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    Романтика чемпионата Сербии. В одной фотографии


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    Голосов: 0
    20.03.2016 15:00
    Матч между «ОФК Белград» и «Войводиной» получился интересным не только с футбольной точки зрения. «Бомбардир» показывает фотографию, в которой заключена дикость всего сербского футбола.

    Источник: Бомбардир.ру
    Фото: Instagram
    Рейтинг: 0 Голосов: 0
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    Комментарии3
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      Рейтинг: +251

      Aztec58 21 марта 2016, 00:52

      Слышь, сынок, выложивший это фото и употребивший слово "дикость" применительно к сербскому футболу, если ты не в курсе ситуации вокруг Омладинского стадиона в Белграде, тогда не йух бросаться такими словами. Прибереги их для Махачкалы и Грозного, ага.

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      Рейтинг: +12

      kkkkkk 21 марта 2016, 00:14

      Ага, дикость. Только в европейских чемпионатах играют десятки сербских легионеров. А наши инвалиды даже в России не очень-то нужны.

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      Рейтинг: -205

      SKS6891 20 марта 2016, 21:58

      Дикость говорите? Я бы на вас глянул после натовской бомбежки, когда развалена инфраструктура страны, а восстанавливать ее придется еще десятилетия.

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