Наши круче итальянок. Русская жена Сальваторе Боккетти

«В России самые красивые женщины в мире», – прописная истина от итальянца Сальваторе Боккетти. Футболист сделал правильный выбор, и «Бомбардир» показывает – почему.

Не так давно защитник Сальваторе Боккетти и его жена Екатерина отметили два года совместной жизни – их свадьба состоялась в мае 2014 года. Через несколько месяцев у пары родился сын.

text text Май 24 2015 в 4:38 PDT

text text Май 13 2016 в 8:06 PDT

text text Июн 7 2015 в 6:26 PDT

text text Июн 5 2015 в 12:59 PDT

text text Июн 8 2015 в 9:02 PDT

«Как познакомились? Это было недалеко от Тарасовки. Ну, знаете, есть такое место – Мытищи. Это же рядом, да?», – уточнил Боккетти.

text text Июн 11 2015 в 1:54 PDT

text Июн 11 2015 в 6:43 PDT

text Июн 19 2015 в 11:43 PDT

text text Июн 29 2015 в 9:22 PDT

text text Июл 17 2015 в 10:24 PDT

«В России самые красивые женщины в мире. Поэтому у меня русская жена. Считаю, что прекраснее неё никого нет. Она учит меня говорить по-русски. Понимаю, что говорю пока так себе. Мы продолжим общаться на русском, и, надеюсь, с каждым разом у меня будет получаться все лучше и лучше», – признался итальянец.

text text Июл 18 2015 в 1:25 PDT

text text Авг 29 2015 в 8:25 PDT

text Дек 1 2015 в 5:45 PST

text text Дек 16 2015 в 7:36 PST

Кэти Перри: с детства за «Вест Хэм» или бывшая жена фаната?

Алана Мамаева – горячая жена звезды «Краснодара»