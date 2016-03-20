Романтика чемпионата Сербии. В одной фотографии

Матч между «ОФК Белград» и «Войводиной» получился интересным не только с футбольной точки зрения. «Бомбардир» показывает фотографию, в которой заключена дикость всего сербского футбола.

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