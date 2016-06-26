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Цифра дня. Как Исландия сходит с ума

10% – число, сопровождающую Исландию везде, от строки гугла до монологов комментаторов. Столько процентов населения ледяного острова прибыло на Евро. С каждый днем количество невероятной статистики пополняется новыми значениями. Например, матч с Австрией смотрело 99,8% населения страны. Бум футбола в Исландии давно – этим и обусловлены успехи сборной. Сейчас же он достиг апогея. Ниже – еще одна цифра, подтверждающая данный факт.

Варяги и Русь. Чему России стоит поучиться у Исландии

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Чемпионат Европы Европа Исландия Англия
Комментарии (5)
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MrVanes-Zenit
1466958126
Молодцы!
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Пацанчик54
1466960326
было 2 проданных футболки. Стало 20.
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Alek7183
1466965890
Если ещё мелкобритов обыграют, вообще молодцы будут.
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Kondrat Jr
1466971417
Буду завтра за них топить.
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