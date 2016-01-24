Смените это немедленно. Клубы, решившие обновить имидж в этом сезоне

1894 год,а не 1864
«Манчестер Сити» обновил эмблему, убрав бессмысленные звездочки. Теперь армавирское «Торпедо» планирует изменить название клуба. «Бомбардир» вспоминает другие свежие примеры, когда команды обновляли наружность.
Кто: «Манчестер Сити»
Что изменили: эмблема
Посчитав, что три громадные звезды и орел на эмблеме отжили свое, боссы «Манчестер Сити» взялись за логотип. Новый символ, который уже окрестили «современной классикой», имеет округлую форму и внешне похож на логотип, использовавшийся с 1972 по 1997 год.
Кроме колобковатого вида, со своим предком новую эмблему роднит и символика: корабль – символ города Манчестера; три реки – Ирвелл, Медлок и Ирк; красная роза, подчеркивающая связь города с графством Ланкашир. Теперь на ней появился еще и год основания клуба – 1894, обращенный к богатому историческому прошлому команды. «Новая эмблема отражает динамичное развитие «Манчестер Сити». С нетерпением жду возможности носить ее», – заявил голкипер Джо Харт, жаждущий увидеть под сердцем причудливый символ. Правда, футболистам и фанатам придется немного подождать, ведь жизнь новой эмблемы начнется лишь с лета 2016 года. Пока ее показали лишь на стадионе.
Кто: «Торпедо» Армавир
Что планируют изменить: название
Болельщики завалили ящик армавирского «Торпедо» письмами и заставили руководство клуба задуматься: а то ли название носит команда? Недоумение со стороны фанатов объяснимо. Если углубиться в черно-белую историю, там не обнаружится никакой связи с автомобильными заводами – тем, с чем обычно и ассоциируется «Торпедо». Команда Валерия Карпина вообще основана на базе Новокубанского зерносовхоза.
Заморачиваться не стали, предложив болельщикам голосовать за новое название на сайте. Выбор, правда, невелик: АФК «Торпедо», ФК «Армавир» или же иной вариант, который сможет удовлетворить интересы большинства. Другое дело, поможет ли это стоящим на вылет армавирцам сохранить прописку в ФНЛ?
Кто: «Оцелул»
Что изменили: эмблема
В 2014 году румынский «Оцелул» обновил клубную эмблему, приурочив это событие к 50-летию со дня основания команды. Однако разрабатывая логотип, его создатели банально занялись плагиатом. Или же просто не знали о существовании «Барселоны». Одно дело, повторить округлую или квадратную форму, другое – выполнить рисунок в идентичном стиле. Чемпионы Испании резонно возмутились. Правда, о том, что «блауграна» пригрозила румынскому клубу судом, стало известно только в этом сезоне. Руководство «Оцелула» поняло свою оплошность, а спортивный директор Кристиан Мунтяну постарался замять инцидент: «Наша эмблема действительно повторяет очертания эмблемы «Барселоны». И мы будем использовать старый вариант, с которым выигрывали чемпионаты Румынии и играли в Лиге чемпионов».
Кто: «Спартак»
Что планируют изменить: эмблема
Московский «Спартак», разгребающий ворох внутренних проблем, попутно задумался об изменениях внешности. Планируется, что со следующего сезона «народная команда» вернется к классическому виду эмблемы – красно-белый ромб с буквой «С» в центре, но уже без вписанного в него мяча, как у нынешнего логотипа. То есть к той самой эмблеме, что была разработана в 1949 году и которая просуществовала практически 50 лет – до 1997 года. Плюс, возможно, те самые четыре звезды, засчитывающие победы «Спартака» в первенствах России и СССР.
Старая-новая эмблема должна появиться не только на форме футбольного клуба, но и остальных командах под эгидой «Спартака»: от хоккейной до мини-футбольной. «Идем к тому, чтобы ромб могли использовать все клубы и общества, но эту дорогу еще нужно пройти», – отметил вице-президент красно-белых Наиль Измайлов.
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Кто: «Бирмингем Сити»
Что изменили: эмблема
Выигравший Кубок английской лиги, поигравший в Премьер-лиге, а сейчас пылящий в Чемпионшипе «Бирмингем» в 2015 году отпраздновал крупную дату – 140 лет. По такому празднику провели редизайн эмблемы – представили новый логотип, сходство которого с предыдущим заключается лишь в сине-белых цветах да надписи «Birmingham City». Назвать его новым, впрочем, будет не совсем верно. Годами ранее эта эмблема уже красовалась на форме «Бирмингема» и вернулась отпраздновать юбилей. Уже в следующем сезоне команда вернется к привычному варианту: два круга, раскрашенных под земной шар и футбольный мяч, и опоясывающая их синяя полоса. А пока праздник продолжается.
Фото: wikimedia.org, afc-torpedo.ru, skysports.com, birminghammail.co.uk, dailymail.co.uk