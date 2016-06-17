Физрук привез Хорватию на Евро и может выиграть турнир. Как так получилось?

«Ливепуль» – не сборная!

Еще в апреле казалось, что для Хорватии все закончится задолго до старта чемпионата Европы. Главный тренер национальной команды Анте Чачич в один момент стал персоной, от которого плевались и журналисты, и болельщики. Он был куда хуже Фабио Капелло или Дика Адвоката для России. Эти великовозрастные джентльмены хотя бы являются заслуженными тренерами, А Чачич простой физрук…

Так почему же все могло закончиться? Все просто. Внутри сборной вспыхнул такой конфликт, что отголоски будут слышны еще многие годы (если Хорватия, конечно, не выиграет Евро). Основной защитник команды Деян Ловрен, представляющий «Ливерпуль», отправился на разминку во время товарищеского матча с Венгрией (1:1). Добросовестно побегав 10-15 минут, он вернулся скамейку запасных под теплый плед. К нему с недоумением подбежал тренер по физподготовке, что зафиксировали камеры. Разговор получился коротким, но недоброжелательным. Его детали были донесены до Чачича, а уже после игры звучали такие слова.

Деян Ловрен: Послушайте, ни один тренер в мире не придумывает таких разминок. В «Ливерпуле» мы разминаемся 15 минут и потом либо выходим на поле, либо возвращаемся на скамейку. С Венгрией Срна вышел на замену, хотя за 2 часа до матча он сказал тренеру, что не может играть. Чачич сказал мне, что я сыграю 45 минут – но я не сыграл. Мы с Чорлукой не провели ни одного матча вместе при игре в 4 защитника перед Евро, с Израилем мы вообще играли по схеме 3-5-2. Извинения? Я не собираюсь перед ним извиняться. Либо я еду на Евро в качестве игрока стартового состава, либо не еду вообще.

Анте Чачич: Думаете, Ловрен или любой другой игрок сами будут решать, сколько им разминаться? Или это решение тренера? Я не потерплю такого поведения. Нет ничего важнее команды. Ловрен сделал шаг к отчислению. После матча мы не общались, посмотрим, что будет дальше. Но он повел себя неправильно. Он был так самоуверен, как будто он Месси в «Барселоне»…

Выбор Шукера

Эти история стала главным хитом хорватских журналистов. Чачича и без того, откровенно недолюбливали, считая, что в футбол он понимает так же, как Александр Мостовой его анализирует, а после случая с их любимчиком Ловреном, тренера стали откровенно гнобить. Леонид Викторович и компания пока не представляют, что это такое, когда на первых полосах ведущих изданий выходят призывы отправить тренера в отставку. И это за два месяца до старта Евро. При этом, обвиняют не только самого 62-летнего специалиста, но и местную федерацию футбола, которая, по мнению большинства, полностью коррумпирована. Какого было в тот момент президенту организации Давору Шукеру, бронзовому призеру ЧМ-1998, представить сложно. Ведь именно он за два тура до конца отборочного цикла Евро-2016 принял решение отправить Нико Ковача в отставку, так как видел, что нужны перемены. Чачич, в карьере которого, было много второсортных клубов, являлся, наверное, самым неочевидным из кандидатов, может, поэтому Шукер его и выбрал?

Ловрен, кстати, в итоге не поехал на Евро. Он так и не поговорил с Чачичем, гордость взяла свое. Но что интересно, никто в сборной стеной вставать за защитника не стал. Все отнеслись к этому, как к тренерскому решению. Что уже само по себе было странно. Значит, может, не все так плохо в этой сборной? Не такой уж и физрук Чачич, раз игроки не взбунтовались после его решения? Ответы на эти вопросы должен был дать стартовый матч на Евро.

Футбол на деньги

Но прежде произошла еще одна любопытная история. Не могу говорить о ее полной достоверности, но произошло примерно следующее…

Хорваты проводили тренировку в обычном режиме. Анте Чачич вышагивал вдоль бровки

и что-то сосредоточенно обдумывал. Пока тренер пребывал в прострации, со стороны разминавшихся с мячом игроков сборных раздался голос капитана Дарио Срна: «Народ, а что мы просто так пасуем. Давай от кого сейчас падает (смысл упражнения был в том, что мяч перепасовывали, не опуская его на землю), тот с ходу проигрывает 100 евро?» Игроки сборной позитивно восприняли этот момент. И вот, пока Чачич у бровки продолжал о чем-то думать, футболисты сборной начали игру на деньги.

Как думаете, что на месте хорвата сделал бы условный Валерий Газзаев? Или даже Фабио Капелло, от которого игроки в прямом смысле прятались в отеле. Даже представлять не хочется, при этих специалистах подобного бы точно не возникло. На тренировках игроки бы выкладывались до седьмого пота, но никаких игр на деньги себе бы не позволили. Чачич это допустил. Почему?

Ответ на поверхности. Тренер прекрасно знаком с уровнем имеющихся футболистов. Ведь принимали участием в этой игре не какие-то юнцы, а уже состоявшиеся игроки, в том числе Модрич. Плюс делали они это не во время основной части занятия, а на разминке. Чачич получим диплом специалиста по физической культуре, а значит и с педагогикой знаком. Когда 23 молодых парня находятся в двухнедельной изоляции без семьи, друзей, им нужна разрядка. Игра на деньги, безусловно, ее дает. Главное, не увлекаться сильно.

Чачич также понимает, что как тренер для игроков он не беспрекословный авторитет. Каким бы классным стариком он не был, в футбол он никогда не играл, а это тенью преследовало и будет преследовать его на профессиональном уровне всю жизнь. Осознавая это, он и не пытается учить их играть в футбол, объясняя в деталях кто куда должен бежать. Игроки в своем большинстве это и так знают. Куда важнее на этот период времени поддерживать адекватную атмосферу в коллективе, а к матчам настраивать игроков к борьбе по максимуму.

Пиво после выхода из группы

Стартовый матч с Турцией показал, что у Чачича все получилось. Его команда играла в яркий футбол, не только зрелищный, но и хорошо продуманный с точки зрения тактики. Модрич забил красивый гол, а Чорлука с кровью на лице четыре раза уходил с поля, но постоянно возвращался. Плохая атмосфера в коллективе? Такого нет точно! Пусть Чачич и не является для игроков небожителем, но Хорватии такой и не нужен. У них собраны классные мастера, которых не надо учить играть. Их нужно лишь направить.

Следующий матч Хорватия играет с Чехией, в случае победы команда обеспечит себе выход из группы, и тренер уже знает, как действовать дальше.

– Я тут раздумывал над тем, что делать, если мы выиграем у Чехии. Думал про себя. Мы вместе напьемся, вся команда. Ну, много нам не надо: так, пару или тройку кружек пива. Я верю в свою команду и уверен в футболистах, – сказал Чачич. Безусловно, такой тренер игрокам нравится. И главное, что у него пока получается держать ситуацию под контролем.

В 2006 году сборная Германии завоевала бронзовые медали Чемпионата мира. В дуэте Клинсманн – Лев были четко распределены роли. Главный тренер отвечает за психологическую подготовку, помощник – за тактику. При таком раскладе немцы добрались до полуфинала. Почему бы физруку из Хорватии не повторить это достижение?

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