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    Видео дня. Как «Зенит» простился с Виллаш-Боашем


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    Голосов: 0
    23.05.2016 18:00
    Раскритикованный Андре Виллаш-Боаш выиграл с «Зенитом» все домашние турниры и покинул клуб. Получив на прощание трогательный видеоролик.

    Многих он утомил разговорами о лимите, апелляциями к судьям и жалобами на журналистов. Многие обижены за избавление при нем от зенитовских легенд. Многим кажется, что с таким финансированием «Зенит» мог добиться большего. Но факт остается фактом: за 2,5 года клуб при Андре Виллаш-Боаше выиграл Кубок и Суперкубок страны, а также досрочно стал чемпионом России в прошлом сезоне.

    В Европе «Зенит» при АВБ едва не повторил рекорд «Спартака» в Лиге чемпионов и выиграл пять матчей из шести на групповом этапе, а сезоном ранее под руководством португальца дошел до четвертьфинала Лиги Европы, где уступил будущему победителю – «Севилье». Вполне возможно, что за свои заслуги Виллаш-Боаш заслужил даже более красочные проводы.

    5 причин, почему Виллаш-Боашу пора уезжать из России

    Источник: Бомбардир.ру
    Фото: ESPN
    Рейтинг: 0 Голосов: 0
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    Комментарии8
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      Рейтинг: +17971

      арейская 24 мая 2016, 02:48

      Спасибо и ПРОЩАЙ!

      0
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      Рейтинг: +5

      geragera 23 мая 2016, 19:20

      хороший, но слабохарактерный. когда нужно было в футбол играть он нюни распустил как девка истеричная. в итоге сезон провален

      0
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    • ...
      Рейтинг: +276

      ZENIT GOAL 23 мая 2016, 19:11

      Единственный тренер Зенита на моей памяти,уход которого не вызывает АБСОЛЮТНО никаких отрицательных эмоций.Лично я огорчался,когда уходили Садырин,Морозов,Петржела и Адвокаат,когда уходили Спаллетти и Давыдов,и даже тогда,когда уходили Бышовец и Раппопорт,хотя результаты всегда были разные.А тут как то в принципе всё равно...Ну был рыжий истеричный авантюрист,который поюзал кое-какие остатки от трудов Спаллетти,использовав лишь процентов 30-50 из той разницы в классе,которая была у его состава над всеми его соперниками по России и ЛЧ,ну ушёл,и всё тут...

      3
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      Рейтинг: +37

      Foxitkuban > Marqello 24 мая 2016, 07:14

      Гугл в помощь)))

      0
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      Рейтинг: +52

      Yurbanoid 23 мая 2016, 18:19

      Очень жаль, что нас покидает такой замечательный тренер

      -3
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      Рейтинг: +639

      MrVanes-Zenit 23 мая 2016, 18:16

      Спасибо огромное Андре!
      Отличный коач, создавший замечательную атмосферу в команде и взявший все возможные трофеи за 2 сезона
      Да и на игру команды было приятно смотреть
      Очень жаль прощаться с ним
      Успехов в дальнейшем!

      2
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      Рейтинг: +37

      Foxitkuban > fortune-bva 24 мая 2016, 07:15

      Не все. Остался без кубка ФНЛ)

      -2
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      Рейтинг: +639

      MrVanes-Zenit > fortune-bva 24 мая 2016, 21:33

      Это и имелось ввиду

      0
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