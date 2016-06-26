Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
РПЛ ФНЛ Матчи Новости Конкурс прогнозов
Нотифаи
Бонусы букмекеров Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Прогнозы на футбол Рейтинг букмекеров Трансферы Рейтинг ФИФА Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ FONBET Кубок России PARI Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Примера Серия А Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Украина Казахстан Беларусь Турция МЛС Португалия Нидерланды Бразилия Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Все команды
Сафонов Батраков Месси Роналду Мбаппе Головин Миранчук Все игроки
Рейтинг пользователей Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
  • Главная
  • Статьи
  • Почему Кубок Америки-2016 – главный турнир в карьере Месси

Почему Кубок Америки-2016 – главный турнир в карьере Месси

В матче с США Месси поставил важный рекорд. Он обошел Габриэля Батистуту и стал лучшим бомбардиром в истории сборной. А ведь именно Батистута забил два мяча в последнем победном для Аргентины финале Кубка Америки. Было это в 1993-ем году в Эквадоре. Сейчас и у Месси появился шанс на победу.

Лео выигрывал со сборной только на пекинской олимпиаде в 2008-ом. Состав той сборной не сильно изменился. Вместе с Месси в Китай ездили Агуэро, Гарай, Лавесси, Ди Мария, Ромеро и Маскерано. Тогда Аргентина выиграла все матчи, а в полуфинале разгромила Бразилию 3:0. В том золотом составе многие потом стали звездами, но выиграть со сборной до сих пор так и не получилось.

Битва двух континентов. Главное, что нужно знать о Копа Америка-2016

В 2010-ом задумывалось, что легенда аргентинского прошлого, Диего Марадона, приведет к победе легенду аргентинского будущего. Но звездного тандема Марадона-Месси не случилось. Лео получил даже капитанскую повязку, но забить так и не смог. В следующем году Кубок Америки проходил в Аргентине. Месси снова ни разу не забил, а сборная вылетела уже в четвертьфинале.

На бразильском мундиале-2014 мы видели уже другую Аргентину. И другого Месси. Команда играла не в самый зрелищный футбол, но давала результат: минимальная победа над Бельгией, потом серия пенальти с Голландией. Оступилась Аргентина только в финале, но Месси все равно был признан лучшим игроком турнира, хотя журналисты и эксперты потом критиковали это решение.

На прошлогоднем Копа Америка Аргентина снова дошла до финала. И снова проиграла. Команда заметно выросла в уровне игры, но от этого проигрывать было еще обиднее.

К турниру в этом году сборная подходила в статусе однозначного фаворита. Слабая Бразилия, невнятный Уругвай, плохо изученные США и Мексика – на фоне своих главных соперников Аргентина выглядела существенно более статусной командой, которая давно готова к победам на самом высоком уровне.

Ожидания оправдались. Бело-голубыми были буквально смяты сборные Панамы, Боливии и Венесуэлы. Теперь из борьбы за кубок выбиты и США. Единственным сложным матчем для подопечных Мартинеса стала дебютная игра с чилийцами. Хотя и там, играя без Месси, аргентинцы все контролировали большую часть матча и вели 2:0. Пропустили лишь в конце, но победу все равно удержали.

Пока Аргентина не оступается и показывает образцовый футбол, на две головы переигрывая противников. Месси здесь наконец-то стал не только игровым лидером, но и настоящим капитаном. Его появление на поле – дополнительный стимул для соотечественников. В том же полуфинале с США Месси 3 или 4 раза имел шансы забить, но отдавал мяч напарникам, хотя те не всегда эти моменты реализовывали. Сам Лионель забил только со штрафного.

Месси – лучший бомбардир в истории сборной Аргентины

Через 2 года лидеры сборной станут тридцатилетними, зрелыми футболистами. И выдержать конкуренцию на мировом уровне будет еще тяжелее. 31-летний Месси конечно приедет в Россию и наверняка станет одним из лучших. Но главным фаворитом, как сейчас, Аргентина точно не будет.

Конечно, Лионель уже доказал свой уровень пятью Золотыми мячами и многочисленными клубными трофеями. Но именно победа со сборной окончательно ставит его в один ряд с Марадоной и Батистутой. Чтобы показать соотечественникам, что он не просто футболист с аргентинским паспортом, уехавший из страны в 13 лет, необходимо выигрывать этот Кубок Америки.

Много эмоций и мало голов. Итоги 1 тура Кубка Америки

Месси, Кавани, Годин и другие американцы, которые могли поехать на Евро

КОНКАКАФ Аргентина Чили США Мексика Бразилия Уругвай Германия Месси Лионель Маскерано Хавьер Ди Мария Анхель Марадона Диего
Комментарии (2)
Популярные
Новые
Первые
Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
Отправить
alexandr1205
1466942191
Всё получится!
Ответить
hellkid
1467011641
не получилось :)
Ответить
Главные новости
Мостовой прокомментировал 3:0 «Спартака» с «Ростовом»
01:36
Фото«Какое спасение»: Лига 1 в восторге от сейва Сафонова за «ПСЖ»
00:59
Экс-арбитр ФИФА оценил поступок Кордобы: «Некрасивый, немужской эпизод»
00:44
Сафонов получил лучшую оценку среди всех игроков «ПСЖ» за матч с «Брестом»
00:39
Лапочкин сообщил об ошибочном решении судьи в матче «Спартак» – «Ростов»
Вчера, 23:53
1
Максименко удивил вопрос журналистов: «Что вы курите, товарищи?»
Вчера, 23:34
1
Аршавин недоволен, что ему не подарили квартиру в Таджикистане: «Где произошел обман?»
Вчера, 23:23
1
Футболисты «Акрона» плакали после ничьей с «Краснодаром»
Вчера, 22:46
5
«Это просто ужас»: легенда «Спартака» раскритиковал поступок Кордобы
Вчера, 22:31
6
«Хорошо, что сравняли»: Мусаев прокомментировал ничью «Краснодара» с «Акроном»
Вчера, 22:18
5
Все новости
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила Политика сайта
18+