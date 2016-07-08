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  • Сокамерники для Месси. Ромарио, Кин и другие известные футболисты, сидевшие в тюрьме

Сокамерники для Месси. Ромарио, Кин и другие известные футболисты, сидевшие в тюрьме

Брено

Как попал: бывший футболист «Баварии» чуть не сгорел в результате пожара в собственном доме, а затем попытался получить страховку, однако позже выяснилось, что бразилец сам организовал поджог, да еще и в состоянии сильного алкогольного опьянения. За попытку мошенничества со страховкой Брено влепили три года и девять месяцев тюрьмы. Футболист отсидел ровно на год меньше за примерное поведение и в конце 2014-го был выпущен на свободу.

Что дальше: сразу же был заявлен бразильским клубом «Сан-Паулу», где и начинал свою карьеру игрока. В состав попадает редко, но год назад продлил контракт до 31 декабря 2017-го.

Мохаммед Зидан

Как попал: бывший игрок дортмундской «Боруссии» выиграл чемпионат Германии под руководством Юргена Клоппа в 2011 году, а через пару лет загремел в египетскую тюрьму из-за обвинений в передаче поддельных чеков крупной строительной компании. «Я покупал себе огромную виллу в Египте, но из-за проблем в стране ее не смогли достроить к 2010 году, как это было заверено», – объяснял Зидан. Вопросы со строительной фирмой в итоге решились, и вместо шести лет египтянин отсидел лишь два месяца.

Что дальше: перестал играть в футбол, пока, наконец, не нашел себе команду на родине, благодаря чему возобновил карьеру еще на один сезон.

Георгий Деметрадзе

Как попал: был задержан по обвинению в связях с воровским миром и за участие в подпольном тотализаторе, где выполнял роль коллектора, взыскивающего деньги с неплательщиков по долгам. «Я выступал против старой власти. Какой президент, такая и власть. Криминал же творился, сумасшедший криминал! – рассказывал Деметрадзе. – Даже имя упоминать не хочу. И президентом его не считаю. Столько плохого сделал для Грузии, как ни один враг за всю историю! Что натворил с народом!». Отбыл вместо шести лет всего полтора года и был выпущен по амнистии.

Что дальше: последнее упоминание – должность президента клуба «Торпедо» из Кутаиси.

Мансини

Как попал: в ноябре 2011 года был осужден городским судом Милана на два года и восемь месяцев за изнасилование бразильской девушки, с которой познакомился на вечеринке, организованной Роналдиньо. Сообщалось, что известный футболист «Ромы», «Интера» и «Милана» воспользовался тем, что девушка была пьяна, сам он заявлял, что стал жертвой шантажа.

Что дальше: уехал прочь из Европы, сменил несколько клубов в Бразилии. Сейчас 35-летний Мансини выступает за «Виллу-Нову» – команду из серии D.

Джоуи Бартон

Как попал: один из самых неадекватных английских футболистов тушил сигарету о глаз партнера, дрался на тренировках, а однажды в Ливерпуле ввязался в драку с прохожим и был приговорен к шести месяцам тюрьмы, но отсидел всего 77 дней.

Что дальше: больше болтал, чем играл в футбол, так ничего кроме Чемпионшипа и не выиграв за свою карьеру. Играя за «Марсель», смешно задирался с Ибрагимовичем, а затем отбыл обратно на родину. Сейчас 33-летний Бартон – новичок шотландского «Рейнджерс».

Тони Адамс

Как попал: один из лучших защитников в истории английского футбола серьезно страдал из-за проблем с алкоголем. В тюрьму угодил как раз из-за него, катаясь на машине в сильном опьянении. В 1991 году Адамсу пришлось провести за решеткой целых четыре месяца. И то, всего четыре, учитывая заслуги футболиста, а могло быть больше.

Что дальше: Адамс всю жизнь играл за «Арсенал», а в середине 90-х признался в алкогольной зависимости и написал о ней книгу. На помощь пришел новый тренер «канониров» – Арсен Венгер, разработавший для игрока специальный режим тренировок. В конечном итоге, Адамс не только победил алкоголизм, но и открыл реабилитационный центр для спортсменов с алкогольной, наркотической зависимостью и пристрастием к азартным играм.

Ромарио

Как попал: знаменитый бразильский футболист не раз уклонялся от уплаты алиментов – у него двое детей от бывшей жены, а всего – целых шестеро от трех браков. В тюрьме Ромарио провел около суток, просидев вместе с другими заключенными и проспав ночь на полу. Погасив задолженность (около $20 тысяч), бразилец вышел на свободу.

Что дальше: в том же 2009 году завершил карьеру, а затем занялся политикой. По его собственным подсчетам – забил за карьеру более тысячи голов, однако ФИФА этот рекорд не признает, уверяя, что Ромарио приписал себе множество голов в детских и юношеских турнирах, которые нельзя считать официальными.

Рой Кин

Как попал: из-за конфликта в баре перед финалом Кубка Англии еще во времена выступлений за «Манчестер Юнайтед» – как раз за несколько дней до памятной игры с «Баварией» на «Камп Ноу» с невероятной развязкой. «Ни еды, ни сна, три агрессивных придурка в баре: рецепт бедствия. Меня посадили в камеру – выспаться. Ночь оказалась долгой. Спал я немного. Да, все подстроено, но это не оправдание. Нет оправдания. Я просто тупой недоносок. Дикарь Кин», – вспоминал в своей автобиографии бывший капитан «МЮ».

Что дальше: победа в Кубке Англии и Лиге чемпионов, затем еще несколько лет счастливых выступлений в составе «МЮ» и завершение карьеры в «Селтике». Сейчас Кин является помощником Мартина О’Нила в сборной Ирландии – мы только что видели знаменитого манкунианца на Евро – немного постаревшего и с гигантской пушистой бородой.

Джермейн Пеннант

Как попал: зимой 2005-го будучи пьяным врезался на «Мерседесе» в фонарный столб, а попав в полицию, представился Эшли Коулом. Причем на момент задержания игрока выяснилось, что его уже давно лишили прав. Пеннанта грозились усадить на три года, но провел он в тюрьме всего 31 день, а затем стал первым футболистом в истории АПЛ, который вышел на поле с электронным браслетом. Многочисленные любовные похождения Пеннанта также не добавляли ему вистов.

Что дальше: сменив 10 клубов в Англии, поиграв даже за «Ливерпуль», но так ничего и не выиграв кроме английских Суперкубков, отправился доигрывать в Азию. Сейчас он – самый высокооплачиваемый футболист в истории сингапурской лиги.

Адам Джонсон

Как попал: зимой нынешнего года футболиста задержали по подозрению в педофилии. Признав, что целовался с 15-летней девушкой, он отверг обвинения в сексуальной связи. Однако, суд приговорил чемпиона Англии в составе «Манчестер Сити» к шести годам тюремного заключения. Там футболист уже дважды подвергался атакам со стороны сокамерников: сначала его порезали, потом избили.

Адам Джонсон получил 6 лет тюрьмы за секс с 15-летней девушкой

Англия. Премьер-лига Весь мир Бавария Боруссия Д Рома Манчестер Юнайтед Ливерпуль Деметрадзе Георгий Зидан Мохаммед Пеннант Джермэйн Джонсон Адам Бартон Джоуи Ромарио Брено Кин Рой Адамс Тони
Комментарии (2)
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mihail1980
1467998879
откупится
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kykyi
1468001479
А где Мудко? Нет еще, ну что же подождем.
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