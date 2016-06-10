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    Первый скандал на Евро. Англичане насвинячили в Марселе


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    Голосов: 0
    10.06.2016 11:25
    Чемпионат еще не начался, а английских фанатов уже «угостили» слезоточивым газом после того, как они едва не разгромили Марсель. Завтра здесь состоится матч сборных Англии и России.

    Приехав в Марсель, англичане облепили бары и накачивались пивом. Говорят, в город должно нагрянуть примерно 70 тысяч фанатов, ясно, что многие из них будут без билета на игру. Телеканал BFM TV сообщает, что всего во Францию планируют приехать до 300 тысяч британских болельщиков.

    Эти парни отчаянно ждут субботнего матча с Россией. Всероссийское объединение болельщиков (ВОБ) ожидает, что завтра в Марселе будет около 150 тысяч англичан. Фанатов из России — в пять раз меньше. Из-за угрозы крупного конфликта было решено не проводить предматчевого марша. «Существует объективная опасность локальных стычек между фанатами, особенно в районе Старого порта, — рассказал в интервью «Р-Спорту» Александр Шпрыгин, президент ВОБа. — Англичане оккупируют весь центр, все бары, они очень задиристые по отношению к любым соперникам».

    Вчера полиция пристально следила за гостями.

    Начеку она была и ночью, когда мирная английская попойка переросла в крупную заваруху.

    Что говорят англичане: «На нас фанаты «Марселя», мы были вынуждены защищаться. Ничего противозаконного мы не делали, пока это не случилось. Да, кое-кто из наших был сильно пьян, но и все на этом».

    Что говорит французская пресса. Британские фанаты подрались с местными жителями и с призывами «Выходи, ИГИЛ!» (террористическая организация запрещена в России) разворотили расположенные рядом бары и рестораны. Все это удалось остановить лишь после прибытия полиции, которая применила слезоточивый газ. Нескольких англичан задержали, однако после этого беспорядки вспыхнули вновь, которые с трудом удалось погасить.

    Русский след. По различным слухам, несколько фанатов из России дрались с французами вместе с англичанами.

    Источник: Бомбардир.ру
    Фото: DailyMail
    Рейтинг: 0 Голосов: 0
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    Комментарии10
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      Рейтинг: +1152

      Superviser77 10 июня 2016, 19:03

      Дебилы... По трезвяку подойдет к англицому крутому болеле какой-нибдь бородатый моджахед ... и обосрался: я не буянил, ИГИЛ не звал... и вообще, я казах..

      0
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      Рейтинг: +63

      stanislav2017 10 июня 2016, 15:33

      Что говорит французская пресса. Британские фанаты подрались с местными жителями и с призывами «Выходи, ИГИЛ!» -ЖГУТ)Англичане, с чувством юмора все в порядке))

      0
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      Рейтинг: +315

      maksspartak 10 июня 2016, 14:51

      ха ха ха ))))))

      0
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      Рейтинг: +7917

      FanatSerj 10 июня 2016, 14:46

      А то англичанам то это простят скажут ну да, они же такие, а вот если наши начнут, то сразу завопят, что ЧМ2018 нельзя в России проводить.

      1
      Ответить
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      Рейтинг: +7917

      FanatSerj 10 июня 2016, 14:36

      Надеюсь у наших "Валера иди сюда!"-быдла, денег не хватит на перелет, не надо страну позорить вот как эти.

      -1
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      Рейтинг: +2711

      Masteralex 10 июня 2016, 13:28

      Тупейшее быдло это а не фанаты, тоже самое можно сказать про подобную толпу из любой страны, против таких только водомёты помогают, остудить

      2
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      Рейтинг: +703

      MEHROJ ЗЕНИТ 10 июня 2016, 12:14

      Животные

      0
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      Рейтинг: +348

      Ч.В.Г. 10 июня 2016, 11:45

      Свиньи саксонские. Дебилы бл..ь!

      2
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      Рейтинг: +2638

      ljrljr0505 10 июня 2016, 11:43

      как всегда

      0
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      Рейтинг: -161

      narkozanos 10 июня 2016, 11:38

      Без нас никуда)))

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