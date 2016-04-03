«Челси» давно на допинге? Главные вопросы скандала в АПЛ

Кто и кого обвиняет

Газета The Sunday Times провела журналистское расследование по делу доктора Бонара. Утверждается, что доктор Марк Бонар помогал 150 английским спортсменам, которых он лечил в течение шести лет, принимать допинг. Среди запрещенных препаратов выделяют стероиды и гормоны роста. При этом руку к этому расследованию приложил Хайо Зеппельт – человек, разоблачавший российских легкоатлетов. Зеппельт – автор фильма о допинге в легкой атлетике, вызвавшего мировой скандал. Интересно, что изначально его обвинения не подтвердились, однако через некоторое время легкоатлетов из России начали поголовно ловить на допинге. Зеппельт еще вчера анонсировал выход разоблачительного материала в The Sunday Times. Сюжет об этом скандале выйдет сегодня на канале ARD.

Как это связано с футболом

Среди спортсменов, которых обвиняют в употреблении допинга, футболисты ведущих клубов Англии. Бонар утверждает, что помогал нарушать закон футболистам «Челси», «Лестера», «Арсенала» и «Бирмингема», но обращений к конкретным игрокам при этом не использует.

Зато интернет пестрит бодрыми заголовками. Журналист Магнус Эмерссон из конкретных футболистов, принимавших допинг, назвал половину основного состава «Лестера», включая Мареза и Варди. Из игроков других клубов он выделил Эриксена и Н’Джие (оба – «Тоттенхэм»), Алекса Ивоби («Арсенал») и Келечи Ихеначо («Манчестер Сити»). Обратился к фамилиям и журналист ESPN (как он сам себя представляет) Даниэл Эйнсворт, добавивший к списку Эмерссона Траоре, Виллиана и Косту (все – «Челси»), Алли, Алдервейрелда и Ламелу (все – «Тоттенхэм»). Из «Арсенала» репортер назвал Габриэла и Уэлбека, но при этом исключил из списка обвиняемых Джейми Варди.

Однако верить словам этих людей не стоит. ESPN опровергает, что Эйнсворт вообще работал у них, а потому никак не подтверждает его высказывания. Магнуса Эмерссона же вообще может не существовать. Точную и проверенную информацию по конкретным игрокам смогут предоставить только официальные источники. И вряд ли это произойдет в ближайшее время.

Допинг в «Челси»

Марк Бонар открыто утверждает, что прописывал игрокам «Челси» запрещенные препараты. Многие футболисты, выступавшие за лондонский клуб в разные годы, являлись постоянными клиентами Бонара. Это подтвердил The Sunday Times бывший фитнес-тренер «Челси» Роб Бриндед, отметивший, что с 2001 по 2007 год игроки «Челси» активно сотрудничали с Бонаром. Однако позже в дело вступил адвокат Бриндеда, рассказавший, что в The Sunday Times неправильно поняли его клиента.

«Я предупреждал игроков, что они должны следовать антидопинговым правилам. Вся ответственность лежит на них и их клубных врачах», – говорит об этой ситуации сам Бонар. К слову, у доктора сейчас нет медицинской лицензии, поэтому он больше не может лечить пациентов в Великобритании.

Реакция официальных лиц

«Арсенал» и «Челси» выступили с заявлениями, где отметили полную невиновность клубов и их футболистов. Представители «Лестера» сказали, что их футболистам вообще запрещено принимать любые лекарства без предварительного разрешения клуба. В «Бирмингеме» от комментариев отказались, сказав, что клубу нужно больше информации.

Однако реакция Антидопингового агентства Великобритании была не такой однозначной. «Наша единственная миссия заключается в защите чистых спортсменов и чистого спорта. Наша цель – привлекать к ответственности тех, кто обманывает и пытается противоречить духу чистого спорта», – высказалась его глава Николь Сапстид. The Sunday Times при этом утверждает, что Антидопинговое агентство было осведомлено о деятельности доктора Бонара еще два года назад, однако не предпринимало никаких действий.

Футбольная ассоциация Англии выпустила собственное заявление. «Это очень серьезное обвинение. Футбольная ассоциация поддерживает решение Великобритании о борьбе с допингом. Ассоциация хочет сохранить целостность английского футбола, а потому будет работать с Антидопинговым агентством именно с этой целью. Футбольная ассоциация призывает любого, кто имеет информацию по поднятой проблеме, скорее сообщить об этом», – говорится на сайте организации.

Выступила с заявлением и Найла Диксон – исполнительный директор Генерального Медицинского Комитета. «Мы благодарны The Sunday Times за предоставленную информацию. Однако необходимо принять меры, чтобы проверить ее на подлинность. Мы недопустим развития этой ситуации. Это серьезные обвинения, поэтому мы постараемся быть справедливыми в своих решениях», – рассказала Диксон.

Почему два года назад все промолчали

ESPN, ссылаясь на статью The Sunday Times, дает информацию, что чиновники Антидопингового агентства еще в 2014 году получали информацию от одного из спортсменов, но попросту не поверили в его слова. Спортсмен тогда предоставил рецепты лекарств, где были запрещенные препараты, утверждая, что их выписал ему доктор Бонар. Уже тогда были основания открыть глубокое расследование этого дела, однако в Антидопинговом агентстве побоялись рискнуть. «У нас было заявление спортсмена, но отсутствовали другие доказательства, чтобы открыть дело. Мы не считаем, что в тот момент доказательств хватало», – утверждает Николь Сапстид. Прямо сейчас материалы того дела начинают подниматься и могут всплыть вновь.

Что будет дальше

Срочное независимое расследование, призыв к которому звучит сейчас по всей Англии. Даже если слова и доводы доктора и журналистов ничем не подтвердятся фактами прямо сейчас, то шороху эта публикация все равно уже навела. «Я буду просить о расследовании. Мы сделаем все, чтобы люди были уверены, что смотрят чистый спорт. Если понадобится ужесточение санкций за применение допинга, то мы будем над этим работать», – высказался министр культуры, СМИ и спорта Великобритании Джон Уиттингдейл. Любителям футбола же остается надеяться, что английские таланты, футболисты «Лестера», «Арсенала», «Челси» и других клубов в этом замешаны все-таки не были.

Рассказ Бонара

Съемки велись скрытой камерой. Видео представлено на английском языке.

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