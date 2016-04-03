«Арсенал» и «Челси» выступили с заявлениями касательно возможного употребления допинга

Английские «Арсенал» и «Челси» отвергли любые подозрения об использовании допинга игроками клубов. Помимо них в употреблении запрещенных препаратов также подозреваются «Лестер», «Манчестер Сити» и «Тоттенхэм».

«Футбольный клуб «Арсенал» крайне разочарован публикацией лживых сведений, не имеющих под собой никаких оснований. The Sunday Times (издание, опубликовавшее эти сведения, — прим.) знали, что у них нет никаких доказательств, но все равно пошли на публикацию. Наш клуб несет полную ответственность за все, что связано с противодействием допингу, и наши игроки знают обо всех возможных последствиях. Мы четко придерживаемся всех указаний Всемирного антидопингового агенства», — сказано в заявлении.

В свою очередь отвести от себя любые подозрения решили и в «Челси».

«Заявления The Sunday Times относительного нашего клуба являются ложными и ничем не обоснованными. Футбольный клуб «Челси» никогда не сотрудничал с доктором Бонаром и не имеет никакой информации о возможных связях с ним любых наших игроков. Мы относимся к проблеме допинга в спорте со всей серьезностью и полностью соблюдаем все антидопинговые правила и законы. Игроки ФК «Челси» постоянно проходят проверки у специалистов», — заявили в клубе.