Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
РПЛ ФНЛ Матчи Новости Конкурс прогнозов
Нотифаи
Бонусы букмекеров Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Прогнозы на футбол Рейтинг букмекеров Трансферы Рейтинг ФИФА Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ FONBET Кубок России PARI Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Примера Серия А Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Украина Казахстан Беларусь Турция МЛС Португалия Нидерланды Бразилия Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Все команды
Сафонов Батраков Месси Роналду Мбаппе Головин Миранчук Все игроки
Рейтинг пользователей Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
  • Главная
  • Статьи
  • Битва двух континентов. Главное, что нужно знать о Копа Америка-2016

Битва двух континентов. Главное, что нужно знать о Копа Америка-2016

История

Кубок Америки – старейший международный турнир. Первый официальный розыгрыш состоялся в 1916 году. Его проведение и стало основанием южноамериканской конфедерации футбола (КОНМЕБОЛ). В этом году конфедерации и турниру исполняется по сто лет. По такому случаю чемпионат носит пафосное название – Copa America Centenario.

Наиболее титулованная команда – сборная Уругвая. На ее счету 15 чемпионств, хотя в этом веке уругвайцы выигрывали кубок Америки лишь один раз – в 2011-м. 14 чемпионств у Аргентины, 8 – у сборной Бразилии. Остальные команды с пылающего континента либо не выигрывали никогда, либо побеждали в турнире один или два раза.

На Копа Америка слабые команды реально имеют шансы на победу, когда проводят чемпионат у себя дома. Так домашний для себя турнир выигрывали сборные Боливии и Перу. Традиционно сборные-хозяйки выглядят достойно, чувствуя поддержку своих южноамериканских фанатов. Ну а говорить, что для этих болельщиков футбол так же важен, как католичество и острая еда, не имеет смысла. Это и так всем известно.

В прошлом году победу также одержала хозяйка турнира. Сборную Чили нельзя назвать слабой командой, которая выиграла лишь за счет «родных стен», но мы могли оценить ту степень внимания, которая была прикована к чилийской сборной во время каждого матча на Национальном стадионе в Сантьяго.

Прошлогодний турнир помимо чилийской победы запомнился игрой сборной Аргентины, которая дошла до финала, провалом бразильцев и колумбийцев, скандальными удалениями Кавани и Неймара, автомобильной аварией, в которую попал Артуро Видаль. Копа-15 вообще был довольно скандальным турниром, он будто бы сам собой рекламировал и подогревал интерес к Копа-16.

Регламент

Структура турнира часто менялась, но в 1993-м приобрела нынешний вид. С того года участие в кубке принимают 12 команд. Они разделены на три группы. Из групп выходит восемь сильнейших сборных, которые попадают в четвертьфинал и дальше играют по системе плей-офф.

В этом году ситуация иная. Состав участников расширен, турнир приобретает классическую схему, по которой раньше проводили Чемпионат Европы – 16 команд делятся на четыре группы, две лучших выходят из группы в 1/4 финала.

Начнется Копа 3 июня. Финал состоится 26 июня на «Метлайф-стэдиум» в Нью-Джерси.

Участники

В классическом кубке участвуют 12 сборных: десять команд из КОНМЕБОЛа и две приглашенных из другой конфедерации. В прошлом году этими гостями были сборные Мексики и Ямайки. Обычно приглашают североамериканских соседей, но один раз участие в турнире принимала сборная Японии (в 1999-м).

Приглашенные команды не выигрывали кубок Америки. Часто они посылают вторые составы, потому что готовятся к своим континентальным турнирам, а кубок рассматривают как тренировку перед важными матчами и способ заработать на рекламе. Лучший результат показала сборная Мексики, которая все же заняла второе место. Правда было это в 1993-м и 2001-м годах.

В июне участие в турнире примут десять южноамериканских команд и шесть сборных из Северной и Центральной Америки и стран Карибского бассейна. Это уникальный случай. Но он по своему масштабу соответствует праздничному событию – столетию южноамериканской конфедерации.

На «Копа Сентенарио» сборные представят сильнейшие составы. Перед некоторыми игроками стоял выбор: участвовать либо в Кубке Америки, либо в бразильской Олимпиаде. На оба турнира не хватило бы сил. И большинство футболистов выбрало Копа Америка. Таково отношение игроков и национальных футбольных ассоциаций к внеплановому и, вроде бы, рекламному турниру.

