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  • «Сверкают не на поле, а запястьями!». В Англии придираются к часам футболистов

«Сверкают не на поле, а запястьями!». В Англии придираются к часам футболистов

Райан Бертранд

Евро-2016: 1 матч против Словакии (0:0), 4 обостряющих передачи, 2 отбора, 2 фола, желтая карточка

Часы: Rolex Datejust

Стоимость часов: от €7300

Распространенная модель среди футболистов английской сборной. Серебристый циферблат для лучшей видимости, изготавливающийся обычно вручную, чтобы добиться максимального совершенства. В этих часах используется специальный механизм, имеющий сертификат швейцарского хронометра, который выдается сверхточным часам. Еще одна особенность – циклопная линза для более удобного просмотра даты. Например, даты вылета из Франции, когда турнир еще в самом разгаре.

Дэниэл Старридж

Евро-2016: 3 матча, 1 гол (победный в игре с Уэльсом)

Часы: Audemars Piguet Royal Oak Perpetual Calendar

Стоимость: €60 тысяч

Часы от фирмы, которая работает аж с 1875 года и до сих пор находится в руках основателей (их родственников, конечно). Красота выполнена из желтого золота, внутрь циферблата помещены стрелочные указатели дат, на некоторых есть индикатор фаз Луны. Вскоре будет создана еще одна модель – с вечным календарем. Хотя и он тоже не ответит на вопрос – станет ли Англия чемпионом Европы хоть когда-нибудь.

Джек Уилшир

Евро-2016: 3 матча, 3 обостряющих паса, 1 удар, 2 отбора

Часы: Audemars Piguet Royal Oak Offshore

Стоимость: €32 тысячи

Полузащитник «Арсенала» носит часы, которые называют едва ли не самой инновационной моделью в истории. Такие часы появились еще в 1972 году, и они стали первыми сконструированными из нержавеющей стали. Уже затем стали появляться и другие схожие часы. Еще одна особенность – прозрачная задняя крышка. Основы корпуса – платина и золото, покрытие – сапфировое антибликовое стекло, которое уж куда прочнее несчастных ног футболиста, пропустившего весь прошлый сезон.

Джейми Варди

Евро-2016: 3 матча, 1 гол (в игре с Уэльсом)

Часы: Hublot Rose Gold

Стоимость: около €33 тысяч

Hublot – сравнительно молодая компания, которая была создана в 1980 году итальянским часовщиком Карло Крокко. Особенности – знаменитый механический хронограф и покрытие из розового золота. Рассказал бы об этих часах кто-нибудь Варди еще три-четыре года назад.

Кайл Уокер

Евро-2016: 3 матча, 10 успешных обводок

Часы: Rolex Yachtmaster II

Стоимость: €15 тысяч

Как нетрудно догадаться из названия, эта модель была разработана специально для профессиональных яхтсменов – внутри находится яхтенный хронограф, который содержит первый в мире программируемый счетчик обратного отсчета с механической памятью, что позволяет синхронизировать часы с периодом предстартового отсчета. Еще несколько особенностей – белый циферблат, прочный браслет Oyster и специальный безель двунаправленного вращения. Ну а хозяин этих часов хоть и вывалился из пятерки лучших дриблеров Евро, но все равно заслужил в свой адрес куда меньше свиста, чем многие его партнеры.

Дэнни Роуз

Евро-2016: 3 матча, 4 отбора, 7 перехватов

Часы: Rolex Sky-Dweller

Стоимость: €39 тысяч

Путешествие во Францию длилось недолго, но Роузу нечего переживать – впереди игры «Тоттенхэма» в Лиге чемпионов, а его часы как раз разработаны для путешественников. Они могут одновременно показывать как местное время, так и заданное – часы отображают сразу два часовых пояса. Эта модель обладает одним из самых сложных часовых механизмов. Отметки на всех циферблатах изготовлены из 18‑каратного золота.

Эрик Дайер

Евро-2016: 4 матча, 1 гол (в ворота сборной России)

Часы: Rolex Explorer

Стоимость: €5100

Загадочную фразу «разработанные с учетом опыта, накопленного в Гималаях» на официальном сайте Rolex следует пояснить: в 1953 году британская экспедиция достигла вершины Эвереста, и с испытанием также справились часы, которые не только не сломались, но и даже ни на секунду не остановились. Как, собственно, и сам Эрик Дайер – талантливый «выжигатель» английской сборной, который и на Евро смотрелся весьма прилично и даже забил гол в ворота российской команды.

Кто возглавит и окончательно добьет сборную Англии

Чемпионат Европы Европа Англия Уилшир Джек Старридж Даниэль Уокер Кайл Роуз Дэнни Бертранд Райан Дайер Эрик Варди Джейми
Комментарии (5)
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sochi-2013
1467371533
Куда им до наших чиновников?
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Kulimen
1467371668
Хрень, так можно к любой их вещи придираться. Я уверен,что у них бумага туалетная дороже моих часов будет, что неудивительно для людей с такими доходами.
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Sem3M
1467386710
Нравятся котлы у Бертранда и Дайера. Остальное перебор, наляписто и дорого.
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realbetiss86
1467398089
Про триколор ты конечн красиво обрисовал , но при вём уважениии к патриотизму,правильнл говорят что ребята в нашей стране зажравшиеся ! В столько миллионной стране не нашлось 20 футболистов , что бы достойно выступить на евро! Позор !
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somn
1467429267
У наших парней часы покруче будут.
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