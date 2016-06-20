Уэльс разгромил Россию и выиграл группу В. Ключевые моменты кошмарного вечера

На Муниципальном стадионе в Тулузе валлийцы унизили сборную России, а англичане не смогли переиграть словаков в Лионе.

Россия – Уэльс – 0:3 , Видеогалерея

Словакия – Англия – 0:0 , Видеогалерея

Финальное положение в группе:

1. Уэльс – 6

2. Англия – 5

3. Словакия – 4

4. Россия – 1

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А вот и 0:3. И это Бэйл. Мы бесславно проиграли и с треском вылетели с чемпионата Европы.

А от гола Алли словаков спас Шкртел, выбивший мяч с линии ворот.

Клайн мог отличиться, хорошая возможность у англичан.

Словакия играет с Англией 0:0. Варди упустил момент.

0:2. Кошмары в обороне, и нам забил левый защитник Тэйлор.

Уэльс забил. Рэмзи.

Еще раз о составе нашей сборной:

Они еще не знали, что за ужас их ждет.

Наши прибыли на стадион.

Валлийцы готовы.

В Тулузе тихо. Мирно. Солнечно. Так было за пять часов до матча Россия – Уэльс.

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