Поэтому на Копа Америка мы точно увидим Година, Суареса, Кавани, Браво, Видаля, Санчеса, Маскерано, Месси, Иуаина, Каземиро, Халка и еще кучу других крутых игроков.

Скандал

Все наверняка помнят коррупционный скандал в ФИФА, разразившийся в мае прошлого года. Он повлек за собой отстранение крупнейших футбольных чиновников, в том числе Блаттера и Платини, и приход нового президента Джанни Инфантино.

Кроме того, этот скандал имел прямое отношение к североамериканским функционерам и не мог не сказаться на подготовке к Копа Америка Сентенарио. TyC Sports сообщал о решении федерации футбола США отказаться от проведения кубка. Однако эту информацию опровергли. Не сразу, через несколько месяцев.

Дело в том, что организаторы турнира и обладатели прав на его телетрансляцию уже не первый год активно рекламируют этот турнир и привлекают зрителей. Собственно, выбор страны, который на первый взгляд кажется странным (почему столетие южноамериканского футбола празднуется в Северной Америке?), обусловлен именно тем, что заработать на этом турнире в США намного проще и удобнее. Сюда охотнее поедут болельщики, спортсменам предоставят качественные условия для проживания и тренировок. В США легче проводить рекламную кампанию, стадионы там оборудованы намного лучше, чем в Южной Америке, и вмещают большее количество зрителей.

Поэтому даже если в кулуарах и были разговоры о переносе турнира, организаторы сделали все возможное, чтобы этого не случилось.

Ожидания

Прошлогодний Кубок Америки очаровывал эмоциональностью, атмосферой, количеством настоящего страстного южноамериканского футбола. С этой точки зрения даже скандалы вокруг турнира не отвлекали от игры, а были ее логичным продолжением.

На этот раз в США встретятся лучшие команды Южной и Северной Америки, которые к тому же привезут сильнейшие свои составы. Борьбу усиливает количество участников – 16 команд. Для Кубка Америки это даже много. Но вот на «Евро» приедут 24 команды, и там наверняка будут «нулевые», не имеющие турнирного значения матчи. А здесь – нет.

Кубок Америки покажут по «Матч ТВ», поэтому Чемпионатом Европы летний футбольный сезон в этом году не ограничивается.

Весь мир Бразилия Аргентина Чили Уругвай Мексика Месси Лионель Халк Неймар
Комментарии (3)
Популярные
Новые
Первые
Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
Отправить
pik54
1464776509
Посмотрим с удовольствием!
Ответить
Babonk
1464820377
Что с Агуеро,Неймаром и Хамесом на фото??ОСОБЕННО С АГУЕРО!?Это что новый блокбастер "Атака машин"?Агуеро тут в обще робот....хахахахахха.вылетый.Я
....пришёл....поработить....ва
ши...планеты...очень смешно они тут вышли.Насмеялся.
Ответить
Главные новости
Мостовой прокомментировал 3:0 «Спартака» с «Ростовом»
01:36
Фото«Какое спасение»: Лига 1 в восторге от сейва Сафонова за «ПСЖ»
00:59
Экс-арбитр ФИФА оценил поступок Кордобы: «Некрасивый, немужской эпизод»
00:44
Сафонов получил лучшую оценку среди всех игроков «ПСЖ» за матч с «Брестом»
00:39
Лапочкин сообщил об ошибочном решении судьи в матче «Спартак» – «Ростов»
Вчера, 23:53
1
Максименко удивил вопрос журналистов: «Что вы курите, товарищи?»
Вчера, 23:34
1
Аршавин недоволен, что ему не подарили квартиру в Таджикистане: «Где произошел обман?»
Вчера, 23:23
1
Футболисты «Акрона» плакали после ничьей с «Краснодаром»
Вчера, 22:46
5
«Это просто ужас»: легенда «Спартака» раскритиковал поступок Кордобы
Вчера, 22:31
6
«Хорошо, что сравняли»: Мусаев прокомментировал ничью «Краснодара» с «Акроном»
Вчера, 22:18
5
Все новости
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила Политика сайта
18+