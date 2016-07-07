Ноль матчей – ноль голов. Главный халявщик мирового футбола, получавший 350 тысяч фунтов просто так

Летом 2014 года «Манчестер Сити» проводил товарищеский матч против шотландского клуба «Хартс». Ничем не примечательная межсезонная игра. Но во втором тайме происходит событие, выводящее ее за грань обыкновенности. Ворота «Сити» стал защищать Ричард Райт. Это первый и последний выход вратаря в составе «горожан» за четыре года. За такое время он получал больше денег, чем премьер-министр Великобритании.

В 2001 году Арсен Венгер погружается в серьезную работу ума. На трансферном рынке нужно срочно найти замену основному голкиперу Дэвиду Симену. Ричард Райт за 6 лет стал настоящим героем скромного «Ипсвича». В 1995 году в серии послематчевых пенальти с «Барнсли» он совершил спасения, позволившие «Ипсвичу» выйти в АПЛ. Венгер решил сделать выбор в пользу Райта, став главным инициатором приглашения вратаря. Сумма закольцовывалась в промежутке 2-6 миллионов, а контракт подписан на 5 лет. Главный тренер «Арсенала» в очередной раз доверился внутреннему вкусу по подбору талантов. В Райте Венгер видел футболиста, способного стать основным вратарем на долгое время, но прицел подвел Арсена. Против «Чарльтона» Ричард закинул мяч себе за шиворот. Злоключения продолжились в Лиге Чемпионов – вратарь получил травму. Он настолько неуверенно играл, что уступил место на поле юному Стюарту Тейлору. «Арсенал» решает избавляться от Райта, отправляя его в «Эвертон». Редакция Mirror через 13 лет составит сборную худших приобретений «Арсенала» – единственный состав, где Ричард Райт будет основным без оговорок.

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В «Эвертоне» у Райта случается то, чему позавидует сам Марат Измайлов. Частота и абсурдность травм подрывают к нему доверие. Дома вратарь упал с чердака, получив серьезные ушибы. На тренировке он спотыкается об табличку «по газону не ходить» и ломает себе ребро. Это какая-то библейская насмешка – пошутят фанаты. Возможно, после Райт съездил к знахарке, чтобы она сняла порчу. Всего за «Эвертон» Ричард отыграл 5 лет, выйдя в 60 матчах.

Переход в «Вест Хэм» ничего кроме забвения не принес. Тем временем на «Саутгемптон» сваливается небесный рок — травмируются все три вратаря. Кому как не человеку, падавшему с чердака и ломавшему ребро об табличку спасать клуб от таких несчастий? Поэтому Райт в спешном порядке пошел спасать «святых». Его арендовали сроком на месяц.

После череды травм, тренерского недоверия и насмешек журналистов Ричард «поверженный табличкой», возвращается в родной «Ипсвич». Тут карьера футболиста на некоторое время перестает быть похожей на жертву в программе «Битва экстрасенсов». Проклятие Марата Измайлова вернулось к Райту в 2009 году – очередная травма.

Руководство «Шеффилд Юнайтед» не верило в мистицизм, пока в команду не пришел Ричард Райт. Два раза за сезон вратарь выходит на поле и в обоих случаях получает повреждения. Контракт по обоюдному согласию расторгли. В «Престоне» у Райта комизм и тоска сошлись воедино. Проведя неделю в клубе, он загрустил без своей семьи. «У меня всегда есть потребность в соревновании с кем-то», – скажет как-то Райт. Пожалуй, главный противником для него стала хандра и невыносимая тягость от осознания того, что надо постоянно вкалывать.

Для тех, кто хочет всего и ничего не при этом не делать есть два пути. Первый указали русские сказки, которые сформировали нашу ментальность. Жди чуда, халявы, патернализма от царя, но не занимайся трудом Сизифа. Да, ты будешь выглядеть неудачником, но когда-то судьба приветливо моргнет тебе. Второй продемонстрировал Остап Бендер — кругом дураки, они глупы и достойны только обмана. Ричарду Райту удалось совместить два суждения.

