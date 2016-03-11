Как об стену. Кто конкурировал с Акинфеевым в сборной России

Вячеслав Малафеев

29 матчей, 24 пропущенных гола

Один из самых удачливых и талантливых конкурентов Игоря Акинфеева в сборной России. Малафеев долгие годы был основным вратарем «Зенита», однако в национальной команде всегда находился за спиной более молодого и перспективного вратаря ЦСКА. До прихода в сборную Акинфеева Вячеслав некоторое время был основным голкипером, однако не самая уверенная игра и семь голов в отборочном матче ЧМ-2006 от Португалии не позволили ему надолго закрепить за собой место в рамке сборной.

Следующий шанс Малафеев получил нескоро. В 2011 году Акинфеев получил тяжелую травму, и выбор Дика Адвоката пал именно на Вячеслава, с которым тот плодотворно работал в «Зените». Так Малафеев стал первым номером сборной в заключительных матчах отборочного цикла к Евро-2012 и, несмотря на восстановление Акинфеева, провел все три матча группового этапа финальной стадии турнира. Несмотря на то, что россиянам не удалось выйти в плей-офф, Малафеев показал себя как надежного второго номера. Тем неожиданней стало то, что после Евро Вячеслав объявил о том, что завершает международную карьеру.





Владимир Габулов

10 матчей, 6 пропущенных голов

Та травма, полученная Акинфеевым в 2011 году, к сожалению, была не первым серьезным повреждением голкипера. В 2007 году Игорь порвал связки колена и выбыл почти на год.

В качестве сменщика основного вратаря Гусом Хиддинком был выбран молодой голкипер «Кубани» Владимир Габулов, проводивший очень сильный сезон. Несмотря на то, что дебют Габулова в официальном матче за сборную нельзя назвать удачным – на 69-й минуте игры с Македонией он сбил в своей штрафной форварда гостей и получил красную карточку – именно Владимир занял место в воротах национальной команды на решающем поединке отбора к Евро-2008 с англичанами и поучаствовал в исторической победе. После этого была проигранная игра в Израиле 1:2 и минимальная победа над Андоррой, позволившая россиянам поехать в Австрию и Швейцарию. Несмотря на уверенную игру, на Евро пост первого номера вновь перешел к восстановившемуся после травмы Акинфееву.

После этого Габулов никогда не рассматривался как кандидат на место в старте, в основном вызываясь в сборную как второй или третий вратарь, и принимая участие лишь в товарищеских матчах.

Юрий Лодыгин

4 матча, 3 пропущенных гола

Третьим вратарем в заявке сборной на ЧМ-2014 стал перспективный новичок «Зенита» Юрий Лодыгин, только отвоевавший место в основе «Зенита» у ветерана Малафеева. Примечательно, что Лодыгин мог и вовсе не попасть в сборную из-за двойного гражданства. Юрий провел три матча за молодежную сборную Греции, а в марте 2013 года и вовсе был вызван в первую команду, однако на поле так и не появился, что дало ему возможность впоследствии примерить футболку с российским гербом.

Уже в сентябре того же года Лодыгин был вызван в национальную сборную для подготовки к матчам отбора к ЧМ-2014 с Люксембургом и Азербайджаном, а в ноябре дебютировал в товарищеском матче со сборной Южной Кореи. Сразу после чемпионата мира провел первый матч и в официальной игре, сменив на 72-й минуте матча с Лихтенштейном Акинфеева.

Талант и старание дают Лодыгину неплохие шансы продолжить конкуренцию с Игорем, однако неуверенность в себе и перманентные ошибки всякий раз отталкивают Юрия от шансов стать первым номером сборной все дальше.

Сергей Рыжиков

1 матч, 1 пропущенный гол

Один из самых надежных вратарей России последних десяти лет так и не смог прижиться в национальной команде. Несмотря на свои подвиги в футболке «Рубина» на полях РФПЛ и в еврокубках, Сергей Рыжиков вызывался в сборную исключительно как игрок скамейки.

Свой первый вызов он получил в 2008 году, следующий – спустя два года, в обоих случаях так и не появившись на поле.

20 марта 2011 года Рыжиков был вызван в сборную на матч отборочного турнира Евро-2012 против Армении и товарищескую встречу с Катаром. Просидев первую игру на скамейке запасных, вторую Рыжиков начал в основе и за тайм не отметился ничем выдающимся, пропустив один гол. В 2014 году стал постоянно вызываться в сборную. Поехал на чемпионат мира в Бразилию в качестве дублера Игоря Акинфеева, где провел все три матча на скамейке запасных.

Артем Ребров

1 матч, 3 пропущенных гола

Ребров никогда не считался выдающимся голкипером. Свой шанс попробовать себя в большом клубе он получил лишь в 28 лет, подписав контракт со «Спартаком», а игроком основы стал и вовсе после того, как ему перевалило за 30.

Даже в чемпионате России Артем не входит в число лучших вратарей, однако его надежность и уверенность в собственных силах спасли немало очков для красно-белых, и позволили ему стать частью национальной команды России.

В 2012 году Ребров получил первый вызов в сборную, однако ни одной игры, даже в товарищеском матче, до недавнего времени не провел. Дебют Артема в сборной пришелся на товарищескую встречу с Хорватией осенью прошлого года. И дебют этот ему наверняка хочется поскорее забыть. Появившись на поле во втором тайме, вратарь «Спартака» пропустил три мяча и с понурой головой ушел в раздевалку, понимая, что свой следующий шанс получит еще не скоро.

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