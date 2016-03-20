Романтика чемпионата Сербии. В одной фотографии

Матч между «ОФК Белград» и «Войводиной» получился интересным не только с футбольной точки зрения. «Бомбардир» показывает фотографию, в которой заключена дикость всего сербского футбола.
Источник: Бомбардир.ру
Фото: Instagram
Слышь, сынок, выложивший это фото и употребивший слово "дикость" применительно к сербскому футболу, если ты не в курсе ситуации вокруг Омладинского стадиона в Белграде, тогда не йух бросаться такими словами. Прибереги их для Махачкалы и Грозного, ага.
Ага, дикость. Только в европейских чемпионатах играют десятки сербских легионеров. А наши инвалиды даже в России не очень-то нужны.
Дикость говорите? Я бы на вас глянул после натовской бомбежки, когда развалена инфраструктура страны, а восстанавливать ее придется еще десятилетия.