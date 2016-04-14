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Стерлинг, Инс, Сан Хосе и другие игроки, которые не стали звездами «Ливерпуля»

Микель Сан Хосе

Период: 2007 – 2010

Статистика: 0 матчей

Как создавался:

Сборная Испании выиграла молодежный чемпионат мира. Одним из лидеров той команды был защитник Микель Сан Хосе. «Ливерпуль» заинтересовался парнем и выкупил того из академии «Атлетика». В Бильбао, правда, подсуетились, включив в соглашение опцию обратного выкупа за 3 миллиона евро. Она вступала в действие в 2010 году. В «Ливерпуле» Сан Хосе отыграл год, после чего баски попросили взять защитника в аренду. Ничего не подозревающий английский клуб естественно отдал перспективного парня, чтобы тот получал игровую практику. На этом пребывание Сан Хосе в «Ливерпуле» и закончились.

Почему ушел:

В родном Бильбао защитнику дали все условия, чтобы тот чувствовал себя хорошо. Получив место в основном составе, Сан Хосе быстро прогрессировал. «Атлетик» активировал опцию выкупа в его контракте, а потом прописал отступные в 30 миллионов евро. В «Ливерпуле» могли лишь беспомощно разводить руками.

Как сейчас играет:

Сан Хосе продолжает оставаться одним из главных игроков основы «Атлетика». Из клуба он уходить не собирается, а Дель Боске периодически поощряет игрока разовыми вызовами в сборную Испании. Микель научился не только надежности в обороне, но и стабильно забивать голы. А в нынешнем сезоне успел сделать три голевых передачи. Классный показатель для центрального защитника.

Рахим Стерлинг

Период: 2010 – 2015

Статистика: 95 матчей (18 голов)

Как создавался:

Стерлинг пришел в «Ливерпуль» из академии «КПР». Уже тогда лондонский клуб получил за него 600 тысяч фунтов. Было подписано соглашение, что в «КПР» пойдет и 20 процентов от следующего трансфера Рахима. При этом в «Ливерпуле» будто не ожидали столь быстрого прогресса и роста Стерлинга. Он ворвался в состав основной команды и почти сразу вышел на ведущие роли, стал забивать. Если другим юным игрокам клуб предлагает отправиться в аренду, то Стерлингу для развития она была не нужна. В «Ливерпуле» его не жалели, продолжая ставить в состав даже полностью измотанного. Он не противился, старался, а в 2014 году даже получил престижную награду Golden Boy, как самый перспективный молодой игрок Европы. К сожалению, именно личная награда стала вершиной карьеры Стерлинга в «Ливерпуле».

Почему ушел:

Рахим хотел выигрывать трофеи, а у «Ливерпуля» не получалось бороться за них на нескольких фронтах. Стерлинг потребовал у клуба значительное повышение зарплаты, а получив отказ, не поехал с командой в турне по Азии. Терпение Брендана Роджерса лопнуло. Перед началом нынешнего сезона полузащитник перешел в «Манчестер Сити». «Горожане» заплатили за него 62,5 миллиона евро.

Как сейчас играет:

В составе «МС» Стерлинг пока не впечатляет. Он провел за клуб 28 матчей, в которых забил шесть голов. Цифры невеликие, но надо учесть, что в «Манчестере» Рахима чаще одолевают травмы. Стать же настоящим лидером клуба пока не позволяют возраст и высокая конкуренция. Однако ситуация все больше склоняет к тому, что «Ливерпуль» выиграл на уходе потенциальной звезды. Перспективы Рахима все-таки сильно переоценили.

Томас Инс

Период: 2008 – 2011

Статистика: 0 матчей

Как создавался:

Сын бывшего капитана сборной Англии Пола Инса долго считался одним из самых перспективных воспитанников «Ливерпуля». Однако получить шанс в основной команде ему, как и многим другим, не дали. Он долго пахал за резерв, а сложный характер мешал Инсу молча дожидаться своего часа. Вместе с отцом Томас часто выступал в прессе, где нелестно отзывался о тренерах «Ливерпуля». Логично, что те предпочитали парня не замечать, предпочитая оставлять в резерве.

