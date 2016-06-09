Аннели Альперт – девушка нового вратаря «Ливерпуля»

Конечно же, самой красивой частью 22-летнего кипера является его «вторая половинка» – стройная модель Аннели Альперт. Вероятно, именно она убедила бойфренда, что тот без проблем вытеснит из состава Симона Миньоле. Трансфер свершился в начале месяца и обошелся мерсисайдцам в 4,7 миллиона фунтов. Аннели же, несомненно, станет теперь главным украшением Копа.

Пара познакомилась еще в 2009-ом году, когда Альперт только-только завоевала титул мисс Гамбург и задумалась о выходе на европейский уровень. С тех пор она регулярно попадает в топ-5 самых сексуальных WAGs Бундеслиги, снимается в топовых журналах и ведет популярную страничку в инстаграме. И да, девушка просто обожает свою собаку.

Но фотографы любят не только идеальную фигуру и милое личико Аннели. Регулярно под объектив попадает и сам Кариус, который считается одним из красивейших немецких футболистов. Характерно, что по интернету уже гуляет вот такая остроумная картинка. Так что в Ливерпуле теперь проживает одна из самых красивых пар футбольного мира.

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