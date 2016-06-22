Ирландия сенсационно обыграла Италию, Швеция уступила Бельгии. Решающие матчи группового этапа Евро

Ирландцы тоже забивают в ворота Италии! Главная сенсация дня, ведь этот результат позволяет им выйти в плей-офф!

Все-таки забивает сборная Бельгии под занавес матча. Наингголан отличился.

Опасный эпизод с участием Де Брюйне.

Классный выстрел Хендрика по воротам итальянцев.

Составы на игру Италия – Ирландия.

Составы на матч Швеция – Бельгия.

Исландцы вырывают победу и выходят в плей-офф. Австрийцы вылетают из турнира.

Австрия тоже сравняла счет. Шепф отличился.

Роналду забивает свой второй мяч. Полетело у португальца.

Джуджак оформляет дубль! Вот это голище!

А затем первым голом на турнире отметился Криштиану. Да еще каким!

Португальцы и венгры успели обменяться голами в начале второго тайма! Сначала забил Джуджак.

А Драгович не забил пенальти в ворота исландцев.

Нани пробивает Кирая, оставляя Португалии хорошие шансы на попадание в плей-офф.

Бедварссон выводит Исландию вперед в параллельном матче. Что началось!

Золтан Гера забивает португальцам! Португалия пока пролетает мимо плей-офф!

Гудмундсон пальнул в крестовину австрийских ворот. Вратарь даже не прыгнул.

А вот в таких составах выходят на игру Венгрия и Португалия.

Cоставы на матч Исландия – Австрия.