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Аннели Альперт – девушка нового вратаря «Ливерпуля»

Конечно же, самой красивой частью 22-летнего кипера является его «вторая половинка» – стройная модель Аннели Альперт. Вероятно, именно она убедила бойфренда, что тот без проблем вытеснит из состава Симона Миньоле. Трансфер свершился в начале месяца и обошелся мерсисайдцам в 4,7 миллиона фунтов. Аннели же, несомненно, станет теперь главным украшением Копа.

Пара познакомилась еще в 2009-ом году, когда Альперт только-только завоевала титул мисс Гамбург и задумалась о выходе на европейский уровень. С тех пор она регулярно попадает в топ-5 самых сексуальных WAGs Бундеслиги, снимается в топовых журналах и ведет популярную страничку в инстаграме. И да, девушка просто обожает свою собаку.

Но фотографы любят не только идеальную фигуру и милое личико Аннели. Регулярно под объектив попадает и сам Кариус, который считается одним из красивейших немецких футболистов. Характерно, что по интернету уже гуляет вот такая остроумная картинка. Так что в Ливерпуле теперь проживает одна из самых красивых пар футбольного мира.

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Комментарии (21)
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Майор Дзагоев
1465494233
Милая пара. А девочка очень красивая. Разве что... Тема сисек чутка в пролете
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Boozman
1465503386
Откормите бедолагу а
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Nikodim
1465547953
С Е Л Е Д К А !
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artem 81
1465555780
она чё болеет?
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Alex3920486
1465561180
А мне нравиться... она огонь наверное))
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джон базелон
1465562963
Какой-то костлявый страх.
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prtcs
1465564534
Не бывает не красивых женщин............. Мужики! О женщинах можно говорить только хорошо, или промолчать.
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kachan63
1465571796
Ходячий скелет.
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roskaz
1465809441
Её как минимум хочется накормить...
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Mariner
1465841300
Блин, мы англичан попиздили перед матчем за, как тогда казалось выепоны, а у них оказывается голодные бунты. Надо им гуманитарную помощь слать.
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