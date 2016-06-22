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  • Ирландия сенсационно обыграла Италию, Швеция уступила Бельгии. Решающие матчи группового этапа Евро

Ирландия сенсационно обыграла Италию, Швеция уступила Бельгии. Решающие матчи группового этапа Евро

Ирландцы тоже забивают в ворота Италии! Главная сенсация дня, ведь этот результат позволяет им выйти в плей-офф!

Все-таки забивает сборная Бельгии под занавес матча. Наингголан отличился.

Опасный эпизод с участием Де Брюйне.

Классный выстрел Хендрика по воротам итальянцев.

Составы на игру Италия – Ирландия.

Составы на матч Швеция – Бельгия.

Исландцы вырывают победу и выходят в плей-офф. Австрийцы вылетают из турнира.

Австрия тоже сравняла счет. Шепф отличился.

Роналду забивает свой второй мяч. Полетело у португальца.

Джуджак оформляет дубль! Вот это голище!

А затем первым голом на турнире отметился Криштиану. Да еще каким!

Португальцы и венгры успели обменяться голами в начале второго тайма! Сначала забил Джуджак.

А Драгович не забил пенальти в ворота исландцев.

Нани пробивает Кирая, оставляя Португалии хорошие шансы на попадание в плей-офф.

Бедварссон выводит Исландию вперед в параллельном матче. Что началось!

Золтан Гера забивает португальцам! Португалия пока пролетает мимо плей-офф!

Гудмундсон пальнул в крестовину австрийских ворот. Вратарь даже не прыгнул.

А вот в таких составах выходят на игру Венгрия и Португалия.

Cоставы на матч Исландия – Австрия.

Чемпионат Европы Европа Исландия Венгрия Австрия Португалия
Комментарии (8)
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armbarm
1466615748
Однозначно лучший матч этого чемпионата!!!
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petrovich666
1466620667
ух как Овчинник отмазал Широкова))))
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mihail1980
1466621393
венгры и исландцы молодцы
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kosmonaft
1466628997
да блин из нашей отборочной группы все три зборные налажали если даже сложить очьки россии швеции и австрии то всёравно не хватит на выход в плей оф с третьего места
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TUMS
1466632400
Вот как надо бороться за победу, не то что наша сборная...
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343443
1466650597
Вот как надо бороться за победу, не то что наша сборная...
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Strig
1466664606
Пришли два ну человека на ТВ и у меня уши завяли от их "откровений"... виноваты все - особенно футболисты... ссылаться на невезение удел безвольных..
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kurskih
1466674500
матч Венгрия - Португалия получился зрелищным, жаль концовка была унылой, что оставило впечатление договорняка
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