Почему ушел:

«Томас не собирается новый контракт с «Ливерпулем». Он не хочет всю жизнь ждать своего шанса», – рассказал Пол Инс. Перспективный вингер отправился в «Блэкпул», где получил место в основе и статус большой перспективной звезды на несколько сезонов. Но когда «Блэкпул» начал разваливаться, дальнейшая судьба Томаса включила в себя бесконечное количество аренд и скитание по клубам Чемпионшипа.

Как сейчас играет:

Характер Инса все время заставляет его двигаться вперед. Надеясь получить место в составе большого клуба Премьер-лиги, он не учел, что таких перспективных мальчишек в Англии множество. Поэтому вершиной карьеры Томаса пока остается «Дерби Каунти», с которым он борется за попадание в плей-офф за выход в Премьер-лигу. Если «Дерби» не удастся пройти в высший дивизион, то Инс здесь вряд ли задержится. Слишком уж максималистские перспективы у парня.

Джонджо Шелви

Период: 2010 – 2013

Статистика: 47 матчей (2 гола)

Как создавался:

В 16 лет и 59 дней Джонджо Шелви стал самым молодым игроком, выходившим на поле в составе «Чарльтона». В этой команде он отпахал под 40 матчей, когда его заметил «Ливерпуль». За 2 миллиона евро «Чарльтон» согласился продать своего воспитанника. В «Ливерпуле» Шелви постепенно подпускали к основе, но вскоре оказалось, что выше определенной планки он прыгнуть не может. Суперзвездные перспективы не оправдались, а Джонджо так и остался обычным добротным футболистом, которого полюбили болельщики. От фанатов он однажды удостоился сравнения с темным волшебником Волан-де-Мортом, которого полузащитник немного напоминает внешне.

Почему ушел:

В какой-то момент стало понятно, что в топ-клубе Шелви не тянет. Джонджо ушел в «Суонси», а «Ливерпуль» заработал на трансфере 5 миллионов евро. Несколько хороших лет отыграл Шелви в составе «лебедей», а нынешней зимой за в два раза большую сумму перешел в «Ньюкасл».

Как сейчас играет:

С «Ньюкаслом» Шелви тонет в английской Премьер-лиге. Приход в клуб Рафы Бенитеса ситуацию не изменил. «Сороки» все ближе к вылету в Чемпионшип. Шелви наверняка не опустится до сражений с тем же «Чарльтоном», поэтому летом снова постарается сменить команду.

Сусо

Период: 2010 – 2015

Статистика: 14 матчей

Как создавался:

Пришедшему из академии «Кадиса» Сусо тоже выдавали большие авансы. Он существовал в «Ливерпуле» в тот же период времени, однако в основной команде предпочитали не замечать таланта молодого парня. Испанский футболист даже съездил в аренду в родную страну, где провел блестящий сезон за «Альмерию». Но и это не помогло. Сусо постоянно разрешали проходить предсезонку с основой, а затем все равно ссылали в резерв. Лишь изредка полузащитника привлекали к не самым важным играм, что не могло устраивать его самого.

Почему ушел:

«Сусо не по годам зрел и предан делу», – охарактеризовал таланта Брендан Роджерс. Но тут же забыл об этой похвале, согласившись отпустить таланта в «Милан». Контракт испанца заканчивался в конце сезона, а продлевать его Сусо был согласен в том случае, если ему предоставят место в основе. «Милан» подсуетился вовремя. Галлиани договорился, чтобы Сусо отпустили в Италию уже зимой за сумму около миллиона евро. Самому футболисту при этом наобещали золотых гор и кучу новых возможностей.

