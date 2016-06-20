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  • Уэльс разгромил Россию и выиграл группу В. Ключевые моменты кошмарного вечера

Уэльс разгромил Россию и выиграл группу В. Ключевые моменты кошмарного вечера

На Муниципальном стадионе в Тулузе валлийцы унизили сборную России, а англичане не смогли переиграть словаков в Лионе.

Россия – Уэльс – 0:3 , Видеогалерея

Словакия – Англия – 0:0 , Видеогалерея

Финальное положение в группе:

1. Уэльс – 6

2. Англия – 5

3. Словакия – 4

4. Россия – 1

Сборная России-24. Все последние новости о нашей команде онлайн

А вот и 0:3. И это Бэйл. Мы бесславно проиграли и с треском вылетели с чемпионата Европы.

А от гола Алли словаков спас Шкртел, выбивший мяч с линии ворот.

Клайн мог отличиться, хорошая возможность у англичан.

Словакия играет с Англией 0:0. Варди упустил момент.

0:2. Кошмары в обороне, и нам забил левый защитник Тэйлор.

Уэльс забил. Рэмзи.

Еще раз о составе нашей сборной:

Они еще не знали, что за ужас их ждет.

Наши прибыли на стадион.

Валлийцы готовы.

В Тулузе тихо. Мирно. Солнечно. Так было за пять часов до матча Россия – Уэльс.

7 матчей сборной России имени Вадима Евсеева

В Сент-Этьене словаки получают подкрепление в лице крутых парней из Шотландии.

Чемпионат Европы Европа Россия Уэльс Англия Словакия Бэйл Гарет Рэмзи Аарон Тэйлор Нил
Комментарии (127)
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Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
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BANNIKOV1970
1466449963
бляцкий кокослуц
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Joker1985
1466451760
Ломать Бэйла надо,чтоб получил тяжелую травму.
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DaveMan83
1466452756
Спасибо Уэльсу!!! Эти зажравшиеся миллионеры ещё вчера начали отмечать день рождения Березуцкого!!! Твари!!! Никакой гордости за страну!!!
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Aliencas
1466452969
Я глор и Казахстана. Конечно болею за Россию. Но бл*ть!!! Я вообще не понимаю как они попали на Евро?!! Смотрю я на Дзуюбу и возникает вопрос за какие заслуги он попал в сборную? Не обижайтесь соседи но он МЕШОК!!! Сколько ошибок в передачах. Смотрю на валийцев и офигеваю как 4 защитника катают 5 игроков. 43-44 минута, просто как котят. Жаль конечно.. Очень надеюсь, что Леня ченить придумает.. хотя индивидуально игроки просто сливают, валийцы на голову выше и скорости и в обороне.
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Joker1985
1466455914
СЛУЦКИЙ В ОТСТАВКУ!!! БЕРИ МЕНЯ В ГЛАВНОГО ТРЕНЕРА НА ЧМ-2018,И АРМЕЙЦЕВ В СБОРНОЙ НЕ БУДУТ!!!
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Warheart123q
1466456095
Когда бордель перестал приносить прибыль, меняют не владельца..... ну вы поняли
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Bivaliy67
1466456355
Скажите Слуцкому спасибо, что вообще хоть поболели на Евро!
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homyachok82
1466457071
Нужно молодежки в стране развивать чтобы было кому играть, а у нас только карманы раздувают себе-и чиновники и нынешние полена-футболисты с заоблачными зарплатами.Им сейчас бы не гонорар а штраф вкатить на несколько лямов с каждого за такой позор!И отдать эти деньги на развитие футбола в регионах!
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tembot07
1466460401
Будь группа из 10 команд, где 9 место было бы проходным-уверен, и там бы мы заняли последнее место...Системность..
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SpawN757
1466462264
Дело в нашей сборной как раз в составе,старики которые зажрались и испортились,больше молодёжи вот ключ к успеху который Слуцкий так и не подобрал,пара старичков защитников,Широков который почти не играл,Нойштедтер кто вообще о нём что то слышал,Кокорин просидевший на банке,Щенников тоже не миел полноценной игровой практики,ну и жемчужина списка Смолов-топ бомбардир,парень который вообще не знал для чего вышел на поле,ну и Слуцкий который удивил не в лучшую сторону,кроме тактики с извечными навесами и забросами на Дзюбу больше придумать ничего не сумел,в положительном плане как ни странно он есть порадовал Акинфеев,работяга Смольников,ну и новичок Головин ещё не испорченый деньгами.Слуцкий сделал ставку,сыграл и проиграл по всем пунктам,смотрел все матчи ЧЕ,но команды играющей хуже нашей сборной не нашёл.Так складывается вопрос почему бы не дать шанс ребятам помоложе,например Миранчук,Новосельцев,Полоз,Мог
илевец,Брызгалов,Жемалетдинов,
Оздоев,Набиуллин,Канунников,мо
жет они и проиграли бы,но это бесценный опыт перед домашним чемпионатом,и ребята уж точно играли бы с большим желанием,не всё ли равно с кем проигрывать,но эти ребята будущее нашего футбола,а в итоге что мы увидели,безобразный футбол,отсутствие тренерской задумки,и грустные перспективы на ЧМ-2018,хорошо что он домашний а то могли бы и не отобраться,и на последок моё личное мнение очень бы хотелось посмотреть на Черчесова у руля сборной)
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