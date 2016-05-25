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    Наши круче итальянок. Русская жена Сальваторе Боккетти


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    Голосов: 0
    25.05.2016 17:15
    «В России самые красивые женщины в мире», – прописная истина от итальянца Сальваторе Боккетти. Футболист сделал правильный выбор, и «Бомбардир» показывает – почему.

    Не так давно защитник Сальваторе Боккетти и его жена Екатерина отметили два года совместной жизни – их свадьба состоялась в мае 2014 года. Через несколько месяцев у пары родился сын.

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    «Как познакомились? Это было недалеко от Тарасовки. Ну, знаете, есть такое место – Мытищи. Это же рядом, да?», – уточнил Боккетти.

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    «В России самые красивые женщины в мире. Поэтому у меня русская жена. Считаю, что прекраснее неё никого нет. Она учит меня говорить по-русски. Понимаю, что говорю пока так себе. Мы продолжим общаться на русском, и, надеюсь, с каждым разом у меня будет получаться все лучше и лучше», – признался итальянец.

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    Источник: Бомбардир.ру
    Фото: Instagram Екатерины Боккетти
    Рейтинг: 0 Голосов: 0
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    Комментарии15
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      Рейтинг: +17971

      арейская 31 мая 2016, 13:49

      Мог бы и посимпатичнее найти, хотя на вкус и свет, как говориться, товарищей нет

      0
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      Рейтинг: +97

      FC_MORDOVIA 27 мая 2016, 20:50

      Крутые фотки наверное
      "Материалы недоступны"

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +17366

      Garrincha58 26 мая 2016, 19:57

      да ничего особенного она и на русскую то не похожа таких в России миллионы и еще краше есть

      1
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      Рейтинг: +2863

      nemolod 26 мая 2016, 10:59

      Они оба молодцы-встретились,полюбили,п
      оженились,малыша родили! Это пример тем "подружкам" ,которые только проводят время в развлечениях,не задумываясь о том,что молодость быстро пройдет,так же как и все хорошее!

      3
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      Рейтинг: +29

      ZyryanovAV 25 мая 2016, 23:37

      Ну, вообще-то она по типу итальянок. Очень схожа с болельщицами на стадионах Турина, Рима и Неаполя.

      2
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      Рейтинг: +269

      grand-igor 25 мая 2016, 22:54

      повезло Сальватореу пора русское гражданство получать

      1
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    • ...
      Рейтинг: +7007

      ivanthebest 25 мая 2016, 21:37

      Хороша, чертовка!)

      5
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      Рейтинг: +7038

      Диктор 25 мая 2016, 21:37

      Принимай наше гражданство.

      2
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      Рейтинг: +527

      трениришко 25 мая 2016, 20:01

      вот кому нужно было гражданство давать

      5
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      Рейтинг: +289

      AnTiNeHrEsT > трениришко 26 мая 2016, 07:20

      Он за Италию заигран.

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +1573

      roman230582 25 мая 2016, 19:48

      Баба как баба

      -1
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