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    5 причин, почему Виллаш-Боашу пора уезжать из России


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    10.11.2015 10:20
    После матча «Локомотив» - «Зенит» вернулись разговоры про лимит, а слова Виллаш-Боаша про «чемпионат Мутко» стали критическими в его отношениях с российским футболом. «Бомбардир» приводит причины того, почему роман португальца с нашей страной срочно пора заканчивать.

    После матча "Локомотив" - "Зенит" тренера гостей Андре Виллаш-Боаша было не остановить. Вернулись разговоры про лимит, а слова про "чемпионат Мутко" стали критическими во взаимоотношениях тренера с российским футболом. "Бомбардир" приводит причины того, почему роман португальца с нашей страной срочно пора заканчивать.

    Виллаш-Боашу нет никакого дела до нашего футбола

    "Виллаш-Боашу плевать на российский футбол! Ему не хочется готовить кадры, а проще выгодно покупать игроков. У РФС другие интересы", – заявил вице-президент РФС Никита Симонян. Последние высказывания тренера "Зенита" про лимит и "чемпионат Мутко" просто вывели Симоняна из себя, но если быть честными, то понять позицию наставника тоже можно. Он ведь совершенно не обязан заботиться о развитии нашего футбола. Перед "Зенитом" стоят задачи, которые тренер должен выполнять. И вряд ли туда входит подготовка кадров для сборной России. Виллаш-Боаш – типичный человек с европейским складом ума, для которого работа в "Зените" является обычной возможностью для получения зарплаты и тренерской практики. Расставание должно получиться легким, и чем быстрее это произойдет, тем легче будет от этого обеим сторонам.

    "Зенит" не может играть в чемпионате Мутко". Как "Локомотив" обыграл действующего чемпиона страны

    "Зенит" лишился всех привилегий

    Своими высказываниями Андре Виллаш-Боаш лишил команду всех возможных преимуществ над соперниками. Тренер больше не сможет безболезненно злобно критиковать главных соперников из ЦСКА за спорные пенальти, которые якобы помогают армейцам добиваться результата. Самому "Зениту" теперь не стоит даже надеяться на хорошее отношение к себе со стороны окружающих и РФС. Просто из-за того, что главный тренер петербуржской команды не стесняется оскорблять руководящих российским футболом людей. "Никаких обид у меня нет. А то, что моим именем назван чемпионат... Что ж, спасибо", – пытается сгладить ситуацию Виталий Мутко. Однако все мы понимаем настоящий смысл его слов. Толерантное отношение к "Зениту", если оно в некоторых ситуациях и проскальзывало, закончилось. "Если Виллаш-Боаш еще что-то скажет, то санкций не избежать", – говорит почетный президент РФС Вячеслав Колосков. Война действительно разгорается с новой силой!

    Тренеру необходимо развиваться

    Российский чемпионат – не то место, где европейский тренер может достичь своего потолка. Андре Виллаш-Боаш является перспективным специалистом, которому необходимо и дальше повышать свою квалификацию. Полезный опыт нахождения в России тренер уже получил. Пора возвращаться в ведущий чемпионат. У португальца наверняка сохранились плохие воспоминания о периоде в "Челси". Но тогда Виллаш-Боаш был попросту не готов к тому, чтобы тренировать топ-клуб. Думается, что именно сейчас время для такого шага пришло. Конечно, можно утверждать, что и в Санкт-Петербурге португалец может достигнуть предела своих возможностей. Но Виллаш-Боаш уже явно достиг высшей точки развития в нынешних условиях, а мотивация находиться в стране, где давит еще и лимит, у этого специалиста уже пропала.

    Всем нужно сохранить репутацию

    Такие конфликты и высказывания иностранного специалиста не красят не только его самого, но и наш футбол. Репутация российского чемпионата в глазах европейской общественности постепенно портится. А впереди – чемпионат мира, вопросы по легитимности получения которого все чаще возникают к России у других стран. В такой ситуации необходимо избавиться от всех конфликтов, в любом случае негативно сказывающихся на имидже турнира. Но и самому Виллаш-Боашу важно при этом сохранить о себе хорошее мнение со стороны коллег. В России, к слову, португалец уже прослыл нытиком, который сваливает все на обстоятельства после каждой неудачи. Если так будут думать и в большой Европе, то не видать тренеру работы в хорошей команде, а его карьера постепенно пойдет под откос. Правильнее прямо сейчас было бы замять конфликт, позволив тренеру спокойно покинуть Россию. Под любым предлогом. Единственным обстоятельством, сдерживающим боссов "Зенита" от такого шага, является выход команды в весеннюю часть Лиги чемпионов. Уволят – не поймут.

