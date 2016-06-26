Почему Кубок Америки-2016 – главный турнир в карьере Месси

В матче с США Месси поставил важный рекорд. Он обошел Габриэля Батистуту и стал лучшим бомбардиром в истории сборной. А ведь именно Батистута забил два мяча в последнем победном для Аргентины финале Кубка Америки. Было это в 1993-ем году в Эквадоре. Сейчас и у Месси появился шанс на победу.

Лео выигрывал со сборной только на пекинской олимпиаде в 2008-ом. Состав той сборной не сильно изменился. Вместе с Месси в Китай ездили Агуэро, Гарай, Лавесси, Ди Мария, Ромеро и Маскерано. Тогда Аргентина выиграла все матчи, а в полуфинале разгромила Бразилию 3:0. В том золотом составе многие потом стали звездами, но выиграть со сборной до сих пор так и не получилось.

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В 2010-ом задумывалось, что легенда аргентинского прошлого, Диего Марадона, приведет к победе легенду аргентинского будущего. Но звездного тандема Марадона-Месси не случилось. Лео получил даже капитанскую повязку, но забить так и не смог. В следующем году Кубок Америки проходил в Аргентине. Месси снова ни разу не забил, а сборная вылетела уже в четвертьфинале.

На бразильском мундиале-2014 мы видели уже другую Аргентину. И другого Месси. Команда играла не в самый зрелищный футбол, но давала результат: минимальная победа над Бельгией, потом серия пенальти с Голландией. Оступилась Аргентина только в финале, но Месси все равно был признан лучшим игроком турнира, хотя журналисты и эксперты потом критиковали это решение.

На прошлогоднем Копа Америка Аргентина снова дошла до финала. И снова проиграла. Команда заметно выросла в уровне игры, но от этого проигрывать было еще обиднее.

К турниру в этом году сборная подходила в статусе однозначного фаворита. Слабая Бразилия, невнятный Уругвай, плохо изученные США и Мексика – на фоне своих главных соперников Аргентина выглядела существенно более статусной командой, которая давно готова к победам на самом высоком уровне.

Ожидания оправдались. Бело-голубыми были буквально смяты сборные Панамы, Боливии и Венесуэлы. Теперь из борьбы за кубок выбиты и США. Единственным сложным матчем для подопечных Мартинеса стала дебютная игра с чилийцами. Хотя и там, играя без Месси, аргентинцы все контролировали большую часть матча и вели 2:0. Пропустили лишь в конце, но победу все равно удержали.

Пока Аргентина не оступается и показывает образцовый футбол, на две головы переигрывая противников. Месси здесь наконец-то стал не только игровым лидером, но и настоящим капитаном. Его появление на поле – дополнительный стимул для соотечественников. В том же полуфинале с США Месси 3 или 4 раза имел шансы забить, но отдавал мяч напарникам, хотя те не всегда эти моменты реализовывали. Сам Лионель забил только со штрафного.

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Через 2 года лидеры сборной станут тридцатилетними, зрелыми футболистами. И выдержать конкуренцию на мировом уровне будет еще тяжелее. 31-летний Месси конечно приедет в Россию и наверняка станет одним из лучших. Но главным фаворитом, как сейчас, Аргентина точно не будет.

Конечно, Лионель уже доказал свой уровень пятью Золотыми мячами и многочисленными клубными трофеями. Но именно победа со сборной окончательно ставит его в один ряд с Марадоной и Батистутой. Чтобы показать соотечественникам, что он не просто футболист с аргентинским паспортом, уехавший из страны в 13 лет, необходимо выигрывать этот Кубок Америки.

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