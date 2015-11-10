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5 причин, почему Виллаш-Боашу пора уезжать из России

После матча "Локомотив" - "Зенит" тренера гостей Андре Виллаш-Боаша было не остановить. Вернулись разговоры про лимит, а слова про "чемпионат Мутко" стали критическими во взаимоотношениях тренера с российским футболом. "Бомбардир" приводит причины того, почему роман португальца с нашей страной срочно пора заканчивать.

Виллаш-Боашу нет никакого дела до нашего футбола

"Виллаш-Боашу плевать на российский футбол! Ему не хочется готовить кадры, а проще выгодно покупать игроков. У РФС другие интересы", – заявил вице-президент РФС Никита Симонян. Последние высказывания тренера "Зенита" про лимит и "чемпионат Мутко" просто вывели Симоняна из себя, но если быть честными, то понять позицию наставника тоже можно. Он ведь совершенно не обязан заботиться о развитии нашего футбола. Перед "Зенитом" стоят задачи, которые тренер должен выполнять. И вряд ли туда входит подготовка кадров для сборной России. Виллаш-Боаш – типичный человек с европейским складом ума, для которого работа в "Зените" является обычной возможностью для получения зарплаты и тренерской практики. Расставание должно получиться легким, и чем быстрее это произойдет, тем легче будет от этого обеим сторонам.

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"Зенит" лишился всех привилегий

Своими высказываниями Андре Виллаш-Боаш лишил команду всех возможных преимуществ над соперниками. Тренер больше не сможет безболезненно злобно критиковать главных соперников из ЦСКА за спорные пенальти, которые якобы помогают армейцам добиваться результата. Самому "Зениту" теперь не стоит даже надеяться на хорошее отношение к себе со стороны окружающих и РФС. Просто из-за того, что главный тренер петербуржской команды не стесняется оскорблять руководящих российским футболом людей. "Никаких обид у меня нет. А то, что моим именем назван чемпионат... Что ж, спасибо", – пытается сгладить ситуацию Виталий Мутко. Однако все мы понимаем настоящий смысл его слов. Толерантное отношение к "Зениту", если оно в некоторых ситуациях и проскальзывало, закончилось. "Если Виллаш-Боаш еще что-то скажет, то санкций не избежать", – говорит почетный президент РФС Вячеслав Колосков. Война действительно разгорается с новой силой!

Тренеру необходимо развиваться

Российский чемпионат – не то место, где европейский тренер может достичь своего потолка. Андре Виллаш-Боаш является перспективным специалистом, которому необходимо и дальше повышать свою квалификацию. Полезный опыт нахождения в России тренер уже получил. Пора возвращаться в ведущий чемпионат. У португальца наверняка сохранились плохие воспоминания о периоде в "Челси". Но тогда Виллаш-Боаш был попросту не готов к тому, чтобы тренировать топ-клуб. Думается, что именно сейчас время для такого шага пришло. Конечно, можно утверждать, что и в Санкт-Петербурге португалец может достигнуть предела своих возможностей. Но Виллаш-Боаш уже явно достиг высшей точки развития в нынешних условиях, а мотивация находиться в стране, где давит еще и лимит, у этого специалиста уже пропала.

Всем нужно сохранить репутацию

Такие конфликты и высказывания иностранного специалиста не красят не только его самого, но и наш футбол. Репутация российского чемпионата в глазах европейской общественности постепенно портится. А впереди – чемпионат мира, вопросы по легитимности получения которого все чаще возникают к России у других стран. В такой ситуации необходимо избавиться от всех конфликтов, в любом случае негативно сказывающихся на имидже турнира. Но и самому Виллаш-Боашу важно при этом сохранить о себе хорошее мнение со стороны коллег. В России, к слову, португалец уже прослыл нытиком, который сваливает все на обстоятельства после каждой неудачи. Если так будут думать и в большой Европе, то не видать тренеру работы в хорошей команде, а его карьера постепенно пойдет под откос. Правильнее прямо сейчас было бы замять конфликт, позволив тренеру спокойно покинуть Россию. Под любым предлогом. Единственным обстоятельством, сдерживающим боссов "Зенита" от такого шага, является выход команды в весеннюю часть Лиги чемпионов. Уволят – не поймут.

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Виллаш-Боаш все еще хочет побеждать

Как бы это ни было парадоксально, но все свои критические высказывания Андре Виллаш-Боаш делает не со зла. Португальский тренер приехал в Россию побеждать и выигрывать трофеи. Причем приходил в "Зенит" он на совершенно других условиях, предусматривавших полный карт-бланш на трансферном рынке и свободу в принятии любых решений. Летом на Виллаш-Боаша стали давить. Изменения регламента, по словам тренера, сорвали "Зениту" два трансфера топовых европейских футболистов. Но португальский специалист все равно хочет выигрывать. В таких ограниченных условиях Виллаш-Боаш работать не может, поэтому всеми силами старается сделать себе рекламу в Лиге чемпионов. Успехи "Зенита" там замечают, заодно отмечая и вклад наставника в это большое дело. Не сомневайтесь, что Россию Виллаш-Боаш покинет. О его окончательном решении уйти летом знают все, но случиться это вполне может и раньше. Возможно, что такая разрядка произойдет уже в ближайшее время. Нервы ведь не железные у обеих сторон конфликта.

