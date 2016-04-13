Совсем не Рианна. Пышная страсть Карима Бензема

Слухи о романе между известным футболистом и поп-певицей прошлым летом облетели весь мир, однако пара повстречалась всего несколько недель. В действительности же, девушкой француза была яркая модель из США.

Эту модель, не так давно отпраздновавшую свое 25-летие, зовут Аналисией Чавес. Она родилась в Нью-Бедфорде, штат Массачусетс (США), но при этом имеет португальские и африканские корни. Девушка проживает в Бостоне, где работает телеведущей, актрисой и, естественно, моделью. Четыре года назад она снялась в клипе на одну из популярных песен. За это время видео собрало 330 миллионов просмотров на YouTube.

До Бензема девушка встречалась с нынешним футболистом «Зенита» Акселем Витселем. «С ним мы собираемся быть вместе всю жизнь», – сообщила она как-то раз. Через некоторое время бельгиец вернулся к бывшей возлюбленной, на которой женился. А Аналисия, получившая благодаря отношениям с Витселем немало предложений о съемках, горевала недолго и переключилась на Бензема.

Сейчас, говорят, Чавес и Бензема уже не встречаются. Может быть, снова переживают небольшую паузу в отношениях. Впрочем, одна Аналисия, усердно рекламирующая себя и свое тело в Instagram, вряд ли останется.

text Фото опубликовано Analicia Chaves (@ana_montana) Сен 30 2014 в 2:21 PDT

text Фото опубликовано Analicia Chaves (@ana_montana) Окт 8 2014 в 3:45 PDT

text Фото опубликовано Analicia Chaves (@ana_montana) Окт 15 2014 в 8:38 PDT

text Фото опубликовано Analicia Chaves (@ana_montana) Окт 20 2014 в 5:53 PDT

text Фото опубликовано Analicia Chaves (@ana_montana) Дек 19 2014 в 10:17 PST

text Фото опубликовано Analicia Chaves (@ana_montana) Янв 12 2015 в 10:23 PST

text Фото опубликовано Analicia Chaves (@ana_montana) Янв 29 2015 в 4:15 PST

text Фото опубликовано Analicia Chaves (@ana_montana) Фев 15 2015 в 5:01 PST

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text Фото опубликовано Analicia Chaves (@ana_montana) Июл 5 2015 в 4:17 PDT

text Фото опубликовано Analicia Chaves (@ana_montana) Авг 6 2015 в 12:51 PDT

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text Фото опубликовано Analicia Chaves (@ana_montana) Окт 19 2015 в 7:59 PDT

text Фото опубликовано Analicia Chaves (@ana_montana) Дек 29 2015 в 6:12 PST

text Фото опубликовано Analicia Chaves (@ana_montana) Апр 10 2016 в 7:43 PDT

text Фото опубликовано Analicia Chaves (@ana_montana) Мар 2 2016 в 2:05 PST

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