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    Ларисса Перейра – хранительница очага ливерпульского бразильца


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    Голосов: 3
    19.04.2016 19:30
    Наша следующая героиня – жена нападающего «Ливерпуля» Роберто Фирмино. «Бомбардир» знакомит читателей с очередной красоткой из футбольного мира.

    О Лариссе Перейре весь мир узнал тогда, когда в «Ливерпуль» за гигантскую сумму перебрался форвард «Хоффенхайма» Роберто Фирмино. Со своей будущей женой бразилец познакомился в ночном клубе три года назад. Через год после знакомства у пары родилась дочь.

    Несмотря на то, что демонстрировать свою красоту в соцсетях Ларисса не слишком любит, однажды засветил ее … сам Фирмино. Футболист неосторожно разместил фото в Instagram, где не сразу можно было заметить, что на его жене нет нижнего белья. Когда Фирмино понял свою оплошность, то, конечно, удалил фотографию, но ее уже успели отрепостить. При желании, ее можно найти в Интернете. Ну а то фото превратили в более цивильный вид.

    Если не считать дурацкую ошибку Фирмино, то в целом пара ведет себя довольно скромно и лишнего в Интернет не закидывает.

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    Источник: Бомбардир.ру
    Фото: Инстаграм Лариссы Перейры
    Рейтинг: 2 Голосов: 3
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    Комментарии2
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    • ...
      Рейтинг: +31

      vlalvl 24 апреля 2016, 05:38

      Не плохо!

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: -161

      narkozanos 20 апреля 2016, 11:15

      Формы неплохие)

      0
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