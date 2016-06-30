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    Цитата дня. Почему Исландия круче всех


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    Голосов: 0
    30.06.2016 11:59
    Мы уже утомили вас Исландией, но здесь случай особый. Голкипер исландской сборной восторгается героизмом своего вдохновителя.

    «Всегда думал, что лучше работать режиссером, чем футболистом, пока меня не вызвали в сборную Исландии», – посмеивался перед Евро голкипер Ханнес Халльдорсон. Он ехал на турнир, будучи более известным в качестве клипмейкера Евровидения, а теперь лидирует на чемпионате Европы по количеству сэйвов и творит чудо вместе с исландской командой. Впрочем, что тут удивляться, если этот парень в первый же сезон в высшей лиге домашнего чемпионата стал ее лучшим игроком. И ниже станет ясно – благодаря кому.

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    Источник: Бомбардир.ру
    Фото: УЕФА
    Рейтинг: 0 Голосов: 0
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    Комментарии2
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      Рейтинг: +63

      Ass_09 1 июля 2016, 16:37

      Они все Красавцы.... Желаю удачи в Матче с Францией....

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      Рейтинг: +157

      pik54 30 июня 2016, 17:00

      Ждём чудо. Исландия чемпион!

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