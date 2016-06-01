Битва двух континентов. Главное, что нужно знать о Копа Америка-2016

История

Кубок Америки – старейший международный турнир. Первый официальный розыгрыш состоялся в 1916 году. Его проведение и стало основанием южноамериканской конфедерации футбола (КОНМЕБОЛ). В этом году конфедерации и турниру исполняется по сто лет. По такому случаю чемпионат носит пафосное название – Copa America Centenario.

Наиболее титулованная команда – сборная Уругвая. На ее счету 15 чемпионств, хотя в этом веке уругвайцы выигрывали кубок Америки лишь один раз – в 2011-м. 14 чемпионств у Аргентины, 8 – у сборной Бразилии. Остальные команды с пылающего континента либо не выигрывали никогда, либо побеждали в турнире один или два раза.

На Копа Америка слабые команды реально имеют шансы на победу, когда проводят чемпионат у себя дома. Так домашний для себя турнир выигрывали сборные Боливии и Перу. Традиционно сборные-хозяйки выглядят достойно, чувствуя поддержку своих южноамериканских фанатов. Ну а говорить, что для этих болельщиков футбол так же важен, как католичество и острая еда, не имеет смысла. Это и так всем известно.

В прошлом году победу также одержала хозяйка турнира. Сборную Чили нельзя назвать слабой командой, которая выиграла лишь за счет «родных стен», но мы могли оценить ту степень внимания, которая была прикована к чилийской сборной во время каждого матча на Национальном стадионе в Сантьяго.

Прошлогодний турнир помимо чилийской победы запомнился игрой сборной Аргентины, которая дошла до финала, провалом бразильцев и колумбийцев, скандальными удалениями Кавани и Неймара, автомобильной аварией, в которую попал Артуро Видаль. Копа-15 вообще был довольно скандальным турниром, он будто бы сам собой рекламировал и подогревал интерес к Копа-16.

Регламент

Структура турнира часто менялась, но в 1993-м приобрела нынешний вид. С того года участие в кубке принимают 12 команд. Они разделены на три группы. Из групп выходит восемь сильнейших сборных, которые попадают в четвертьфинал и дальше играют по системе плей-офф.

В этом году ситуация иная. Состав участников расширен, турнир приобретает классическую схему, по которой раньше проводили Чемпионат Европы – 16 команд делятся на четыре группы, две лучших выходят из группы в 1/4 финала.

Начнется Копа 3 июня. Финал состоится 26 июня на «Метлайф-стэдиум» в Нью-Джерси.

Участники

В классическом кубке участвуют 12 сборных: десять команд из КОНМЕБОЛа и две приглашенных из другой конфедерации. В прошлом году этими гостями были сборные Мексики и Ямайки. Обычно приглашают североамериканских соседей, но один раз участие в турнире принимала сборная Японии (в 1999-м).

Приглашенные команды не выигрывали кубок Америки. Часто они посылают вторые составы, потому что готовятся к своим континентальным турнирам, а кубок рассматривают как тренировку перед важными матчами и способ заработать на рекламе. Лучший результат показала сборная Мексики, которая все же заняла второе место. Правда было это в 1993-м и 2001-м годах.

В июне участие в турнире примут десять южноамериканских команд и шесть сборных из Северной и Центральной Америки и стран Карибского бассейна. Это уникальный случай. Но он по своему масштабу соответствует праздничному событию – столетию южноамериканской конфедерации.

На «Копа Сентенарио» сборные представят сильнейшие составы. Перед некоторыми игроками стоял выбор: участвовать либо в Кубке Америки, либо в бразильской Олимпиаде. На оба турнира не хватило бы сил. И большинство футболистов выбрало Копа Америка. Таково отношение игроков и национальных футбольных ассоциаций к внеплановому и, вроде бы, рекламному турниру.

Поэтому на Копа Америка мы точно увидим Година, Суареса, Кавани, Браво, Видаля, Санчеса, Маскерано, Месси, Иуаина, Каземиро, Халка и еще кучу других крутых игроков.

Скандал

Все наверняка помнят коррупционный скандал в ФИФА, разразившийся в мае прошлого года. Он повлек за собой отстранение крупнейших футбольных чиновников, в том числе Блаттера и Платини, и приход нового президента Джанни Инфантино.

Кроме того, этот скандал имел прямое отношение к североамериканским функционерам и не мог не сказаться на подготовке к Копа Америка Сентенарио. TyC Sports сообщал о решении федерации футбола США отказаться от проведения кубка. Однако эту информацию опровергли. Не сразу, через несколько месяцев.

Дело в том, что организаторы турнира и обладатели прав на его телетрансляцию уже не первый год активно рекламируют этот турнир и привлекают зрителей. Собственно, выбор страны, который на первый взгляд кажется странным (почему столетие южноамериканского футбола празднуется в Северной Америке?), обусловлен именно тем, что заработать на этом турнире в США намного проще и удобнее. Сюда охотнее поедут болельщики, спортсменам предоставят качественные условия для проживания и тренировок. В США легче проводить рекламную кампанию, стадионы там оборудованы намного лучше, чем в Южной Америке, и вмещают большее количество зрителей.

Поэтому даже если в кулуарах и были разговоры о переносе турнира, организаторы сделали все возможное, чтобы этого не случилось.

Ожидания

Прошлогодний Кубок Америки очаровывал эмоциональностью, атмосферой, количеством настоящего страстного южноамериканского футбола. С этой точки зрения даже скандалы вокруг турнира не отвлекали от игры, а были ее логичным продолжением.

На этот раз в США встретятся лучшие команды Южной и Северной Америки, которые к тому же привезут сильнейшие свои составы. Борьбу усиливает количество участников – 16 команд. Для Кубка Америки это даже много. Но вот на «Евро» приедут 24 команды, и там наверняка будут «нулевые», не имеющие турнирного значения матчи. А здесь – нет.

Кубок Америки покажут по «Матч ТВ», поэтому Чемпионатом Европы летний футбольный сезон в этом году не ограничивается.