Ирландия сенсационно обыграла Италию, Швеция уступила Бельгии. Решающие матчи группового этапа Евро

Ирландцы тоже забивают в ворота Италии! Главная сенсация дня, ведь этот результат позволяет им выйти в плей-офф!
Все-таки забивает сборная Бельгии под занавес матча. Наингголан отличился.
Опасный эпизод с участием Де Брюйне.
Классный выстрел Хендрика по воротам итальянцев.
Составы на игру Италия – Ирландия.
Составы на матч Швеция – Бельгия.
Исландцы вырывают победу и выходят в плей-офф. Австрийцы вылетают из турнира.
Австрия тоже сравняла счет. Шепф отличился.
Роналду забивает свой второй мяч. Полетело у португальца.
Джуджак оформляет дубль! Вот это голище!
А затем первым голом на турнире отметился Криштиану. Да еще каким!
Португальцы и венгры успели обменяться голами в начале второго тайма! Сначала забил Джуджак.
А Драгович не забил пенальти в ворота исландцев.
Нани пробивает Кирая, оставляя Португалии хорошие шансы на попадание в плей-офф.
Бедварссон выводит Исландию вперед в параллельном матче. Что началось!
Золтан Гера забивает португальцам! Португалия пока пролетает мимо плей-офф!
Гудмундсон пальнул в крестовину австрийских ворот. Вратарь даже не прыгнул.
А вот в таких составах выходят на игру Венгрия и Португалия.
Cоставы на матч Исландия – Австрия.