5 причин, почему Виллаш-Боашу пора уезжать из России

После матча "Локомотив" - "Зенит" тренера гостей Андре Виллаш-Боаша было не остановить. Вернулись разговоры про лимит, а слова про "чемпионат Мутко" стали критическими во взаимоотношениях тренера с российским футболом. "Бомбардир" приводит причины того, почему роман португальца с нашей страной срочно пора заканчивать.

Виллаш-Боашу нет никакого дела до нашего футбола

"Виллаш-Боашу плевать на российский футбол! Ему не хочется готовить кадры, а проще выгодно покупать игроков. У РФС другие интересы", – заявил вице-президент РФС Никита Симонян. Последние высказывания тренера "Зенита" про лимит и "чемпионат Мутко" просто вывели Симоняна из себя, но если быть честными, то понять позицию наставника тоже можно. Он ведь совершенно не обязан заботиться о развитии нашего футбола. Перед "Зенитом" стоят задачи, которые тренер должен выполнять. И вряд ли туда входит подготовка кадров для сборной России. Виллаш-Боаш – типичный человек с европейским складом ума, для которого работа в "Зените" является обычной возможностью для получения зарплаты и тренерской практики. Расставание должно получиться легким, и чем быстрее это произойдет, тем легче будет от этого обеим сторонам.

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"Зенит" лишился всех привилегий

Своими высказываниями Андре Виллаш-Боаш лишил команду всех возможных преимуществ над соперниками. Тренер больше не сможет безболезненно злобно критиковать главных соперников из ЦСКА за спорные пенальти, которые якобы помогают армейцам добиваться результата. Самому "Зениту" теперь не стоит даже надеяться на хорошее отношение к себе со стороны окружающих и РФС. Просто из-за того, что главный тренер петербуржской команды не стесняется оскорблять руководящих российским футболом людей. "Никаких обид у меня нет. А то, что моим именем назван чемпионат... Что ж, спасибо", – пытается сгладить ситуацию Виталий Мутко. Однако все мы понимаем настоящий смысл его слов. Толерантное отношение к "Зениту", если оно в некоторых ситуациях и проскальзывало, закончилось. "Если Виллаш-Боаш еще что-то скажет, то санкций не избежать", – говорит почетный президент РФС Вячеслав Колосков. Война действительно разгорается с новой силой!

Тренеру необходимо развиваться

Российский чемпионат – не то место, где европейский тренер может достичь своего потолка. Андре Виллаш-Боаш является перспективным специалистом, которому необходимо и дальше повышать свою квалификацию. Полезный опыт нахождения в России тренер уже получил. Пора возвращаться в ведущий чемпионат. У португальца наверняка сохранились плохие воспоминания о периоде в "Челси". Но тогда Виллаш-Боаш был попросту не готов к тому, чтобы тренировать топ-клуб. Думается, что именно сейчас время для такого шага пришло. Конечно, можно утверждать, что и в Санкт-Петербурге португалец может достигнуть предела своих возможностей. Но Виллаш-Боаш уже явно достиг высшей точки развития в нынешних условиях, а мотивация находиться в стране, где давит еще и лимит, у этого специалиста уже пропала.

Всем нужно сохранить репутацию

Такие конфликты и высказывания иностранного специалиста не красят не только его самого, но и наш футбол. Репутация российского чемпионата в глазах европейской общественности постепенно портится. А впереди – чемпионат мира, вопросы по легитимности получения которого все чаще возникают к России у других стран. В такой ситуации необходимо избавиться от всех конфликтов, в любом случае негативно сказывающихся на имидже турнира. Но и самому Виллаш-Боашу важно при этом сохранить о себе хорошее мнение со стороны коллег. В России, к слову, португалец уже прослыл нытиком, который сваливает все на обстоятельства после каждой неудачи. Если так будут думать и в большой Европе, то не видать тренеру работы в хорошей команде, а его карьера постепенно пойдет под откос. Правильнее прямо сейчас было бы замять конфликт, позволив тренеру спокойно покинуть Россию. Под любым предлогом. Единственным обстоятельством, сдерживающим боссов "Зенита" от такого шага, является выход команды в весеннюю часть Лиги чемпионов. Уволят – не поймут.

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Виллаш-Боаш все еще хочет побеждать

Как бы это ни было парадоксально, но все свои критические высказывания Андре Виллаш-Боаш делает не со зла. Португальский тренер приехал в Россию побеждать и выигрывать трофеи. Причем приходил в "Зенит" он на совершенно других условиях, предусматривавших полный карт-бланш на трансферном рынке и свободу в принятии любых решений. Летом на Виллаш-Боаша стали давить. Изменения регламента, по словам тренера, сорвали "Зениту" два трансфера топовых европейских футболистов. Но португальский специалист все равно хочет выигрывать. В таких ограниченных условиях Виллаш-Боаш работать не может, поэтому всеми силами старается сделать себе рекламу в Лиге чемпионов. Успехи "Зенита" там замечают, заодно отмечая и вклад наставника в это большое дело. Не сомневайтесь, что Россию Виллаш-Боаш покинет. О его окончательном решении уйти летом знают все, но случиться это вполне может и раньше. Возможно, что такая разрядка произойдет уже в ближайшее время. Нервы ведь не железные у обеих сторон конфликта.