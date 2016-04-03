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    «Арсенал» и «Челси» выступили с заявлениями касательно возможного употребления допинга

    Английские «Арсенал» и «Челси» отвергли любые подозрения об использовании допинга игроками клубов. Помимо них в употреблении запрещенных препаратов также подозреваются «Лестер», «Манчестер Сити» и «Тоттенхэм».

    «Футбольный клуб «Арсенал» крайне разочарован публикацией лживых сведений, не имеющих под собой никаких оснований. The Sunday Times (издание, опубликовавшее эти сведения, — прим.) знали, что у них нет никаких доказательств, но все равно пошли на публикацию. Наш клуб несет полную ответственность за все, что связано с противодействием допингу, и наши игроки знают обо всех возможных последствиях. Мы четко придерживаемся всех указаний Всемирного антидопингового агенства», — сказано в заявлении.

    В свою очередь отвести от себя любые подозрения решили и в «Челси».

    «Заявления The Sunday Times относительного нашего клуба являются ложными и ничем не обоснованными. Футбольный клуб «Челси» никогда не сотрудничал с доктором Бонаром и не имеет никакой информации о возможных связях с ним любых наших игроков. Мы относимся к проблеме допинга в спорте со всей серьезностью и полностью соблюдаем все антидопинговые правила и законы. Игроки ФК «Челси» постоянно проходят проверки у специалистов», — заявили в клубе.

    Источник: Daily Mail

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    03.04.2016 09:26
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    Комментарии12
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    • ...
      Рейтинг: +806

      тигрик 3 апреля 2016, 16:32

      Вообще я за то что бы отменили запрет на допинг...ибо контролировать его нереально...Пусть всем позволят пользоваться любыми допингами...тогда все будут в одинаковых условиях

      0
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    • ...
      Рейтинг: +11

      UndertakerTherock 3 апреля 2016, 13:45

      обман

      0
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    • ...
      Рейтинг: +23

      MCJEKA777 3 апреля 2016, 12:52

      Сейчас купят и Лестер дисквалифицируют!

      1
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    • ...
      Рейтинг: +1768

      himik2-62 3 апреля 2016, 12:19

      они не сотрудничают с Бонаром-они кушают правильный допинг который им разрешил вада

      2
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    • ...
      Рейтинг: +14769

      kykyi 3 апреля 2016, 11:54

      Санди таймз, это желтая газетенка, напечатает что хочешь, лишь бы тираж раскупили, а там хоть трава ни расти.

      0
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    • ...
      Рейтинг: +22

      liit 3 апреля 2016, 11:46

      что?

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +1812

      Black Giz 3 апреля 2016, 11:24

      Разворошили осиное гнездо.

      0
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      Рейтинг: +10

      DronSKM 3 апреля 2016, 11:16

      Кругом обман

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      Рейтинг: +129

      Кукуха 3 апреля 2016, 10:15

      Ждём комментариев Лестера.

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      Рейтинг: +139

      palych1974 3 апреля 2016, 09:59

      мельдоний?)))

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