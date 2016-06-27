Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
РПЛ ФНЛ Матчи Новости Конкурс прогнозов
Нотифаи
Бонусы букмекеров Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Прогнозы на футбол Рейтинг букмекеров Трансферы Рейтинг ФИФА Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ FONBET Кубок России PARI Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Примера Серия А Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Украина Казахстан Беларусь Турция МЛС Португалия Нидерланды Бразилия Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Все команды
Сафонов Батраков Месси Роналду Мбаппе Головин Миранчук Все игроки
Рейтинг пользователей Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
  • Главная
  • Статьи
  • Италия, Германия, Франция и другие фавориты-неудачники прошлых Евро

Италия, Германия, Франция и другие фавориты-неудачники прошлых Евро

Евро-1996: Италия

Вылет: на групповом этапе

Почему высоко котировались. Итальянцы во главе с Арриго Сакки за пару лет до этого Евро проиграли финал кубка мира лишь в серии пенальти, а «Ювентус» за несколько недель до старта чемпионата стал победителем Лиги чемпионов. Квалификационную группу Италия прошла легко, однако главного соперника – Хорватию – так и не победила.

Как вылетели. Конечно, Италия угодила в «группу смерти» – помимо традиционных фаворитов в лице немцев там же ее поджидала лучшая команда квалификации – Россия, а также загадочные чехи. Россиян итальянцы обыграли в стартовом матче 2:1, но затем потерпели неожиданное поражение от Чехии (1:2), а в последнем туре откатали нулевую ничью с Германией, еще и не забив пенальти. В итоге, третье место и досрочный вылет.

Что было дальше. На штурм кубка мира-1998 был призван Чезаре Мальдини, но туда итальянцы отобрались с большим трудом, обыграв лишь в стыковых матчах российскую команду, а там – проиграли в четвертьфинале будущим чемпионам-французам. А для победы на следующем Евро уже под руководством Дино Дзоффа Италии не хватило всего нескольких минут.

Евро-2000: Германия, Англия

Вылет: на групповом этапе

Почему высоко котировались. Германия приехала на чемпионат в качестве действующего победителя Евро, привезя опытную, хоть и достаточно возрастную команду. У англичан подбирался мощный состав с крепкой защитой, повзрослевшими Бекхэмом, Скоулзом и Оуэном, гениальным Макманаманом и супербомбардиром Ширером.

Как вылетели. Угодив в одну группу с Португалией и Румынией, Англия и Германия дружно опозорились и в четвертьфинал не попали. Англичане стартовали с памятного поражения от португальцев (2:3), затем переиграли немцев (1:0), но в решающем матче за выход из группы умудрились проиграть румынам (2:3). У Германии дела обстояли еще хуже – отыграв бесцветную ничью с Румынией (1:1), немецкая сборная проиграла Англии, а затем была разгромлена португальцами (0:3) и лишь с одним забитым голом осела на последнем месте.

Что было дальше. Через пару лет плачущий Дэвид Симэн стал символом вылетающей в четвертьфинале ЧМ-2002 от бразильцев сборной Англии, зато немцы сумели добраться аж до финала, где тоже проиграли Бразилии. На Евро-2004 англичане поехали домой уже по итогам все той же стадии четвертьфинала, проиграв хозяевам-португальцам. Что было с немцами? Ответ ниже.

Евро-2004: Германия, Италия

Вылет: на групповом этапе

Почему высоко котировались. Немцы за пару лет до Евро-2004 завоевали серебро в Корее и Японии, Италию же традиционно котировали высоко, даже несмотря на ранний вылет с ЧМ-2002, состоявшийся при откровенно позорном судействе. Да и квалификацию обе команды прошли безошибочно.

Как вылетели. Германия попала в тяжелую группу с классной Голландией (1:1) и мощной Чехией (1:2), но уровень той команды стал ясен после абсолютно невзрачной ничьей с Латвией (0:0). Уже тогда за немцев пробовались юные Лам, Швайнштайгер и Подольски. Немецким болельщикам стоило просто немного подождать – медали на сборную посыпались в следующий десять лет.