У патронов «Манчестер Сити» столько денег, что при ходьбе у них из карманов падают пачки с купюрами. Райту выпало быть тем, кто ходит и собирает вываливающуюся роскошь. Вечером пятницы ему позвонили и предложили потренироваться вместе с футболистами «Сити» с новой недели. Ричард любезно соглашается. Поработав с понедельника по среду, он получает предложение контракта с годичным окладом в 350 тысяч фунтов. Команда, планирующая штурмовать Лигу чемпионов, берет вратаря толком не игравшего в последние 4 года. Райту в 2012 году уже 34 года.

«Это был очень приятный поворот в моей карьере, здесь отличные парни, все друг за друга горой, очень дружелюбная обстановка», – признается Райт. Его брали с одной целью – быть третьим вратарем после Джо Харта и Костала Пантилимона.

Ричард начал чувствовать себя в атмосфере комфорта. Клубные врачи постоянно контролировали его здоровье, о конкуренции с Хартом и речи не шло. Просто надо было приходить на тренировки и отбивать мячи. С самого начала удалось стать душой компании. Простаком среди футбольных селебрити. Основная задача сводилась к поддержанию настроения в коллективе. Вдруг загрустит Венсан Компани или Давид Сильва.

Так прошел целый футбольный сезон, а Райт не сыграл ни минуты. Его даже не было в заявке на матчи. С лица Ричарада не сходит улыбка. Вот он под всеобщий смех пропускает гол на тренировке, перекидывается свежими новостями с Роберто Манчини. После неудачного матча главный тренер «Сити» грустил в своем особняке. Чтобы развеять накопившийся негатив, Роберто решил вспомнить карьеру футболиста. В доме у Райта раздался звонок. Это Манчини попросил вратаря приехать к нему и постоять на воротах.

В конце сезона «Сити» проводит голливудский матч против «КПР». Агуэро в последней атаке приносит «горожанам» чемпионский титул. Ричард Райт переживает за свою команду на стадионе. Рядом с ним не партнеры и тренерский штаб, а жена. После финального свистка он выходит на поле, обливается вместе со всеми шампанским, братается с болельщиками и получает медаль чемпиона Англии.

«Здесь здорово, мне очень понравилось работать с Джо Хартом и с другими членами команды. Все здесь устроено просто чудесно и я очень рад быть вовлеченным и играть свою роль в успехах клуба», – говорит по окончании сезона Ричард. «Окей, парень. Если тебе понравилось с нами, то мы продлеваем с тобой контракт», – решили боссы «Сити».

Сам Райт с серьезным видом уверял, что он в команде не для тусовок. Только работа. Между тем до выхода на поле в товарищеском матче против «Хартса» вратарь не играл 50 месяцев. Дэвид Кэмерон еще не подозревал о «брексит», а его уже обставил третий вратарь «Манчестер Сити». Из года в год с Ричардом Райтом продолжали продлевать контракт. Костела Понтилимона уже продали в другой клуб, а Роберто Манчини покинул «Сити», но одно оставалось неизменным – банковская карта Райта продолжала пополняться.

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Думалось, с приходом Мануэля Пеллегрини размеренная жизнь вратаря закончится. Ничего подобного. Единственное изменение в иерархии-приглашение Вилли Кабальеро на роль сменщика Джо Харта. Райт продолжал тренироваться, кататься на предсезонные турниры и тренироваться вместе со всеми. За 4 года пребывания в «Манчестер Сити» суммарно он получил около 4 миллионов фунтов стерлингов – зарплата, участие в рекламных акциях и всевозможные бонусы.

«Все члены клуба «Манчестер Сити» хотели бы поблагодарить Ричарда за его старания и пожелать ему всего самого наилучшего в дальнейших начинаниях, – провожали Ричарда Райта на официальном сайте «МС» после того, как вратарь объявил о завершении карьеры этим летом.

Между тем в семье Ричарда Райта сохраняется преемственность – в 2015 году его сын Гарри подписал профессиональный контракт с «Ипсвичем». Следующему премьер-министру Великобритании явно будет нелегко.

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