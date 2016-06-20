Уэльс разгромил Россию и выиграл группу В. Ключевые моменты кошмарного вечера

На Муниципальном стадионе в Тулузе валлийцы унизили сборную России, а англичане не смогли переиграть словаков в Лионе.
Россия – Уэльс – 0:3 , Видеогалерея
Словакия – Англия – 0:0 , Видеогалерея
Финальное положение в группе:
1. Уэльс – 6
2. Англия – 5
3. Словакия – 4
4. Россия – 1
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А вот и 0:3. И это Бэйл. Мы бесславно проиграли и с треском вылетели с чемпионата Европы.
А от гола Алли словаков спас Шкртел, выбивший мяч с линии ворот.
Клайн мог отличиться, хорошая возможность у англичан.
Словакия играет с Англией 0:0. Варди упустил момент.
0:2. Кошмары в обороне, и нам забил левый защитник Тэйлор.
Уэльс забил. Рэмзи.
Еще раз о составе нашей сборной:
Они еще не знали, что за ужас их ждет.
Наши прибыли на стадион.
Валлийцы готовы.
В Тулузе тихо. Мирно. Солнечно. Так было за пять часов до матча Россия – Уэльс.
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илевец,Брызгалов,Жемалетдинов,
Оздоев,Набиуллин,Канунников,мо
жет они и проиграли бы,но это бесценный опыт перед домашним чемпионатом,и ребята уж точно играли бы с большим желанием,не всё ли равно с кем проигрывать,но эти ребята будущее нашего футбола,а в итоге что мы увидели,безобразный футбол,отсутствие тренерской задумки,и грустные перспективы на ЧМ-2018,хорошо что он домашний а то могли бы и не отобраться,и на последок моё личное мнение очень бы хотелось посмотреть на Черчесова у руля сборной)