить его туда, где он сможет получать достаточное количество игровой практики. Парадоксально, но дортмундская «Боруссия» может оказаться идеальным вариантом для продолжения его карьеры.

Цитата: «Задним числом можно сказать, что дела у меня просто не заладились. Но Гвардиола, к сожалению, не очень хотел иметь дело с тем, как я играю в футбол. Я пытался поговорить с ним, но он не мог назвать мне причину, почему я не играю».

Цифра дня. Сколько может заработать «Боруссия Д», если продаст лидеров

Марио Гетце

«Боруссия» (2008-13) / «Бавария» (2013-16) / «Боруссия» (2016-н.в.)

Гетце – еще один уроженец Баварии, который раскрылся под зорким оком дортмундских специалистов. Марио с первых матчей влюбил в себя местную публику – его зрелая и не по годам уверенная игра позволили ему попасть в сборную Германии, не проведя и сезона в Бундеслиге. Однако вскоре любви пришел конец – в 2013 году Гетце соблазнился предложением «Баварии» и покинул Дортмунд. Клуб выручил большие деньги с продажи игрока, но болельщики клуба просто так не простили его уход. Футболки Марио жгли по всему Дортмунду, потому вдвойне интересно посмотреть, как игрока встретят после возвращения на «Сигнал Идуна Парк».

Цитата: «Когда перешел из «Боруссии» в «Баварию» в 2013 году, это было осознанное решение, и я не буду отрицать это сегодня. Однако спустя три года, когда мне стукнуло 24, я смотрю на то решение другими глазами. Прекрасно понимаю тех, кто в штыки воспринял этот трансфер. Я бы и сам был категорически против подобного сегодня. Вернувшись домой, постараюсь переубедить всех своей игрой, особенно тех, кто не примет меня здесь с распростертыми объятиями. Моя цель – вновь показывать футбол высочайшего уровня. Буду стараться ради всех нас, клуба и болельщиков «Боруссии».

Непрощенный. Зачем Гетце возвращается в Дортмунд