А итальянцам даже не хватило пяти очков, чтобы попасть в четвертьфинал: ни шведов (1:1), ни датчан (0:0) они не обыграли, а победа над Болгарией (2:1) в последнем туре в конечном итоге ничего не решила из-за памятных 2:2 между Швецией и Данией (именно такой счет устраивал обе команды и лишал Италию шанса на продолжение борьбы). Обид, соплей и слез по поводу «тайного сговора» было много, но почему итальянцы не обыграли никого из скандинавов – сказать так никто и не удосужился.

Что было дальше. Надоедавшая своей прагматичностью Германия вдруг расцвела на домашнем ЧМ-2006, представ легкой, быстрой и очень симпатичной. Немцы взяли бронзовые медали, а Италия пошла еще дальше и выиграла трофей, переиграв, кстати, хозяев турнира в полуфинале.

Евро-2008: Франция

Вылет: на групповом этапе

Почему высоко котировались. Традиционно сильный состав, уверенно (хоть и не проблем) пройденная сложная квалификационная группа, финалист предыдущего ЧМ, в конце концов.

Как вылетели. Франции откровенно не повезло с группой, но свои очки она взять не сумела – с Румынией в нереально скучном матче на табло остались гореть нули, во втором туре французы угодили под голландский каток (1:4), а в решающей игре довольно быстро пропустили дважды от Италии и так и остались с одним набранным очком и одним забитым голом. Скандалы в сборной, связанные с причудливым Раймоном Доменеком и безобразным поведением отдельных французских футболистов, не сказаться не могли.

Что было дальше. Доменека не убрали, а Франция оглушительно провалилась и на ЧМ-2010 с тем же результатом: один гол, одно очко и последнее место.

Евро-2012: Голландия

Вылет: на групповом этапе

Почему высоко котировались. Лишь в овертайме голландцы проиграли финал предыдущего кубка мира команде Испании, и на чемпионат Европы в Польше/Украине ехали в статусе одного из главных претендентов на трофей.

Как вылетели. На деле все получилось очень грустно, даже хуже чем у Франции. Голландия проиграла все три матча на групповом этапе – Дании (0:1), Германии (1:2) и Португалии (1:2), тоже, как и французы, не обошлась без внутренних ссор и конфликтов и отправилась домой досрочно.

Что было дальше. Замечательная победа 5:1 на ЧМ-2014 над действующими чемпионами мира, а затем и стремительный прорыв к бронзовым медалям. С Евро же у голландцев так и не клеится до сих пор – в 2008 году жестоко получили от России, в 2012-м не набрали ни одного очка, а на следующий чемпионат не попали вовсе.

Чемпионат Европы Европа Франция Англия Нидерланды Италия Германия
Комментарии (1)
Популярные
Новые
Первые
Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
Отправить
pik54
1467036491
Победят Немцы, или испанцы.
Ответить
Главные новости
Мостовой прокомментировал 3:0 «Спартака» с «Ростовом»
01:36
Фото«Какое спасение»: Лига 1 в восторге от сейва Сафонова за «ПСЖ»
00:59
Экс-арбитр ФИФА оценил поступок Кордобы: «Некрасивый, немужской эпизод»
00:44
Сафонов получил лучшую оценку среди всех игроков «ПСЖ» за матч с «Брестом»
00:39
Лапочкин сообщил об ошибочном решении судьи в матче «Спартак» – «Ростов»
Вчера, 23:53
1
Максименко удивил вопрос журналистов: «Что вы курите, товарищи?»
Вчера, 23:34
1
Аршавин недоволен, что ему не подарили квартиру в Таджикистане: «Где произошел обман?»
Вчера, 23:23
1
Футболисты «Акрона» плакали после ничьей с «Краснодаром»
Вчера, 22:46
5
«Это просто ужас»: легенда «Спартака» раскритиковал поступок Кордобы
Вчера, 22:31
6
«Хорошо, что сравняли»: Мусаев прокомментировал ничью «Краснодара» с «Акроном»
Вчера, 22:18
5
Все новости
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила Политика сайта
18+