 

Россия. Премьер-лига Зенит Виллаш-Боаш Андре Мутко Виталий
Комментарии (39)
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Max-78
1447141865
Статья не о чём.есть более интересные темы от футболе
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nice_taste
1447142481
5 причин по которым автору не стоит больше писать (хотя хватит и одной)
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kurennoyd
1447142911
Виллаш-Боаш вообще-то прав.
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prtcs
1447144783
Зажрался козлик на российском добре.
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Mr Rikko
1447146145
ВБ прав. Но ему, к сожалению, стоит уйти. Я думаю он сможет добиться большего, а нам стоит разобраться с му...ками, сидящими в РФС в частности и во главе всего нашего спорта в целом!
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nice
1447147146
Высказывание, что Россия не то место где тренер может достичь потолка достаточно спорно. Потому как командной игры, как таковой от команды Боаша не видно. Ставка на игру от обороны и Халка. Как тренер Боаш себя никак не показал. Ростов Бердыева, Локо Черевченко, Урал Скрипченко и некоторые другие команды РПЛ демонстрируют зрелую командную игру, показывают класс тренера, в отличии от команды Боаша, его тренерский стиль похож на современный спартаковский, отсутствие мысли впереди, надежности сзади. Был бы у Зенита подбор игроков хуже, болталась бы команды внизу турнирной таблицы.
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yanedo
1447148293
боаш прямой чел и поэтому рубит правду о мудках а зеня сейчас единственный российский клуб за который нестыдно в лиги чемп ( ну и краснодар зачёт в ЛЕ)
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Дима1960
1447149212
Шестая причина честному и совестливому человеку в России с "горящим глазами" за свое дело днлать нечего.
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playmaker_cska
1447149480
В Россию приехал высококлассный специалист с опытом работы в больших европейских клубах, с передовой методикой работы, да при том еще молодой и амбициозный, и вы пишите, что этому человеку НАДО УЕХАТЬ?? Вы думаете, это пойдет на пользу российскому футболу? Можно по разному относиться к высказыванием Вилаш-Боаша, и можно много и справедливо критиковать его ребяческую несдержанность, но это не повод прогонять из страны лучшего тренера. На мой взгляд, Вилаш-Боаш имеет полное право высказываться о лимите, о судействе, о президенте РФС и вообще на любые футбольные темы. Это законное право любого участника футбольной системы. Более того, это очень полезные для нашего футбола дискуссии. Может, самому Боашу и было бы, действительно, полезно сменить обстановку, вернуться в Европу. Для его собственного роста. Но никак не для российского футбола. Для нас его уход станет гигантской ПОТЕРЕЙ. Не говоря уже о том, что вместе с ним вскоре могут уйти Халк, Витсель, Хави Гарсия и другие игроки, обогащающие наш чемпионат. Так что, ребят, не раздувайте вы эту информационную волну, не лейте воду на мельницу самоизоляции российского футбола. P.S.: если кто-то заподозрил меня в симпатиях к Зениту, то хочу отметить, что я являюсь болельщиком ЦСКА. И да, я осознанно назвал Боаша лучшим тренером чемпионата. Слуцкий второй. Может когда-то и обгонит, но пока второй. И давайте будем объективны, к нам еще не приезжали тренеры уровня Виллаш-Боаша. Ценить надо, а не искать причины прогнать.
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Beim
1447190769
я рад, что в нашем чемпе есть такой человек, который не боиться в открытую говорить о недостатках нашего чемпионата и о людях, которые прикладывают все усилия, что бы загубить российский футбол. Но это не снимает вопроса с Боаша по поводу игры зенита, да лимит - создал, некоторые препятствия зениту, но у зенита по прежнему сильнейший состав в рфпл, а выглядит в этом сезоне как середняк... уже прошло 15 туров а улучшений у зенита в РФПЛ так и нету... Меня наводит это на 2 причины: 1) АВБ не хочет производить улучшений в рфпл, т.к. в ЛЧ он о себе не много напомнил и считает этого достаточным для резюме в евроклубы. 2) АВБ не хватает мастерства, опыта, квалификации, что бы поставить необходимую игру для решения поставленных задач (имеея состав, который может дать фору любому нашему клубу не глядя). если хоть одна из этих причин правильная , то тут уже вопросы в проффессионализме АВБ как тренера
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