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    Игроки «Лестера», «Тоттенхэма», «Арсенала» и «Манчестер Сити» попались на допинге

    Шведский журналист Магнус Эмерссон на своей странице в Twitter опубликовал информацию о том, что игроки клубов, лидирующих в нынешнем сезоне АПЛ, уличены в использовании допинга.

    По словам Эмерссона, на допинге попались Шмейхель, Фухс, Канте, Марез, Варди, Олбрайтон и Оказаки (все – «Лестер»); Эриксен и Н’Джие (оба – «Тоттенхэм»), а также Алекс Ивоби («Арсенал») и Келечи Ихеначо («Манчестер Сити»).

    Кроме того, журналист утверждает, что Росицки, Агбонлахор, Фабрегас, Диего Коста и другие футболисты употребляли кокаин.

    Отметим, что немецкий журналист Хайо Зеппельт – автор нашумевшего фильма о допинге в российской легкой атлетике – анонсировал громкие разоблачения в британском спорте, в том числе и в футболе. Cюжет на эту тему должен выйти 3 апреля на немецком канале ARD, а в печатном виде история будет опубликована в английской газете Sunday Times, которая уже представила обложку воскресного номера.

    Источник: Twitter

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    03.04.2016 00:19
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    Комментарии16
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    • ...
      Рейтинг: +326

      hjvfybcn 3 апреля 2016, 19:55

      Как только Лестер стал выше всех... Пускай тогда, всех проверяют

      0
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    • ...
      Рейтинг: +89

      Rash0559 3 апреля 2016, 13:01

      Ну что поделать, журналистские интрижки.. Самим не стремно... Хотя... Какой там..

      0
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    • ...
      Рейтинг: +14

      Никита35 3 апреля 2016, 07:34

      Не могут в игре Лестер победить-задушат так

      4
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +36

      Mamarchello 3 апреля 2016, 06:59

      Я думаю мельдоний, в сравнении с их допингом, - мятная конфетка)

      2
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +7221

      Serjoga 3 апреля 2016, 06:56

      И что дальше?

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +46

      Аликерич 3 апреля 2016, 05:11

      Судя по только что появившимся новостям - там более 150 британских спортсменов, не только футболистов - употребляли запрещенные препараты и значительно хлеще, чем мельдоний, в том числе и стероиды, при чем там есть видеозапись на скрытую камеру признания владельца клиники, работавшего с этими спортсменами, поэтому походу грядет большая буря для АПЛ.

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +31

      vlalvl 3 апреля 2016, 03:23

      Ну про кокаин - это не новость!

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +84

      Wiskey 3 апреля 2016, 02:43

      Судя как Коста ведет себя на поле - он постоянно под коксом.

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +193

      westerose 3 апреля 2016, 01:53

      А, ну все ясно, Лестер начали сливать. Не тот бред для Лиги Чемпионов.

      7
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +193

      westerose > westerose 3 апреля 2016, 07:22

      *не тот бренд

      3
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +206

      skipushkach 3 апреля 2016, 01:19

      Жиииирная утка

      1
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