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    Джонсона вновь избили в тюремной душевой

    Бывшему полузащитнику «Сандерленда» Адаму Джонсону непросто дается пребывание в тюрьме. Один из заключенных попытался заставить Джонсона вычистить слив душа, на что тот ответил: «Да пошел ты! Ты хоть знаешь, кто я такой?». Как результат, футболист был избит, хотя конфликт успели замять до прихода охраны.

    Отметим, что это уже не первый инцидент с участием Джонсона, в который он попадает, находясь в тюремном заключении. В марте в душевой футболисту нанесли несколько порезов бритвами.

    28-летний Джонсон в этом году был осужден на 6 лет за сексуальную связь с 15-летней девушкой.

    Источник: Daily Star

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    01.05.2016 17:17
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    Комментарии8
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      Рейтинг: +1251

      CskaMoscovv 17 июля 2017, 00:24

      Да уж, загубил карьеру себе Джонсон, жаль игрока, а ведь и убить могут его в тюряге

      0
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    • ...
      Рейтинг: +2141

      diadushka 2 мая 2016, 13:13

      хорошо хоть мыло не уронили и заставили поднять

      0
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    • ...
      Рейтинг: -5

      Егориус 1 мая 2016, 21:56

      бедный мужик, надо эту малолетку было посадить вместо него

      1
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    • ...
      Рейтинг: +402

      Tri 1 мая 2016, 20:21

      Комментарий скрыт из-за низкого рейтинга. Показать

      Уверен, ему уже порвали очко, и теперь он дырявый)))

      -5
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      Рейтинг: -92

      Raxor 1 мая 2016, 19:38

      жалко, 6 лет это ппц...

      -1
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      Рейтинг: +42

      DiJock 1 мая 2016, 18:45

      Ей богу, он ведь не мужика сношал.
      В первых новостях писали, что секс был по обоюдному согласию, а ему прилетает теперь из-за малолетней мрази, привыкшей раздвигать ноги.

      11
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      Рейтинг: +262

      spartak_88 1 мая 2016, 17:29

      и обязательно это в новостях?

      1
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      Рейтинг: +119

      nitto 1 мая 2016, 17:26

      Видимо с таким поведением не доживёт.

      1
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