Как сейчас играет:

В «Милане» с Сусо поступили еще ужаснее. Сначала ему дали сыграть шесть матчей, а потом открыто рассказали, что в планы Синиши Михайловича тот не входит. Аренда в «Дженоа» раскрыла испанца по-новому. Там он имеет прочное место в основе, а недавно оформил хет-трик в матче с «Фрозиноне». «Возвращение в «Милан»? Поговорим об этом летом», – осторожно рассказывает футболист, намекая, что ему хорошо и в «Дженоа».

Мартин Хансен

Период: 2006 – 2012

Статистика: 0 матчей

Как создавался:

В «Ливерпуле» странная трансферная политика, связанная с вратарями. В резервной и молодежной команде можно насчитать десяток голкиперов, которые потом выбиваются в большой футбол. Но единицам удается провести хотя бы одну игру за «Ливерпуль». Датчанин Мартин Хансен – один из тех, кому не предоставили шанса. А были, к примеру, талантливые Гулаши и Бузанис, которым тоже не хватило немножечко доверия. Однажды в клуб неудачно приходил даже перспективный, но часто ошибающийся Скотт Карсон, доросший потом до сборной Англии. Хансен при этом приехал в Англию из датского «Брондбю», отсидел четыре года в молодежке, а еще два прождал своего шанса. Не помогла ему даже аренда в «Брэдфорд».

Почему ушел:

Мартин Хансен – вратарь не без таланта. Его способностей хватило для возвращения в Данию, где голкипера подхватил «Виборг». Место в основе, стабильная игра – и вот уже вратаря забрал к себе «Нордшелланд». Мартину повезло намного больше, чем многим талантливым киперам «Ливерпуля», которых загубили скамейкой еще в зародыше.

Как сейчас играет:

В Дании все было хорошо, но Хансен решил снова попытать счастья за пределами родной страны. Для этого он выбрал не самый сильный чемпионат Голландии, где преобладает атакующая игра и не замечают ошибки вратарей. Неудивительно, что в начале нынешнего сезона Хансен сам умудрился забить гол. В матче с ПСВ голкипер в концовке встречи пошел в чужую штрафную и принес команде одно очко.

Александер Качаниклич

Период: 2007 – 2010

Статистика: 0 матчей

Как создавался:

Шведский полузащитник изначально воспитывался в академии «Хельсинборга». В 16-летнем возрасте Качаниклич отправился в «Ливерпуль», где провел в молодежной команде три года. За молодежку Качаниклич выступал достойно, считался талантливым парнем, однако в «Ливерпуле» посчитали, что парень не достоин продолжения большой карьеры. Хотя авансы ему выдавались великие.

Почему ушел:

Качаникличу было суждено стать частью сделки по переходу в «Ливерпуль» защитника «Фулхэма» Пола Кончески. Вряд ли от трансфера выиграл «Ливерпуль», но Александеру это сыграло только в плюс. В новой команде он пересекся с Пайтимом Касами, который однажды тоже не сумел закрепиться в молодежке «Ливерпуля». Здесь Качаниклича сумели воспитать так хорошо, что тот дорос до основы национальной сборной.

Как сейчас играет:

Пережив несколько аренд, полузащитник доказал, что заслуживает быть лидером «Фулхэма». Пусть это уже не та команда, которая играла в Премьер-лиге. «Фулхэм» стабильно выступает в Чемпионшипе, почти не надеясь на проход в высшую лигу. Качаниклич же показывает средний уровень игры.

Даниэль Пачеко

Период: 2007 – 2013

Статистика: 5 матчей

Как создавался:

Испанский нападающий Дани Пачеко считался одним из самых главных талантов своего поколения. Парень начинал воспитываться в «Малаге», откуда его забрала «Барселона». Уже из «Барселоны» Пачеко в 16 лет перешел в «Ливерпуль», который никак не мог насладиться удачей. Однако суровый английский футбол сломал техничного парня. Испанец пытался покорить публику скоростью и красивыми финтами, а его нещадно били по ногам.