    5 причин не любить Андре Виллаш-Боаша

    Виллаш-Боаш все еще хочет побеждать

    Как бы это ни было парадоксально, но все свои критические высказывания Андре Виллаш-Боаш делает не со зла. Португальский тренер приехал в Россию побеждать и выигрывать трофеи. Причем приходил в "Зенит" он на совершенно других условиях, предусматривавших полный карт-бланш на трансферном рынке и свободу в принятии любых решений. Летом на Виллаш-Боаша стали давить. Изменения регламента, по словам тренера, сорвали "Зениту" два трансфера топовых европейских футболистов. Но португальский специалист все равно хочет выигрывать. В таких ограниченных условиях Виллаш-Боаш работать не может, поэтому всеми силами старается сделать себе рекламу в Лиге чемпионов. Успехи "Зенита" там замечают, заодно отмечая и вклад наставника в это большое дело. Не сомневайтесь, что Россию Виллаш-Боаш покинет. О его окончательном решении уйти летом знают все, но случиться это вполне может и раньше. Возможно, что такая разрядка произойдет уже в ближайшее время. Нервы ведь не железные у обеих сторон конфликта.

     
    Источник: Бомбардир.ру
    Фото: zimbio.com
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    Комментарии (39)
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    KosSidFCZP
    1447149955
    Убл....ки завистливые!
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    edw7777
    1447179391
    Будь моя воля, я отправил бы АВБ в отставку, а Мутко в места не столь отдаленные.
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    Синяя борода
    1447182260
    Короче слов нету, чемп им. муДко, это факт, что по свинки поступили, а тренер с именем все таки играет большую роль, не приехал бы АВБ, не было бы тут Гарсии, Гарая. Не было бы тут спаллети, не приехал бы Витсель и Халк, у нас чемпионат на бумаге тут нечего не поделать, а про лимит - его надо убрать, нет лимита и на поле выйдут самые лучшие ( а то Рязанцев и Юсупов вышли по паспорту и что!? пешком ходили, передачи сопернику и еще куча брака) Вооооооот.....
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    Синяя борода
    1447182696
    И еще касаемо этой статьи - ВЫ ЗАТ.....И УЖЕ, пишите новости, а не бред ВАШ почему, кто, что должен сделать, и так далее, это не вам решать, и не вам писать про е...... какие то 5 причин
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    Beim
    1447190769
    я рад, что в нашем чемпе есть такой человек, который не боиться в открытую говорить о недостатках нашего чемпионата и о людях, которые прикладывают все усилия, что бы загубить российский футбол. Но это не снимает вопроса с Боаша по поводу игры зенита, да лимит - создал, некоторые препятствия зениту, но у зенита по прежнему сильнейший состав в рфпл, а выглядит в этом сезоне как середняк... уже прошло 15 туров а улучшений у зенита в РФПЛ так и нету... Меня наводит это на 2 причины: 1) АВБ не хочет производить улучшений в рфпл, т.к. в ЛЧ он о себе не много напомнил и считает этого достаточным для резюме в евроклубы. 2) АВБ не хватает мастерства, опыта, квалификации, что бы поставить необходимую игру для решения поставленных задач (имеея состав, который может дать фору любому нашему клубу не глядя). если хоть одна из этих причин правильная , то тут уже вопросы в проффессионализме АВБ как тренера
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    Отто Пырка
    1447302639
    да всё по делу.. человек приехал работать - ему подрезали крылья. Выбрав дальнейший вектор развития для себя лично, он показывает класс в ЛЧ(чего давненько не было с клубами из России\СССР)и на внутренней арене ведет себя так же, как ведут с ним, что конечно его не красит, но и понять можно. в итоге одна большая ПИЧАЛЬ, что у нас нет ничего, кроме указаний сверху
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    Rockvoc
    1447317071
    Если б все наши посты читали горе-чиновники.......
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    sergofootball
    1447331884
    АВБ высококлассный тренер и то что его за выражение конструктивной позиции по поводу лимита хотят прижать как минимум некрасиво со стороны чиновников. Его уход безусловно будет потерей для российского чемпионата
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    Вомбат
    1447437283
    С чего вы взяли что он высококлассный тренер? Играть на контратаках Зенит умел и при Спалетти (и кстати лучше делал это до Халка, чем при нем). От АВБ ждали, что он впишет Халка в командную игру, но это произошло само собой, когда возникла связка Халк-Дзюба. От АВБ ждали, что он поставит команде позиционную атаку, которая была хороша при Адвокате и частично утрачена при Спалетти. Но Зенит при АВБ окончательно разучился взламывать компактную оборону. Поэтому, уверен, что уход АВБ не будет потерей ни для Зенита ни для РПЛ.
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    graf34
    1447869682
    Если честно, то под нашего тренера не придут в наш чемпионат сильные игроки, а с вводом лимита они точно уйдут...
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