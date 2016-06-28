На кого ты нас покинул? Как Аргентине жить без Месси

Три проигранных финала на крупных турнирах подряд – такого не выдержал даже пятикратный обладатель «Золотого мяча» и объявил о своем уходе. Ходят слухи, что примеру Месси могут последовать и Маскерано с Агуэро, однако официальной информации на этот счет пока нет. Впрочем, и сам Месси еще может передумать – до чемпионата мира в России целых два года, и негативные эмоции, захлестнувшие лидера атак сборной Аргентины после поражения от Чили, имеют все шансы сойти на нет.

Из трех проигранных финалов – две Копы и один чемпионат мира – наиболее болезненным поражением для Месси стала серия пенальти финала Кубка Америки-2016 против чилийцев. Если год назад Лео персонально был ни в чем не виноват, то вчера он лично запорол первый одиннадцатиметровый, не позволив своей команде сразу же – после первых ударов – выйти вперед. После игры Лео едва сдерживался и в итоге не сдержался: весь мир наконец узнал, что такое слезы Месси, а сам антигерой ист-ратерфордской ночи решил в сердцах хлопнуть дверью.

Три финала – три кошмара. Аргентина и Месси снова плачут

У игроков калибра Месси всегда будут завистники и недоброжелатели; таких, как он или Криштиану, часто обвиняют в чрезмерном индивидуализме и зацикленности на собственной персоне. Например, в журналистских кулуарах не раз поговаривали о том, что Алехандро Сабелья не повез Карлоса Тевеса на чемпионат мира в Бразилию именно из-за Месси. Тевес, не отличающийся сахарным характером, якобы не находил общего языка с Месси – и вот, проведя прекрасный сезон в составе «Ювентуса», он так и не заслужил приглашения от Сабельи. Можно вспомнить и автобиографию Златана, где он прямым текстом рассказывает о капризах Лео и том, как под его дудку плясал даже Гвардиола. Уход из сборной в двадцать девять лет – это очередной каприз великого футболиста, но станет ли его потеря для «альбиселесте» столь критичной, как это может показаться на первый взгляд?

Рискну предположить, что нет. Атакующий потенциал сборной Аргентины настолько велик, что, даже потеряв Месси, эта команда не перестанет быть фаворитом всех турниров, в которых участвует. Агуэро, Ди Мария, Игуаин, Ламела, Пасторе – фамилии аргентинских талантов можно перечислять бесконечно; о выборе из такой россыпи звезд мечтает любой наставник национальной сборной. Конечно, с уходом Месси «альбиселесте» лишатся своего главного бренда, главной медийной звезды, однако уверенно утверждать, что это негативно скажется на результатах команды, нельзя.

Достаточно вспомнить пример Луиса Арагонеса, отцепившего из состава сборной Испании на чемпионат Европы-2008 Рауля. Сперва многие ругали тренера за этот, казалось бы, опрометчивый шаг, но без своей главной звезды «красная фурия» показала самый привлекательный футбол на континенте и стала его чемпионом. Возможно, что, самоустранившись из сборной, Месси станет и для своей команды таким Арагонесом, врачевателем-хирургом, что избавит ее от давления вечного вопроса: когда же Лео выиграет что-нибудь не только с «Барселоной»?

Почему Кубок Америки-2016 – главный турнир в карьере Месси

После столь противоречивого решения Месси наверняка поставят в вину трусость и нежелание бороться до конца за свою мечту, и это будет отчасти справедливо. С «Барселоной» он выиграл все что только возможно, и не единожды – несколько проигранных финалов, даже если они случатся, не перечеркнут его выдающихся клубных достижений. Выступая же за сборную, Лео постоянно вынужден выслушивать упреки в свой адрес и терпеть сравнения с Марадоной – ведь, если один великий аргентинец смог, рассуждают болельщики, то почему не может другой?

Два года назад Месси смазал решающий штрафной удар в поединке против Германии, отправив мяч далеко выше ворот, не попав даже в их створ, а через год последовала одна проигранная Копа, еще через год – другая. Подобные промахи и поражения непривычны великому аргентинцу, для него это выход из зоны комфорта, комфорта каталонской теплицы с ее мальвами и настурциями, более приятными на ощупь, нежели южноамериканские колючие кактусы. Другое дело, что принятое Месси решение может пойти на пользу не только ему, но и самой сборной «альбиселесте». Если так, то проигравших в этой истории не будет (кроме, конечно, российских и катарских болельщиков, мечтавших о том, что бородатый и заматеревший Лео приедет на их родину играть в футбол).

Помимо опытных уже бойцов Агуэро и Ди Марии, попробовать заменить Месси готов и Пауло Дибала, который не прошел в заявку на Копу-2016, но наверняка поедет на чемпионат мира в России. Дибала – один из лидеров нового, постпирловского «Ювентуса», с успехом заменивший в нем Тевеса и сверкающий не менее ярко, чем Поль Погба. Дибале всего двадцать два года, а в стане «старой синьоры» ему уже доверяют исполнение пенальти и отводят главную роль в своих атакующих построениях. Если он продолжит развиваться такими же темпами, то его потенциальная связка с Агуэро может стать по-настоящему убойной, особенно при поддержке технарей вроде Ламелы и Пасторе. Пауло был разочарован решением Херардо Мартино, отцепившего его от участия в Копе, однако уход Месси из сборной открывает молодому дарованию «Ювентуса» все двери: не обратить внимания на Дибалу у Мартино теперь не получится.

Месси, Кавани, Годин и другие американцы, которые могли поехать на Евро

Эпохальное решение Месси не должно помешать Аргентине удачно выступить на чемпионате мира в России; впрочем, если великий нападающий возьмет свои слова назад, никто уж точно не расстроится. На каждом из последних крупных турниров Месси был лидером «альбиселесте», но всякий раз что-то непроходимой стеной становилось против него, будь то реализация Игуаина, самоотверженность чилийцев или собственные промахи. Если Лео уйдет из сборной, так ничего с ней и не выиграв, то это ему будут вспоминать и через двадцать, и через сорок лет – и будут бесконечно сравнивать с Марадоной, пытаясь измерить на несуществующих весах их талант и величие. С другой стороны, эта потеря может сыграть на руку команде Мартино, и тогда публичное отречение аргентинского капитана от выступлений за национальную сборную перестанет выглядеть как неуважение к ней.