Почему ушел:

«Ливерпуль» разочаровался в человеке, который полностью перестал прогрессировать. Дани четыре раза покидал клуб на правах аренды, а потом перешел в «Алькоркон» уже на полноценный контакт. Карьера покатилась вниз, но Пачеко хотя бы получил возможность стабильно играть в футбол.

Как сейчас играет:

Формально Пачеко принадлежит «Бетису», но оказался не нужен клубу в испанской Примере. Уровень нападающего больше подходит для Сегунды, где тот стабильно выходит в составе «Алавеса». Дальнейшие перспективы Даниэля выглядят туманно. В свои 25 лет он уже закончил с карьерой большого игрока.

Даниэль Айяла

Период: 2007 – 2011

Статистика: 5 матчей

Как создавался:

Перспективного защитника Айялу воспитала академия «Севильи». Но подписывать полноценный контракт с клубом игрок отказался, согласившись на предложение «Ливерпуля». Англия показалась Айяле более перспективным вариантом, но в «Ливерпуле» не спешили переводить парня в основу. Айяла, как и многие защитники, серьезно пострадал от политики клуба, предпочитающего ставить в состав опытных футболистов. За последние годы из игроков обороны в «Ливерпуле» не заиграли Робинсон, Келли, Илори, Уилсон и даже засветившийся в «Рубине» Крис Мавинга! Даниэль Айяла стал лишь одним из многих.

Почему ушел:

Когда Айяла осознал всю бедность своих перспектив, то все-таки решился на уход из клуба. «Норвич» подобрал защитника за 800 тысяч фунтов. Но и там Даниэль оказался не нужен, проведя всего семь матчей. Аренды в клубы Чемпионшипа позволили Айяле заматереть и прогрессировать, а о «Ливерпуле» он больше не вспоминал. Как и клуб забыл о своем бывшем футболисте.

Как сейчас играет:

Одна из аренд завершилась триумфом. «Миддлсбро» выкупил Айялу из «Норвича» и наконец-то сделал того полноценным игроком основы. Защитник выступает стабильно и даже частенько забивает голы. Подопечные Каранки близки к тому, чтобы по итогам нынешнего сезона оформить себе путевку в АПЛ. Тогда у Айялы появится шанс поквитаться с «Ливерпулем» и что-то ему доказать.

Давид Н’Гог

Период: 2008 – 2011

Статистика: 63 матча (9 голов)

Как создавался:

Н’Гог воспитывался и начинал карьеру в составе французского «ПСЖ». Тогда это была еще не та команда, где правят деньги. Но в 19-летнем возрасте его пригласили в «Ливерпуль». «Н’Гог – качественный игрок с низкой стоимостью. Мы должны благодарить наших скаутов, что они нашли его», – рассказывал Рафа Бенитес. Давид приобретался на роль ведущего форварда на долгие годы вперед. Однако оправдать ожидания у парня не получилось.

Почему ушел:

Форвард не смог показать того футбола, которого от него ждали. Не стоит удивляться, что вместо перехода в какой-нибудь топ-клуб Н’Гогу пришлось уйти в скромный «Болтон». Там Давид заматерел, хотя не отличался особой результативностью, сумел дослужиться до возвращения во Францию.

Как сейчас играет:

Н’Гог выступает за «Реймс», который пытается остаться в Лиге 1. Никаких больших карьерных перспектив парню больше не прогнозируют. Из Франции, где посредственные клубы всегда готовы приютить таких игроков, Давид наверняка больше не уедет.

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Англия. Премьер-лига Англия Ливерпуль Н'Гог Давид Хансен Мартин Айяла Даниэль Сан Хосе Микель Пачеко Даниэль Шелви Джонджо Сусо Стерлинг Рахим Качаниклич Александер Инс Томас
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