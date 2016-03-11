Боги Египта. Мидо, Салах и другие крутые игроки любимого курорта россиян

10. Ибрагим Хассан

Позиция: правый защитник

Годы активности: 1985 – 2006

Играл за: «Аль-Ахли», ПАОК, «Ксамакс», «Аль-Лайн», «Замалек», «Аль-Масри».

Скромная по европейским меркам карьера, да еще и проведенная в тени брата (об этом позже), тем не менее, вылилась в то, что Ибрагим Хассан до сих пор остается одним из самых почитаемых в Египте игроков. Не то, чтобы нам приходилось верить египтянам на слово – на ЧМ-90 в Италии он действительно был одним из самых достойных в своей сборной.

Вместе с братом поездил по миру, если так можно назвать неровные два сезона в греческом ПАОКе и швейцарском «Ксамаксе». Звучит не абы как, то было другое время – сам Александр Бубнов тогда пылил за более чем скромный «Ред Стар». Сейчас Ибрагим Хассан ассистирует главному тренеру сборной Иордании. Неплохо, наверное.

9. Мидо

Позиция: нападающий

Годы активности: 1999 – 2013

Играл за: «Замалек», «Гент», «Аякс», «Сельта», «Марсель», «Рома», «Тоттенхем», «Миддлсборо», «Уиган», «Вест Хэм», «Барнсли».

Так, ну вот этого вы должны помнить. Или нет. Ахмед Хоссам Хуссейн Абдельхамид эль-Дин Вассфи или просто Мидо в Европе успел сменить больше клубов, чем слов в его полном имени. Но звездой был только в «Аяксе» начала 2000-х. И то лишь до тех пор, пока не начались проблемы с дисциплиной. Недостаточные усилия на тренировках, опоздания, штрафы, бросок ножницами в Златана Ибрагимовича. Все понятно.

Неудивительно, что сами египтяне ставят Ибрагима Хассана выше, но для нас все-таки должно играть какую-то роль то, что Мидо – не совсем кот в мешке. Просто очередной игрок, зарывший большой талант в сырую почву скандалов и нарциссизма. И очередной блестящий проект Мино Райолы, ухитрявшегося из года в год впаривать Мидо владельцам европейских команд. Неудачи на клубном уровне, меж тем, не помешали египтянину забить 20 голов в 50 матчах за сборную.

8. Хани Рамзи

Позиция: центральный защитник

Годы активности: 1987 – 2006

Играл за: «Аль-Ахли», «Ксамакс», «Вердер», «Кайзерслаутерн», «Саарбрюккен».

Как видим, египтизация «Ксамакса» начала 90-х шла полным ходом. Очевидно, швейцарцы ухватились за возможность найма дешевой рабочей силы в виде выходцев из Дельты Нила. Ну, в отличие от братьев Хассанов, с Хани Рамзи эта ставка сыграла – он провел в «Ксамаксе» четыре плодотворных сезона, после чего получил приглашение в «Вердер», а потом и в только что ставший чемпионом «Кайзерслаутерн».

К сожалению, карьера Рамзи закончилась раньше, чем он планировал. После травмы колена в 2003 году оставшееся время он, по сути, досидел в лазарете, так и не вернувшись на прежний уровень. Но египтяне и зрители Бундеслиги поздних 90-х запомнили его как крепкого, довольно надежного защитника, опасно подключавшегося при стандартах.

7. Ваэль Гомаа

Позиция: центральный защитник

Годы активности: 1995 – 2014

Играл за: «Газл Эль Мехалла», «Аль-Ахли», «Аль-Сайлия».

«Египетский Каннаваро», которого Европа так и не увидела. А ведь могла. В 2006 году он должен был перейти в «Блэкберн», но сделка почему-то сорвалась. Поэтому, зритель, не искушенный просмотром египетского чемпионата, вынужден делать выводы о Гомаа по международным выступлениям. Например, по трем золотым для него Кубкам Африканских Наций.

Известен, прежде всего, специфичной манерой игры – отсюда и референс в сторону Каннаваро – при росте 183 сантиметра не стесняясь выигрывал верх у более рослых и мощных соперников. Завязал с футболом совсем недавно, в почтенные тридцать восемь. Хотя в «Аль-Ахли», в принципе, можно было, не слишком напрягаясь, дотянуть и до сорока.

6. Мохамед Абутрика

Позиция: атакующий полузащитник

Годы активности: 1997 – 2014

Играл за: «Терсана», «Аль-Ахи», «Бани Яс».

Вот еще один человек, который мог бы взорвать (не подумайте) Европу, да не сложилось. Игрок-оркестр, умевший абсолютно все в атаке и разве что не отличавшийся высокой скоростью. Но настоящему созидателю скорость и не нужна – все ведь помнят Пирло последних сезонов, верно? Обязательно посмотрите нарезку скиллов Абутрики, вы будете удивлены.

Вероятно, Абутрика – самый почитаемый египетский футболист последних лет. Это, разумеется, с учетом молодости Салаха и того, что местной публике проще судить о том, кто не покидал пределы домашнего чемпионата, чем о европейском легионе. Кстати, полное имя Абутрики – Мохамед Мохамед Мохамед Абутрика. А вы еще смеялись, когда Гаджи Гаджиев выпускал на поле Сердера Сердерова.

