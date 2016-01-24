Смените это немедленно. Клубы, решившие обновить имидж в этом сезоне

«Манчестер Сити» обновил эмблему, убрав бессмысленные звездочки. Теперь армавирское «Торпедо» планирует изменить название клуба. «Бомбардир» вспоминает другие свежие примеры, когда команды обновляли наружность.

«Манчестер Сити» обновил эмблему, убрав бессмысленные звездочки. Теперь армавирское «Торпедо» планирует изменить название клуба. «Бомбардир» вспоминает другие свежие примеры, когда команды обновляли наружность.

Кто: «Манчестер Сити»

Что изменили: эмблема

Посчитав, что три громадные звезды и орел на эмблеме отжили свое, боссы «Манчестер Сити» взялись за логотип. Новый символ, который уже окрестили «современной классикой», имеет округлую форму и внешне похож на логотип, использовавшийся с 1972 по 1997 год.

Кроме колобковатого вида, со своим предком новую эмблему роднит и символика: корабль – символ города Манчестера; три реки – Ирвелл, Медлок и Ирк; красная роза, подчеркивающая связь города с графством Ланкашир. Теперь на ней появился еще и год основания клуба – 1894, обращенный к богатому историческому прошлому команды. «Новая эмблема отражает динамичное развитие «Манчестер Сити». С нетерпением жду возможности носить ее», – заявил голкипер Джо Харт, жаждущий увидеть под сердцем причудливый символ. Правда, футболистам и фанатам придется немного подождать, ведь жизнь новой эмблемы начнется лишь с лета 2016 года. Пока ее показали лишь на стадионе.

Кто: «Торпедо» Армавир

Что планируют изменить: название

Болельщики завалили ящик армавирского «Торпедо» письмами и заставили руководство клуба задуматься: а то ли название носит команда? Недоумение со стороны фанатов объяснимо. Если углубиться в черно-белую историю, там не обнаружится никакой связи с автомобильными заводами – тем, с чем обычно и ассоциируется «Торпедо». Команда Валерия Карпина вообще основана на базе Новокубанского зерносовхоза.

Заморачиваться не стали, предложив болельщикам голосовать за новое название на сайте. Выбор, правда, невелик: АФК «Торпедо», ФК «Армавир» или же иной вариант, который сможет удовлетворить интересы большинства. Другое дело, поможет ли это стоящим на вылет армавирцам сохранить прописку в ФНЛ?

Кто: «Оцелул»

Что изменили: эмблема

В 2014 году румынский «Оцелул» обновил клубную эмблему, приурочив это событие к 50-летию со дня основания команды. Однако разрабатывая логотип, его создатели банально занялись плагиатом. Или же просто не знали о существовании «Барселоны». Одно дело, повторить округлую или квадратную форму, другое – выполнить рисунок в идентичном стиле. Чемпионы Испании резонно возмутились. Правда, о том, что «блауграна» пригрозила румынскому клубу судом, стало известно только в этом сезоне. Руководство «Оцелула» поняло свою оплошность, а спортивный директор Кристиан Мунтяну постарался замять инцидент: «Наша эмблема действительно повторяет очертания эмблемы «Барселоны». И мы будем использовать старый вариант, с которым выигрывали чемпионаты Румынии и играли в Лиге чемпионов».

Кто: «Спартак»

Что планируют изменить: эмблема

Московский «Спартак», разгребающий ворох внутренних проблем, попутно задумался об изменениях внешности. Планируется, что со следующего сезона «народная команда» вернется к классическому виду эмблемы – красно-белый ромб с буквой «С» в центре, но уже без вписанного в него мяча, как у нынешнего логотипа. То есть к той самой эмблеме, что была разработана в 1949 году и которая просуществовала практически 50 лет – до 1997 года. Плюс, возможно, те самые четыре звезды, засчитывающие победы «Спартака» в первенствах России и СССР.

Старая-новая эмблема должна появиться не только на форме футбольного клуба, но и остальных командах под эгидой «Спартака»: от хоккейной до мини-футбольной. «Идем к тому, чтобы ромб могли использовать все клубы и общества, но эту дорогу еще нужно пройти», – отметил вице-президент красно-белых Наиль Измайлов.

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Кто: «Бирмингем Сити»

Что изменили: эмблема

Выигравший Кубок английской лиги, поигравший в Премьер-лиге, а сейчас пылящий в Чемпионшипе «Бирмингем» в 2015 году отпраздновал крупную дату – 140 лет. По такому празднику провели редизайн эмблемы – представили новый логотип, сходство которого с предыдущим заключается лишь в сине-белых цветах да надписи «Birmingham City». Назвать его новым, впрочем, будет не совсем верно. Годами ранее эта эмблема уже красовалась на форме «Бирмингема» и вернулась отпраздновать юбилей. Уже в следующем сезоне команда вернется к привычному варианту: два круга, раскрашенных под земной шар и футбольный мяч, и опоясывающая их синяя полоса. А пока праздник продолжается.

Фото: wikimedia.org, afc-torpedo.ru, skysports.com, birminghammail.co.uk, dailymail.co.uk