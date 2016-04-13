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    Совсем не Рианна. Пышная страсть Карима Бензема


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    Голосов: 12
    13.04.2016 18:18
    Слухи о романе между известным футболистом и поп-певицей прошлым летом облетели весь мир, однако пара повстречалась всего несколько недель. В действительности же, девушкой француза была яркая модель из США.

    Эту модель, не так давно отпраздновавшую свое 25-летие, зовут Аналисией Чавес. Она родилась в Нью-Бедфорде, штат Массачусетс (США), но при этом имеет португальские и африканские корни. Девушка проживает в Бостоне, где работает телеведущей, актрисой и, естественно, моделью. Четыре года назад она снялась в клипе на одну из популярных песен. За это время видео собрало 330 миллионов просмотров на YouTube.

    До Бензема девушка встречалась с нынешним футболистом «Зенита» Акселем Витселем. «С ним мы собираемся быть вместе всю жизнь», – сообщила она как-то раз. Через некоторое время бельгиец вернулся к бывшей возлюбленной, на которой женился. А Аналисия, получившая благодаря отношениям с Витселем немало предложений о съемках, горевала недолго и переключилась на Бензема.

    Сейчас, говорят, Чавес и Бензема уже не встречаются. Может быть, снова переживают небольшую паузу в отношениях. Впрочем, одна Аналисия, усердно рекламирующая себя и свое тело в Instagram, вряд ли останется.

    text

    Фото опубликовано Analicia Chaves (@ana_montana)

    text

    Фото опубликовано Analicia Chaves (@ana_montana)

    text

    Фото опубликовано Analicia Chaves (@ana_montana)

    text

    Фото опубликовано Analicia Chaves (@ana_montana)

    text

    Фото опубликовано Analicia Chaves (@ana_montana)

    text

    Фото опубликовано Analicia Chaves (@ana_montana)

    text

    Фото опубликовано Analicia Chaves (@ana_montana)

    text

    Фото опубликовано Analicia Chaves (@ana_montana)

    text

    Фото опубликовано Analicia Chaves (@ana_montana)

    text

    Фото опубликовано Analicia Chaves (@ana_montana)

    text

    Фото опубликовано Analicia Chaves (@ana_montana)

    text

    Фото опубликовано Analicia Chaves (@ana_montana)

    text

    Фото опубликовано Analicia Chaves (@ana_montana)

    text

    Фото опубликовано Analicia Chaves (@ana_montana)

    text

    Фото опубликовано Analicia Chaves (@ana_montana)

    text

    Фото опубликовано Analicia Chaves (@ana_montana)

    text

    Фото опубликовано Analicia Chaves (@ana_montana)

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    Источник: Бомбардир.ру
    Фото: desporto.sapo.pt, sudinfo.be, listal.com, Instagram Аналисии Чавес
    Рейтинг: 3 Голосов: 12
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    Комментарии15
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      Рейтинг: +1152

      Superviser77 2 июля 2016, 18:59

      на тойоту приус в 10 кузове похожа)))

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: -161

      narkozanos 21 апреля 2016, 19:06

      Ну на неё сразу кол

      -1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +77

      MALOY74 18 апреля 2016, 19:04

      вон как расплющили его)))

      -1
      Ответить
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      Рейтинг: +77

      MALOY74 18 апреля 2016, 19:02

      в анус долбится 100%)))

      3
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +201

      шеффилд таун 18 апреля 2016, 15:26

      Хроша сука!!! С такой и на футбол сил не останется , всё высосет, ну и бабло тоже!!!

      1
      Ответить
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      Рейтинг: +7

      Russo_ 18 апреля 2016, 10:20

      искуственная, но клёвая

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +14769

      kykyi 18 апреля 2016, 06:53

      Все фотки с тыла, интересно, фотография в паспорте , тоже с такого же ракурса?

      3
      Ответить
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      Рейтинг: +42

      Ильгизар И 16 апреля 2016, 14:59

      да уж

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +34

      Raydert1 15 апреля 2016, 01:33

      да ладно, можно один раз попользоваться ))

      2
      Ответить
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      Рейтинг: +130

      Альтер 14 апреля 2016, 19:01

      Шкууураааааа!!! к тому же искусственная.

      6
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