5. Ахмед Хассан

Позиция: атакующий/ крайний полузащитник

Годы активности: 1995 – 2013

Играл за: «Асуан», «Исмаили», «Коджаэлиспор», «Денизлиспор», «Генчлербирлиги», «Бешикташ», «Андерлехт», «Аль-Ахли», «Замалек».

Многолетний капитан сборной Египта и рекордсмен по количеству проведенных матчей (184). Не брат, но достойный товарищ Ибрагиму и Хоссаму Хассанам. На заре карьеры имел, по слухам, предложения из Франции и Испании, но в итоге уехал в Турцию и, наверное, не прогадал.

Определенная культурная схожесть с Египтом и тогда еще не самый высокий уровень турецкого чемпионата сгладили адаптацию, и помогли сделать довольно неплохую карьеру, хоть Хассан никогда и нигде, кроме сборной, не был звездой первой величины. Зато получал игровую практику и держал себя в форме для сборной. Сейчас тренирует команду с экзотическим для Египта названием «Петроджет».

4. Эссам Эль-Хадари

Позиция: вратарь

Годы активности: 1993 – н.в.

Играл за: «Думьят», «Аль-Ахли», «Сьон», «Исмаили», «Замалек», «Аль-Меррейх», «Унион», «Вади Дегла».

У каждой нации есть свой великий вратарь. Для Египта это, безусловно, Эль-Хадари. И это не просто дань уважения среднему голкиперу, отыгравшему огромное количество матчей за среднюю сборную, как обычно бывает. Дидье Дрогба отзывался о нем, как о «самом сложном сопернике, против которого он когда-либо играл». Наверное, это чего-нибудь стоит.

Об Эль-Хадари говорят как об крайне умном голкипере, читающем действия соперника наперед. Сам он, к слову, до сих пор (43 года) играет и вроде как не думает завершать карьеру. Так что Эссам, можно сказать, египетский Дино Дзофф. А любят его уж никак не меньше.

3. Стефан Эль-Шаарави

Позиция: атакующий/ крайний полузащитник

Годы активности: 2008 – н.в.

Играл за: «Дженоа», «Падова», «Милан», «Монако, «Рома».

Мы знаем, что Эль-Шаарави египтянин только этнически. Но не включить в этот список человека с прозвищем «Фараон» было нельзя. Да и к тому же, у нас перед глазами живой пример Зинедина Зидана – легенды французского футбола, которым гордились поголовно все алжирцы.

Трудно сказать что-то новое об игроке, который и так у всех на виду (немудрено, с его-то прической). Посмотрите, как сейчас играет «Рома» Спаллетти и все станет понятно. Это его большой и, пожалуй, последний шанс вернуться на прежний уровень. Конкретно по игре с «Фиорентиной» он выглядел даже лучше, чем в самые удачные моменты в «Милане».

2. Мохамед Салах

Позиция: атакующий/ крайний полузащитник

Годы активности: 2010 – н.в.

Играл за: «Мокавлун», «Базель», «Челси», «Фиорентина», «Рома».

Если Момо Салах продолжит в том же духе, то непременно взберется на первое место, а чисто по игровым возможностям он скорее всего достоин его прямо сейчас. Это первый египтянин, поигравший в нескольких топ-клубах, не считая пятнадцати минут позора Мидо и еще пары-тройки статистов.

Для публики из страны пирамид традиционно выступления за сборную важнее клубных успехов. Салах с этим не спорит и постоянно улучшает международную статистику. 22 гола в 38 матчах – это сильно. Сейчас для него главное, чтобы клубы нашли вариант с его переходом в «Рому» на постоянной основе. Потому что с «Челси» получилось не очень здорово. Ну, вы видели.

1. Хоссам Хассан

Позиция: нападающий

Годы активности: 1985 – 2007

Играл за: «Аль-Ахли», ПАОК, «Ксамакс», «Аль-Айн», «Замалек», «Аль-Масри», «Терсана», «Аль-Иттихад» (Александрия).

Вот он, Ра и Озирис в одном лице. Вот он, Атон. Восседает на вершине египетской футбольной пирамиды. Здесь можно только перечислять регалии, от которых мы – зацикленные на себе снобы-европейцы – можем только пожать плечами. Четырежды лучший футболист Египта, рекордсмен Африканских клубных турниров по числу забитых голов и еще кое-где рекордсмен и лучший бомбардир. Египтяне его боготворят, а некоторые источники признают третьим футболистом в африканской истории.

Лучше ли он Салаха и Эль-Шаарави как игрок? Вряд ли. Все-таки это действительно футболисты новой формации, играющие на уровне, близком к мировому. Но Хоссам Хассан однозначно важнее как икона. Он – культовый персонаж, которого кладут в золотой саркофаг и опрыскивают благовониями. Национальное достояние, к которому мы, по-хорошему, и не должны иметь доступ. Куда важнее, что молодые египтяне – вроде того же Салаха – знают, кто это такой, и стремятся стать им. Мифология – дело тонкое, и в том, что наши представления о Богах Египта отличаются от, собственно, египетских, нет ничего странного. Унификация происходит постепенно, и скоро мы наверняка сойдемся во мнении, что лучший египетский игрок – это Салах или кто-нибудь еще. Пока же разливами Нила будет управлять мифический Хоссам, как до сих пор зажигает солнце над футбольным миром не менее мифический Пеле, игру которого мало кто уже может вспомнить.

Итальянцы до 21 года, которыми вы будете восхищаться

Блестящая голова. С чем Спаллетти вернулся в Рим?

[cr]