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Сборная России на Евро-2016. Левые защитники

Обычно тренеры склонны дублировать каждую позицию. Флангов обороны это касается особенно – имеет значение родная нога. Поэтому хотя бы двух левых защитников в итоговом списке ждать стоит. С триумфального Евро-2008 позицию на левом фланге закрывал Юрий Жирков. Он был в основе и на Евро-2012. В Бразилии слева играл Дмитрий Комбаров, поскольку Жиркова Капелло видел вингером. Эти двое наверняка поедут и во Францию.

Теоретически Леонид Викторович может взять Щенникова или Набабкина, которые всегда под рукой. Но Кирилл последнее время выпал из обоймы. Наконец, на перспективу есть Набиуллин и Морозов. Не стоит забывать и об универсальности Смольникова с Кузьминым. Имея это в виду, Слуцкий вполне может освободить место в заявке дополнительным полузащитникам. Наконец, не стоит сбрасывать со счетов вариант с Торбинским или Петровым, успешно апробированный Кононовым в «Краснодаре».

Юрий Жирков («Зенит»).

Возраст/рост/вес: 32/180/75

Шансы поехать на Евро: 90%

Сильные стороны: опыт, техника, интеллект, универсальность, блоки, игра на чужой половине поля

Слабые стороны: верховые единоборства, низкая точность кроссов

Если Жирков будет здоров и в форме – играть наверняка будет он. Даже несмотря на популярный инсайд. Переход в «Зенит» явно пошел на пользу, в составе питерцев Жирков – один из лучших. Культура паса и высокий игровой интеллект позволяют ему играть с минимумом касаний и полезно подключаться вперед. В эффективности дриблинга Юрий с годами потерял (впрочем, на нем и фолят чаще остальных), не слишком силен он и в примитивном забрасывании мячей в штрафную. Скорее в его стиле уходить в лицевую и уже оттуда делать короткий обостряющий пас чуть назад. Жирков, помимо в целом наиболее сбалансированного набора качеств, обладает важным конкурентным преимуществом – полезной работой на оборону на чужой половине поля. По числу перехватов и подборов там он значительно опережает остальных. А перехват у чужих ворот – это не только сорванная атака соперника, но и возможность тут же наказать его за ошибку. Отметим также, что он часто успевает страховать партнеров по центру обороны, подбирая бесхозные мячи и накрывая удары. Бонусом – умение исполнить стандарт.

Дмитрий Комбаров («Спартак»)

Возраст/рост/вес: 29/183/72

Шансы поехать на Евро: 80%

Сильные стороны: опыт, скорость, кроссы, дриблинг

Слабые стороны: часто фолит

В атаке Комбаров, пожалуй, полезнее Жиркова, особенно в матчах против слабых соперников. Там радиоуправляемые передачи Дмитрия и его умение взорваться скоростным дриблингом заходят идеально. Однако с выстроенной обороной более узко заточенному Комбарову сложнее. Да и в обороне он не столь надежен. Несмотря на тщедушное сложение, Дмитрий любит и умеет вести борьбу. Порой перебарщивает, частенько нарушая правила, но обычно обходится без карточек (если не считать недавний перформанс в Ростове-на-Дону). Как и Жирков, может исполнить любой стандарт, уверенно бьет пенальти. Слуцкий, впрочем, не слишком верит в Комбарова, предпочитая перекидывать при необходимости налево кого-нибудь из правых защитников. Дмитрию бы родиться лет на 10 раньше – в классической 4-4-2 он точно играл бы в старте хавом.

Георгий Щенников (ЦСКА)

Возраст/рост/вес: 24/178/69

Шансы поехать на Евро: 50%

Сильные стороны: пас, осторожность

Слабые стороны: обостряющие передачи, перехваты

Щенников стал заложником схемы игры ЦСКА. Аномально высоко действующий Фернандес фактически превращает левого защитника в третьего центрального. Набабкин, или Щенников – любому из них приходится больше, чем хотелось бы, оставаться сзади. Георгий играет очень аккуратно – обыгрывает и вступает в борьбу только тогда, когда уверен. В общем-то, для игры на фланге ему как раз недостает здоровой наглости и злости. Крайний защитник должен действовать агрессивнее. Да и концентрацию терять пока склонен, но это вопрос опыта. Когда нужно сыграть понадежнее, подержать мяч, Щенников – вариант хороший. Его присутствие в обойме вполне вероятно, ведь техника и интеллект позволяют Георгию играть острее, если потребуется. Капелло даже как-то пробовал его на краю атаки.

Эльмир Набиуллин («Рубин»)

Возраст/рост/вес: 21/174/70

Шансы поехать на Евро: 10%

Сильные стороны: обостряющие передачи, скорость

Слабые стороны: прямые обязанности, игра в пас

Защитник «Рубина» – вариант скорее на перспективу. Прежде всего, потому, что Эльмир пока не совсем защитник. Врывается в штрафную он не хуже Смольникова, здорово обостряет передачами. А вот сзади откровенно не впечатляет. Не случайно пытались его наигрывать на позиции вингера. Там можно убежать, прострелить, подать. В позиционной игре Набиуллин частенько ошибается в передачах. В отборе и единоборствах выглядит не слишком уверенно – сказываются молодость и скромные физические данные. К тому же Набиуллин много фолит и часто зарабатывает «горчичники». Но сборная играет в несколько иной футбол, где сильные стороны Эльмира востребованы не очень, зато слабые места бросаются в глаза.

Григорий Морозов («Динамо»)

Возраст/рост/вес: 21/183/74

Шансы поехать на Евро: 10%

Сильные стороны: фактура, универсальность, техника

Слабые стороны: отсутствие опыта

Динамовец – будущее сборной, если не загубит сам себя. Мощный, статный, при этом достаточно координированный и быстрый. Морозов одинаково гармонично выглядит на фланге и в центре обороны. Хорошие физические данные позволяют ему выглядеть в борьбе заметно эффективнее остальных претендентов. Григорий хорош и в отборе, и на перехватах. Качественно играет в пас, способен поддержать атаку благодаря уверенной игре на втором этаже и поставленному удару. Успешно идет и в обыгрыш. Если прибавит с обостряющими передачами с флангов, то вполне способен пробиться если не во Францию, то на домашний ЧМ уж точно.

Сборная России на Евро-2016. Вратари

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Чемпионат Европы Европа Россия Жирков Юрий Комбаров Дмитрий Щенников Георгий Морозов Григорий Набиуллин Эльмир
Комментарии (9)
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timpers
1460964288
Форум о договорных матчах dogz.tibidohs.ru
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Arhadiavol
1460964718
Проголосовал бы ещё за Комбарова, но если он только не будет исполнять угловые и штрафные...не его это дело
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ljrljr0505
1460967569
Жирков и Щенников. С соперниками по группе нужны такие как они. Комбаров не сможет сыграть ни с англичанами ни с уэльсом.
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ивановец
1460967810
Жирков однозначно лучший на данный момент.
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AnTiNeHrEsT
1460968180
Эльмир Набиуллин («Рубин») Возраст/рост/вес: 21/174/70------"В отборе и единоборствах выглядит не слишком уверенно – сказываются молодость и скромные физические данные" Григорий Морозов («Динамо») Возраст/рост/вес: 21/183/74------"Мощный, статный" На 9 см выше и с утра в туалет не сходил и ты уже из человека со скромными физическими данными превращаешься в мощного человека(машину)xD
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арейская
1460969659
Жирков и Кузьмин
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арейская
1460969660
Жирков и Кузьмин
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Baggio1986
1462810956
Комбаров потерял себя давно!
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