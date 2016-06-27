Италия, Германия, Франция и другие фавориты-неудачники прошлых Евро

Евро-1996: Италия

Вылет: на групповом этапе

Почему высоко котировались. Итальянцы во главе с Арриго Сакки за пару лет до этого Евро проиграли финал кубка мира лишь в серии пенальти, а «Ювентус» за несколько недель до старта чемпионата стал победителем Лиги чемпионов. Квалификационную группу Италия прошла легко, однако главного соперника – Хорватию – так и не победила.

Как вылетели. Конечно, Италия угодила в «группу смерти» – помимо традиционных фаворитов в лице немцев там же ее поджидала лучшая команда квалификации – Россия, а также загадочные чехи. Россиян итальянцы обыграли в стартовом матче 2:1, но затем потерпели неожиданное поражение от Чехии (1:2), а в последнем туре откатали нулевую ничью с Германией, еще и не забив пенальти. В итоге, третье место и досрочный вылет.

Что было дальше. На штурм кубка мира-1998 был призван Чезаре Мальдини, но туда итальянцы отобрались с большим трудом, обыграв лишь в стыковых матчах российскую команду, а там – проиграли в четвертьфинале будущим чемпионам-французам. А для победы на следующем Евро уже под руководством Дино Дзоффа Италии не хватило всего нескольких минут.

Евро-2000: Германия, Англия

Вылет: на групповом этапе

Почему высоко котировались. Германия приехала на чемпионат в качестве действующего победителя Евро, привезя опытную, хоть и достаточно возрастную команду. У англичан подбирался мощный состав с крепкой защитой, повзрослевшими Бекхэмом, Скоулзом и Оуэном, гениальным Макманаманом и супербомбардиром Ширером.

Как вылетели. Угодив в одну группу с Португалией и Румынией, Англия и Германия дружно опозорились и в четвертьфинал не попали. Англичане стартовали с памятного поражения от португальцев (2:3), затем переиграли немцев (1:0), но в решающем матче за выход из группы умудрились проиграть румынам (2:3). У Германии дела обстояли еще хуже – отыграв бесцветную ничью с Румынией (1:1), немецкая сборная проиграла Англии, а затем была разгромлена португальцами (0:3) и лишь с одним забитым голом осела на последнем месте.

Что было дальше. Через пару лет плачущий Дэвид Симэн стал символом вылетающей в четвертьфинале ЧМ-2002 от бразильцев сборной Англии, зато немцы сумели добраться аж до финала, где тоже проиграли Бразилии. На Евро-2004 англичане поехали домой уже по итогам все той же стадии четвертьфинала, проиграв хозяевам-португальцам. Что было с немцами? Ответ ниже.

Евро-2004: Германия, Италия

Вылет: на групповом этапе

Почему высоко котировались. Немцы за пару лет до Евро-2004 завоевали серебро в Корее и Японии, Италию же традиционно котировали высоко, даже несмотря на ранний вылет с ЧМ-2002, состоявшийся при откровенно позорном судействе. Да и квалификацию обе команды прошли безошибочно.

Как вылетели. Германия попала в тяжелую группу с классной Голландией (1:1) и мощной Чехией (1:2), но уровень той команды стал ясен после абсолютно невзрачной ничьей с Латвией (0:0). Уже тогда за немцев пробовались юные Лам, Швайнштайгер и Подольски. Немецким болельщикам стоило просто немного подождать – медали на сборную посыпались в следующий десять лет.

А итальянцам даже не хватило пяти очков, чтобы попасть в четвертьфинал: ни шведов (1:1), ни датчан (0:0) они не обыграли, а победа над Болгарией (2:1) в последнем туре в конечном итоге ничего не решила из-за памятных 2:2 между Швецией и Данией (именно такой счет устраивал обе команды и лишал Италию шанса на продолжение борьбы). Обид, соплей и слез по поводу «тайного сговора» было много, но почему итальянцы не обыграли никого из скандинавов – сказать так никто и не удосужился.

Что было дальше. Надоедавшая своей прагматичностью Германия вдруг расцвела на домашнем ЧМ-2006, представ легкой, быстрой и очень симпатичной. Немцы взяли бронзовые медали, а Италия пошла еще дальше и выиграла трофей, переиграв, кстати, хозяев турнира в полуфинале.

Евро-2008: Франция

Вылет: на групповом этапе

Почему высоко котировались. Традиционно сильный состав, уверенно (хоть и не проблем) пройденная сложная квалификационная группа, финалист предыдущего ЧМ, в конце концов.

Как вылетели. Франции откровенно не повезло с группой, но свои очки она взять не сумела – с Румынией в нереально скучном матче на табло остались гореть нули, во втором туре французы угодили под голландский каток (1:4), а в решающей игре довольно быстро пропустили дважды от Италии и так и остались с одним набранным очком и одним забитым голом. Скандалы в сборной, связанные с причудливым Раймоном Доменеком и безобразным поведением отдельных французских футболистов, не сказаться не могли.

Что было дальше. Доменека не убрали, а Франция оглушительно провалилась и на ЧМ-2010 с тем же результатом: один гол, одно очко и последнее место.

Евро-2012: Голландия

Вылет: на групповом этапе

Почему высоко котировались. Лишь в овертайме голландцы проиграли финал предыдущего кубка мира команде Испании, и на чемпионат Европы в Польше/Украине ехали в статусе одного из главных претендентов на трофей.

Как вылетели. На деле все получилось очень грустно, даже хуже чем у Франции. Голландия проиграла все три матча на групповом этапе – Дании (0:1), Германии (1:2) и Португалии (1:2), тоже, как и французы, не обошлась без внутренних ссор и конфликтов и отправилась домой досрочно.

Что было дальше. Замечательная победа 5:1 на ЧМ-2014 над действующими чемпионами мира, а затем и стремительный прорыв к бронзовым медалям. С Евро же у голландцев так и не клеится до сих пор – в 2008 году жестоко получили от России, в 2012-м не набрали ни одного очка, а на следующий чемпионат не попали вовсе.